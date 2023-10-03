Трасса Киев - Львов. Интересные остановки для автомобильного путешествия

Доехать с Киева до Львова можно за 7 – 10 часов. Но только представьте, сколько интересного может ожидать за спонтанным поворотом. А что если само путешествие превратить в уникальный отпуск, заглядывая по дороге в чрезвычайно интересные и живописные местности. Мы подобрали для вас интересное и познавательное приключение на автомобиле "Путешествие с Киева до Львова".

СКАЗКОВЫЙ ЗАМОК КИНОСТУДИИ VICTORIA FILM STUDIO, ГУРОВЩИНА

Первая очень яркая остановка для приключенческого маршрута имеет сказочные декорации и причудливые локации. Вы увидите замок, построенный на территории крупнейшей украинской киностудии Victoria Film Studios. К сожалению, попасть на саму территорию сегодня невозможно, но на входе вас встретит металлическая скульптура персонажа из фильма "Чужой" и трон из сериала "Игра престолов".

Замок построен из подлинного дерева, камня и металла. Он служит входом на территорию киностудии. Хотя выглядит он как сказка для детей, если присмотреться можно увидеть довольно интересные детали фильмов не для детей.

Добраться до замка легко. Доехав до села Гуровщина возле Креста-мемориала "Борцам за свободу Украины" поверните налево и езжайте к дороге из брусчатки (1,2 км) - это прямая дорога к замку.

КОРОСТЫШЕВСКИЙ КАНЬОН

Живописная местность с обрывами и водоемом может стать прекрасной локацией для пикника, если позволит погода. А для тех, кто обожает аутентичный отдых в палатках - прекрасное место, чтобы вволю налюбоваться природой, сделать миллион крутых фото на закате и переночевать среди ярких звезд и тишины природы. Ужинайте у костра и никуда не торопитесь. Летом здесь достаточно много народа, но осенняя и весенняя прогулки доставят максимум удовольствия.

Добравшись на машине города Коростышев, поверните налево на втором повороте, а дальше езжайте прямо и вы у цели.

ХРАМЫ И МУЗЕИ ЖИТОМИРА

Путешествуя во Львов чаще всего мы едем по кольцевой дороге, объезжая город Житомир. Но стоит хоть раз заглянуть внутрь. А рассмотреть действительно есть что. Здесь каждый будет выбирать то, что ему нравится, а мы предлагаем самое интересное.

Национальный музей космонавтики

Выбирая эту локацию для остановки, следует заранее позаботиться о билетах. Ведь в связи с военным положением в музей пускают группы не больше 10 человек. Музей будет интересен не только детям, но и взрослым. Вы увидите: настоящие кусочки метеорита, технический образец спутника, гигантский космический корабль, и изюминку музея - настоящий космический корабль "Союз 27" (его остатки после приземления). Макет лунохода и настоящая лунная почва, скафандры и уникальные космические артефакты - ошеломляющая остановка в вашем путешествии.

Официальный сайт музея Космонавтики.

Спасо Преображенский Собор

Архитектурный и духовный памятник по ул. Победы 12. При возможности зайдите внутрь, чтобы рассмотреть украшения и росписи.

Конкатедральный Собор Святой Софии

Римско-католический костел. Это один из старейших костелов Житомира и имеет большое культурное и духовное значение для местных верующих.

Свято-Крестовоздвиженский кафедральный собор

Интересное архитектурное сооружение с разными стилями отделки внутри. Все три достопримечательности находятся близко друг к другу и вам будет удобно и быстро их осмотреть.

Плезентвиль

Для проголодавшихся советуем очень яркое место со вкусными бургерами и добавками. Вы можете взять с собой, хотя немного передохнуть тоже не помешает.

Адрес: ул. Киевская 13.

ПОДЗЕМЕЛЬЯ ОСТРОЖСКОЙ АКАДЕМИИ

Острог имеет несколько интересных остановок, но эта локация подарит много бурных эмоций во время изучения и прогулки. Место овеяно легендами и мифами, хранит множество секретов и интересных историй. Подземелья созданы на основе Монастырского костела, построенного монахами-капуцинами (капуцины – орденом монахов). Загадочное освещение, высокие потолки, отличные экспонаты придают подземелью особую атмосферу.

На территории Острожской академии проводятся много экскурсий, так что ознакомьтесь с вариантами и ценами заранее на официальном сайте.

АРТ ГАЛЕРЕЯ КУЗНЕЧИЯ "МУЗЕЙ СТАЛЬНЫХ ФИГУР", РОВНО

Уникальная локация, где можно сделать причудливые фото с известными персонажами, созданными из металла. Вы будете удивлены мастерства кузнецов и поражены талантом людей, которые покорили твердый металл и овладели давней кузнечной профессией.

Вход на территорию музея платный о часах работы можно узнать на официальном сайте.

ТАРАКАНОВСКИЙ ФОРТ, ДУБНО

Большая историческая локация поразит не только масштабами, но и вокруг архитектуры и живописной природы. Форт окутан тайнами и легендами. Поговаривают, что в этих местах заблудился отряд НКВД и бесследно исчез. Но не бойтесь, днем форт походит на крутейшую локацию для познавательной прогулки. Если самостоятельно изучать такое место не хочется, можно заказать экскурсовода. Тогда узнаете максимум интересного о загадочной и впечатляющей локации по дороге во Львов.

ДУБЕНСКИЙ ЗАМОК

Окутанный историей средневековья, Дубенский замок сегодня является одним из семи чудес Украины, а по возрасту является одним из старейших. Расположена крепость в городе Дубно, на берегах реки Иквы. Это экскурс на несколько часов, поэтому рассчитайте время, чтобы никуда не торопиться. В Дубно удобно переночевать, чтобы охватить сразу две уникальные локации.

Все подробности заказа экскурсий можно узнать на официальном сайте.

ГРОТ ПОДКАМЕНЬ И ЧЕРТОВАЯ ПЕЧЕРА ПОД БРОДАМИ

Это последний удивительный поворот в нашем путешествии, но не менее интересный, чем все последние. Интересные подземелья находятся возле поселка Подкамень по левому съезду от Бродов на территории парка Северное Подолье. На территорию пещер есть проводники, которые помогут организовать интересную прогулку.

Путешествия по Украине могут быть интересными и познавательными, главное найти время повернуть. Желаем хорошего путешествия и не забывать о безопасности.