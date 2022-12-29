Ученые удивили прогнозом магнитных бурь на последние три дня 2022 года

Ученые обнародовали новый прогноз геомагнитной активности. Приятно удивил момент резкого понижения интенсивности магнитных бурь. Ранее ученые предостерегали, что конец 2022 года будет сопровождаться достаточно мощной волной, однако последние данные полностью отрицают этот прогноз.

По показателям Meteoagent, последние три дня декабря будут спокойными. Магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, однако это не повлияет на человеческие организмы. 29, 30 и 31 декабря следует ожидать геомагнитных колебаний на уровне 2 баллов (низкая мощность). Тот же показатель ожидается и 1 января, поэтому новогодняя ночь должна пройти спокойно.

Откуда берутся магнитные бури

На Солнце есть пятна – зоны с пониженной температурой. Там формируются области так называемой особой магнитной активности, извергающие облака с магнитными частицами. Они быстро двигаются в направлении Земли. Достигнув нашей планеты, они влияют на ее магнитное поле, что, в свою очередь, выводит из строя электрические устройства. Магнитные бури могут также влиять на состояние здоровья человеческого организма.

Как уберечь организм

Несмотря на то, что ученые пока недостаточно изучили, как колебания магнитного поля влияют на организм, врачи советуют людям, плохо переносящим скачки давления, в дни магнитных бурь подстраховаться и соблюдать нехитрые правила.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Если вы заметили, что какая-то ситуация вывела вас из равновесия – сделайте паузу, отдохните. Это особенно важно в период праздников в нашей голове куча хлопот, которые следует решить.

Измените рацион: добавьте больше полезных овощей и зелени; пейте чистую воду без газа в течение дня; избегайте чрезмерного употребления кофе.

Следите за своим сном. Важно ложиться спать в одно и то же время, чтобы у организма построился определенный график и он смог накапливать необходимое количество энергии.

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