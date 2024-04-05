Нам следует готовиться к двум-трем массированным воздушным атакам.

Тот редкий случай, когда я согласен с официальной информацией: нам следует готовиться к двум-трем воздушным атакам с использованием всего смертоносного дерьма, находящегося в арсенале недоимперии. Но по количеству применяемых средств эти атаки не будут принципиально отличаться от того, что мы уже отбили и пережили.

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Ситуація, яка складається з атаками з повітря, пов’язана з декількома факторами.

По-перше, недоімперія завершує перелаштування ракетної логістики з Севастополю, звідки ми їх практично вибили, до Новоросійська, куди ми поки що не дістаємо. Мова про облаштування складів і позицій для завантаження крилатих ракет "Калібр" на кораблі. І зараз у ворога є заряджені установки сумарним залпом 50 "Калібрів".

По-друге, почастішали дальні атаки нашими безпілотниками воєнних аеродромів ворога, цієї ночі відбулася чергова. Тобто, російська стратегічна авіація, яка тероризує Україну ракетами, під загрозою. І ворог намагається нанести нам найбільших руйнувань, поки ми не скоротили суттєво кількість їх літаків.

По-трете, у наших європейських партнерів нова хвиля активності. Зараз це пошук "зайвих" зенітно-ракетних комплексів, які можна передати Україні. Звісно, воно б на рік раніше, але й і зараз — теж будуть в нагоді. Цілком вірогідно, що штук 5 ЗРК для нас знайдуть. Це не повністю закриє небо над Україною, але збільшить наші можливості. А тут ще F-16 на підході. Тому агресор поспішає.

За наявних можливостей Україна збиває загалом близько 70% ракет і приблизно 80% "шахедів". Стан української енергетичної інфраструктури, за повідомленням "Укренерго", вже такий, що кожна результативна атака може призвести до катастрофічних наслідків. Так що зараз багато що вирішує везіння.

Треба розуміти, що Україна має достатньо енергетичних потужностей, в першу чергу, за рахунок АЕС. Але в нас складнощі з перерозподілом цієї енергії. Так що у найгіршому варіанті спільна система розпадеться, і виникнуть енергетичні острови: десь світло і комунальні послуги будуть, десь — ні.

Що радує: вже весна, тому будь-які енергетичні проблеми вирішуються легше. Прорвемося!