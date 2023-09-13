Топ термальных курортов на западе Украины: где оздоровиться и подготовить тело к осени

Лето радует своими последними тёплыми днями и напоминает, что осенняя хандра уже на пороге. Но этот этап можно совсем убрать из своей жизни, если понять, что хандра – это реакция на снижение витамина D, и мысль о том, что впереди долгий напряженный рабочий период и отсутствие отдыха.

Стоит только начать свою осень с отдыха для тела и души, как осенняя хандра промелькнет незамеченной. Оберните себя в красоту и тепло, чтобы убрать стереотип, снижающий ваши жизненные силы. А мы расскажем, где сделать это легко и эффективно.

Что такое термальные источники

Термальные источники – это подземные воды с температурой более +20 градусов. Чем больше естественная температура термальной воды, тем лучше. Воды с природной температурой выше +37 градусов называются абсолютно термальными.

Какие свойства термальных вод Закарпатья

Свойства воды зависят от ее богатого химического состава. Термальные воды Западной Украины образовались благодаря вулканической активности и магматическим интрузиям. Купание в таких водах укрепляет иммунитет, лечит нервную систему, хроническую усталость, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему и обладает целительными свойствами для кожи.

Как любая лечебная терапия, термальные источники имеют противопоказания. Дочитайте, чтобы узнать, кому не следует злоупотреблять термальными водами, и как это проверить.

Термальные курорты Закарпатья

Западная Украина – целебный край, о котором заботится как матушка природа, так и местные жители, которые ценят подаренные сокровища.

Термальный курорт Косино

Место, где вы сможете насладиться отдыхом, как семьей, так и парой, компанией или в одиночестве. Источники под открытым небом помогут воспринимать прохладное время года совсем иначе. Потому что любоваться золотыми листьями вы будете прямо из 3 термальных бассейнов с температурой воды +40 – +45 градусов. Отдельный бассейн для малышей, помогает оздоравливать и самых маленьких гостей.

Жемчужиной, которой может похвастаться курорт, является "Золотой кран здоровья". Фонтаны-джакузи достигают 16 метров, а всего 20 мин купания наполняют вас радостью жизни.

Дополнительные девайсы, как массаж, сауны, комнаты отдыха – помогут максимально эффективно расслабиться.

Цена вопроса: 3 часа доступа – 500 грн., неограниченный доступ – 1000 грн. в сутки, дети до 150 см – бесплатно. Есть абонементы за 2400 (20 часов) грн и 5600 грн (40 часов). Номера в отеле курорта стартуют от 7 тыс. грн (посещение источников входит в стоимость). Частный сектор предлагает жилье от 250 грн в сутки.

Термальный курорт Берегово

Берегово – известный поселок на Закарпатье, славящийся не только термальными ваннами, но и многими историческими достопримечательностями.

По выводам экспертов, химический состав термальной воды в Берегово такой же, как на курортах Венгрии, Новой Зеландии и Исландии.

Оздоровиться здесь можно на двух локациях "Закарпатье" и "Жаворонок". Последнее заведение известно тем, что вода в его бассейнах не поддается никакой обработке, а скважины, из которых она поступает, достигают 200 метров глубины.

Плавать в целебной воде можно как в здании, так и на свежем воздухе. Найти для себя бассейн с оптимальной температурой не проблема, поскольку диапазон температуры воды колеблется от +25 до +45 градусов Цельсия.

Из дополнительных оздоровительных развлечений вас ждут: соляные комнаты, джакузи, бани, сауны, реабилитолог и массажный кабинет.

Цена вопроса: курорт "Жаворонок" можно посетить на 2.30 мин за 220 грн, целый день – 400 грн. Цены на проживание в отеле комплекса от 950 грн (питание, паркоместо, тренажерный зал, Wi-Fi).

Термальный курорт "Деренивская купель" в Нижнем Солотвино

Это не просто оздоровительное место, говорят, что оно способно вернуть молодость.

Попробуйте на себе воздействие полуоткрытых термальных бассейнов SPA-комплекса "Серебряные Термы".

Дополнительные локации как: римская парная, финская сауна, русская баня, ледяной фонтан и завод минеральных вод сбалансируют и разнообразят ваше оздоровление.

Цена вопроса: гостиничные номера стартуют от 3900 грн в сутки (завтрак, консультация врача, бювет, парко место). Посещение источников от 400 грн – взрослые, дети (от 120 до 150 см) – 200 грн. Есть варианты на целый день и отдельно по выходным.

Термальный курорт "Теплые воды" в Велятино

Имеющие йодный дефицит – едут в Велятино. Здесь термальная вода имеет хлоридно-натриевый и борово-бромный состав с повышенным содержанием йода. К вашему выбору 7 лечебных ванн, и 3 бассейна, с термальной водой под открытым небом. Глубина скважин составляет 1000 м, а температура воды не превышает 40 градусов.

Бани, сауны, соляные комнаты, массажные кабинеты – дополнят ваше оздоровление и релакс.

Также на территории находятся лечебные грязи с целебными свойствами.

Цена вопроса: бассейны от 230 грн в час, 410 грн безлимит. Термальные ванны – 230 грн. за 1 сеанс. Цены на размещение от 530 грн.

Термальные чаны в Лумшорах.

Металлические чаны с минеральной водой, согреют и наполнят силой в любое время года. Чаны находятся под крышей, но на открытом воздухе. Пейзаж вокруг захватывает: река, буйственные леса и кристально чистый воздух. После горячего чана можно освежиться прямо в реке. На территории расположено 18 больших чанов.

Из дополнительных процедур: баня (350 грн час), беседка с мангалом (500 грн день), апитерапия (1000 грн час), прокат велосипедов (150 грн 3 часа).

Цена вопроса: 6-8 чел. на чан (800 грн час), 8–12 чел. на чан (1000 грн год). Диапазон цен за жилье от 1000 до 6000 грн (дом Шале).

"Что слишком, то не здраво"

Как узнать, пойдут ли вам на пользу такие оздоровительные процедуры? Конечно, поход к врачу – это решение. Вы можете сделать это как у местного врача, так и приехав на любой из курортов.

Основными противопоказаниями к термальным водам являются: гипертоническая болезнь 3-4 степеней, патология сосудистой системы на поздних стадиях, тяжелые сердечные болезни.

Плюс врачей, которые находятся непосредственно в комплексах: они знают о каждой процедуре доскональние, чем местный терапевт и могут вам разработать комплекс и схемы лечения, чтобы не навредить. Поэтому не бросайте идею термальных источников, имея какие-то небольшие нюансы в здоровье. Главное – правильный подход.

Набирайтесь жизненных сил, будьте здоровы и не хандрите с приходом осени – она может быть прекрасна.