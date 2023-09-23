Веселые идеи для семейных выходных в Киеве при любой погоде

Столица полна развлечений и интересных мест. Не поддавайтесь неудобной погоде и событиям – насыщайте выходные всей семьи положительными эмоциями. Предлагаем локации в столице, которые подходят к любой погоде и поднимут настроение не только для детям.

Парк развлечений WOW park

Локация бесконечных развлечений на 1400 м2. Дети здесь играют и развиваются, а взрослые могут немного отключиться от повседневности и добавить яркие цвета в обыденность. Большое пространство игровых зон создает комфорт и позволяет каждому найти интересное развивающее занятие. Изюминкой этой локации является огромный корабль, пришвартованный к скалам с горками. Дети просто в восторге от скатывания в мягкое море.

Парк работает на территории центра Art Moll по адресу: ул. Заболотного 37.

Билеты: детские – 220 грн (будние), 280 грн (выходные); взрослый –100 грн.

Подробнее можно узнать на странице WOW park в Instagram.

Резиденция Мавки на ВДНХ

Познакомиться с магическими сказочными героями, погрузиться в мир сказки теперь совсем реально. Среди грандиозных декораций проводятся экскурсии, мастер-классы и фотосессии. Вы сможете попасть в лес не выезжая за периметр столицы, а еще узнать много полезной информации о природе, украинской идентичности и своем роде.

Совершите себе волшебный оберег на память и оставьте эти приключения в своих воспоминаниях и памяти телефона. На локации можно провести празднование дня рождения или особой даты.

Локация работает по адресу проспект Глушкова 1 (ВДНХ), павильон 7.

Стоимость билетов: дети – 220 грн. (дети до 3 лет бесплатно), взрослый – 100 грн.

Расписание и детали на странице Резиденции Мавки в Instagram.

Планета игровых автоматов "Mars Park"

Дозированная виртуальность снимает напряжение, так что поддержать детские увлечения иногда очень полезно. Это может быть ваш особый "День Да" в семье. Дети счастливы и вы немного отдохнете от слова "Нет". Кроме крутых VR игр и аттракционов вас ждут: аэрохоккей, гоночный симулятор, аркадные шутеры и автодром. А если захочется добавить еще азарта – попробуйте боулинг.

Локация работает на территории центра Art Moll по адресу: ул. Заболотного 37.

Детали на официальном сайте Mars Park.

Океанариум "Морская сказка"

Над вами еще никогда не проплывал настоящий скат? Тогда этот уникальный вариант семейного выходного дня – точно для вас. Морской мир увлечет своей яркостью, разнообразие и немного пощекочет нервы своей непредсказуемостью. В Киевском океанариуме представлено более 2600 видов морских жителей. Вы увидите скатов в открытом бассейне, пройдете везде прозрачную трубу под морем и станете свидетелем шоу "кормление акул" (каждый вторник).

Океанариум работает по адресу ул. Малышко 3, г. Дарница.

Детали и билеты на официальном сайте океанариума "Морская сказка".

Музей в темноте "03:00"

Заинтересовать подрастающее поколение становится все труднее, но на этой локации грустно никому не бывает. Пройдите вместе уникальные задачи в темноте и преодолейте страх перед неизвестным и тем, чего не видишь. Такая локация отлично подходит для детей среднего школьного возраста, когда игрушки уже не интересны, а взрослые игры еще рано. Все задания выполняются под наблюдением и сопровождением незрячего гида. Специально разработанная двухчасовая программа для детей сделает день интересным и познавательным.

Музей расположен в подвальном помещении, что позволяет не прерывать игру во время тревоги и использовать локацию как укрытие.

Музей работает по адресу ул. Гончара, 45

Билет стоит 170 грн. Имеются специальные цены для групповых посещений.

Подробности на странице музея "03:00" в Instagram.

Квест-комнаты Sport Quest

Прекрасный семейный день с подростком можно устроить в комнатах квестов. Это командная игра, которая помогает найти общий язык, выплеснуть эмоции, почувствовать адреналин, и почувствовать невероятную радость на финише, разделив ее на всю семью.

Компания имеет локации на правом и на левом берегу и проводит квесты в бункерных подвальных помещениях, что придает безопасности и позволяет не прекращать игру. Квесты рассчитаны на средний и старший школьный возраст, что помогает заинтересовать даже тех, кто не любит приключения.

Узнать о локациях и заказать квест можно на официальном сайте SportQuest и Pastka.

Желаем уютных семейных выходных в столице в любую погоду и события.