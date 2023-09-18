Три исторических открытия, которые будут ждать нас в Украине, несмотря на все преграды и желания врагов

Продолжаем жить, любить, творить и развиваться как нация. Примером такого постоянного движения в туристической сфере станет открытие трех новых музеев. Два из них будут ждать нас в Киеве и один в Житомирской области.

В частности, столица готовит открытие комплекса современного искусства Ивана Марчука и музея леса на Дарнице, а в Житомирской области "оживет" имение Терещенко, где планируют открыть музей авиастроения.

Такая информация поступила в мессенджере Discover.ua.

Музей современного искусства Ивана Марчука

Художник, мастер кистей и штрихов, Иван Марчук в 2007 году стал одним из "100 гениев современности", попавших в рейтинг британского The Daily Telegraph.

Жизнь и творчество легенды будут представлены на территории бывшего посольства США в Шевченковском районе столицы. Проект здания уже был опубликован, сам Марчук выложил его на своей странице в Facebook.

Но киевская локация станет не единственным местом представления робот гения. В Каневе и Лановцах Тернопольской области также разрабатывают музеи известного мастера.

Процесс создания нового художественного музея в Киеве ведется уже давно, еще со времен президента Ющенко, но только в 2021 году нашли здание под проект.

Напомним, что современный художник активно выставляется в Вене, а в мае работы можно было увидеть и в Киеве. До 31 августа некоторые работы Ивана Марчука можно увидеть в групповой выставке "БЕЗВИДНЫЕ" Галерея "АВС-арт". Следите за Афишей, чтобы не пропустить новые выставки и за официальной страницей художника Ивана Марчука, чтобы быть на открытии музея и ознакомиться с новыми проектами и творениями автора.

Музей леса на Дарнице

Дарницкое лесопарковое хозяйство анонсировало создание на своей территории Музея леса. Локация охватит более 10 построек, датированных до 1917 года, в том числе Контора лесничества, построенную в 1903 году.

Культурное наследие, которым наполнят здание музея, будет раскрывать культуру, быт и духовные ценности украинского народа. Документы, найденные в Конторе лесничества в 1917 году, датированные 1879 – 1904 годами, также будут храниться в Музее леса.

Вокруг музея тоже будет чем полюбоваться, ведь многим деревьям парка исполнилось более ста лет.

Живописная прогулка и погружение в культурное наследие – вот во что превратится старинная достопримечательность.

Музей авиастроения в имении Терещенко

Федор Терещенко – известный сахарный магнат XX века. Его сладкий бизнес – не единственное творение, благодаря которому Федора Терещенко знают в мире. Бывший студент Киевской политехники в 1909 году построил первый, в тогдашней Российской империи, авиационный завод. Событие произошло в селе Красное и подарило миру такие модели самолетов, как Терещенко – 1, Терещенко – 2 и так до 7 вариаций.

Позже к авиазаводу был достроен аэродром и автомастерская. Любовь Галанчикова – первая женщина-испытатель самолетов начинала на заводе Терещенко.

Идея музея возникла у потомков семьи. Неоготический дворец семьи подошел как можно лучше.

Конечно, имение сейчас в заброшенном состоянии, но это только начало пути и семья Грохольских-Терещенков ищут спонсоров, заинтересованных в развитии музея и привлекают гранды, чтобы привести здание в надлежащее состояние.

Точная дата открытия музеев не объявлена, все зависит от ситуации, но движение создания локаций не прекращается, не смотря ни на какие препятствия, созданные соседним государством агрессором. Следим за анонсами и верим в близкую победу.