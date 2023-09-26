Топ-5 средневековых сооружений в Украине, которые выжили при всех проблемах и нашествиях

По всей Украине сохранились немые свидетели многолетней истории и событий, которые разворачивались на нашей с вами земле и создавали наше настоящее. Благодаря приверженности судьбы и Магдебургскому праву некоторые из них приобрели особый статус, а, значит, будут нести воспоминания и нашим потомкам. Такие достопримечательности есть во многих городах, может быть именно в вашем. Поэтому удовлетворите свое любопытство, и узнайте сегодня 5 интересных исторических мест в Украине.

Стильско

Это поселение, обнаруженное возле поселка Дуброва во Львовской области, имеет полное название Стильское городище. Основан он был примерно в VII веке и просуществовал почти 600 лет.

Поселение напоминает фильм "Хоббит", потому что жилые апартаменты располагаются прямо в скале и холмах. На скальных стенах сохранились скальные рисунки, на которых изображены птицы, рыбы и баранцы.

Есть предположения исследователей, что локация была столицей Белых Хорватов. Изучение этого древнего города продолжается уже более 30 лет, и ученые уверены, что под поселениями есть подземный город.

Теперь эта местность заповедник и внесена в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Острог

Этим культурным потомком может похвастаться Ровенская область. Упоминания местности находили еще в летописи в 1100 году.

Благодаря князю Острожскому в 1576 году здесь была основана Острожская академия.

Собрав много известных ныне ученых, таких как гетман Петр Сагайдачный, Мелетий Смотрицкий, Иван Федоров и другие, академия стала известным и славным местом, культурным центром и вожделенной локацией в получении образования.

Стены замка были построены позже (14 век) и состояли из 4 частей: Башня Мурована, Башня Новая, Богоявленская церковь и колокольня.

Сохранившийся до наших дней памятник раскрывает узоры и правила эпохи и дает много свидетельств о выдающихся личностях, которые здесь учились или учили.

В замке работает краеведческий музей и проводятся экскурсии.

Бердичев

Рисованные архитектурные сооружения Бердичева дышат историей и древностью. Атмосфера такая, будто ты попал в сказку о рыцарях и драконах. Даже в украшении современных домов Бердичев не теряет своего дыхания средневековье и удивляет многими музеями, достопримечательностями, замками и соборами.

Современность города отсчитывается со времен правления Януша Тишкевича, а первые найденные поселения датируются II тысячелетием до н. е.

На первый взгляд город кажется неприметным и провинциальным, но, когда посетишь готические архитектурные достопримечательности, понимаешь, что здесь царят целые эпохи, а современность лишь часть замысла.

Новгород-Северский

На берегу Десны, у Чернигова, расположен знаменитый город, о котором упоминания остались еще с X века. Стольный град, сохранивший достопримечательности своей мощи, славы и весомости.

"Повесть временных лет" описывает поход Игоря Святославовича именно из этого города. Даже то, что в нашествие монголо-татар стерло город с лица земли, не помешало граду восстановиться и донести до настоящего интересные памятники о вероломных событиях.

Интересным фактом является то, что в 1786 году здесь была построена Триумфальная арка, произошедшая за 20 лет такого же события в Париже. Этот образец классицизма архитектора Джакомо Кваренги можно увидеть и сегодня.

Корсунь-Шевченковский

Город–воин, город–защитник зародился около 10 века и развивался как защитный щит южных границ Киевской Руси. но, когда не выдержал нашествия монголо–татарами, город был разрушен, история стремительно начала менять владельцев, чтобы дойти до времен Богдана Хмельницкого и восстановить жизнь крепости. Поэтому в 1650 г. на месте крепости был построен замок, а через 100 лет, уже во времена правления Станислава Понятовского дополнена инфраструктура, и обновлены все застройки.

Сегодня мы можем совершить прогулку по почти 100 гектарам и насладиться стилем романтизма и украшением замка.

Кто–то найдет в этих исторических гигантах архитектуру, кто–то достижения истории, а для кого–то это просто шанс почувствовать другую культуру, обычаи и научиться на чужом примере, который пришел к нам через века.