Три правила подметания, которым следует придерживаться, чтобы не вымести успех и деньги из дома

Каждый имеет свои секреты привлечения богатства. Кто-то никогда не оставляет сумку на полу, а кто-то знает как не вымести успех из квартиры, но не каждый готов этими тайнами поделиться.

Сегодня мы раскроем вам секрет правильного подметания, чтобы оно приносило не только визуальную чистоту, но и счастье и достаток. UAportal собрал для вас самые интересные советы.

Три золотых правила богатства:

1. Вам нужно найти так называемый "Красный Угол". Его можно найти в юго-восточной части вашей квартиры.

2. Начинать подметание нужно от входной двери, по часовой стрелке, заканчивая в том же "Красном углу".

3. Купите совок или щетку красного цвета. Также лучше повязать красную ленту на веник. Красный цвет на всех вещах обладает магнитными свойствами для притягивания денег.

Что такое фэн-шуй?

Фэн-шуй – это одна из древних мистических китайских практик о гармонии человека и Вселенной. В ее основе лежит взаимообмен энергией между предметами и вещами, окружающими человека.

Даосская философия считает фэн-шуй одним из важных мест в формировании судьбы:

Небесное счастье – то, что человек (или место) получает при появлении на свет

Человеческое счастье - сознательные поступки человека (достижения человека, мышление, образование и особенности характера);

Земное счастье – земные энергопотоки, которые оказывают влияние на события, во времени и пространстве (отношения, здоровье).

Чтобы люди могли находиться в гармонии с собой и миром, нужно найти благоприятный поток энергии "ци". Эту науку принято считать недостоверной, но многие страны Востока придерживаются предписаний данной практики издавна.

Народные советы для привлечения богатства:

Положите под ковер и подоконник несколько желтых монет;

Не выносите мусор после заката;

Не оставляйте деньги на обеденном столе;

Выбросьте все рваные вещи и битые предметы;

Не кладите копейки на кровать;

Ставьте веник в угол прутьями вверх;

Не одалживайте деньги после заката.

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