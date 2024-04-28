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Война в Украине

Настолько ли уникальны Taurus, что без них не обойтись?

Александр КоваленкоАлександр Коваленко

Настолько ли уникальны Taurus, что без них не обойтись?
Настолько ли уникальны Taurus, что без них не обойтись?

На этой неделе на фоне утверждения помощи Украине от США канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Берлин не будет передавать Киеву Taurus – ракеты, которые мы пытаемся получить уже очень, очень долгое время. Но стоит ли вообще заострять внимание на Taurus и настолько ли они уникальны, что без них не обойтись? Давайте разберемся.

Чудо-ракета?

Для начала разберемся, что же это за чудо-ракета Taurus, которую так хотелось бы получить Украине, чтобы изничтожать российских оккупантов и объекты их военной инфраструктуры на временно оккупированных территориях.

Ракеты Taurus, а если точнее, то KEPD-150/350 (Kinetic Energy Penetrating Destroyer), предназначены для уничтожения высокозащищенных объектов бункерного типа на больших расстояниях. Данные ракеты могут поражать цели на расстояниях до 500 км и более, в зависимости от модификации, но для экспортных вариантов – не более 300 км. Это полезная информация для любителей рефлексировать по поводу такой составляющей тактико-технических характеристик, как дальность.

Я уже третий год подряд и порою одним и тем же журналистам вынужден пояснять, что все ракетное вооружение, которое отправляется любой страной на экспорт, подвержено ограничениям – не более 300 километров. Это золотой стандарт для экспорта ракетного вооружения, который запрещено нарушать. А потому забудьте о том, что Украина или любая другая страна получит ракеты с дальностью более 300 км, даже если в модификациях имеется версия на 1000 км.

А теперь самое интересное. Ракета Taurus является совместным германо-шведским проектом, но по своему функционалу идентична Storm Shadow/SCALP-EG. То есть все та же самая дозвуковая крылатая авиационная ракета типа "воздух-поверхность" с рядом разнообразных модификаций боевой части (БЧ), в зависимости от которых ее можно применять по скоплению живой силы и техники либо по укрепленному объекту бункерного типа.

Иными словами, Taurus – это не уникальная Wunderwaffe, за которую следует отбивать поклоны Олафу Шольцу, имея доступ к Storm Shadow/SCALP-EG. Тогда возникает вопрос: зачем? И ответ предельно прост.

Storm Shadow/SCALP-EG у Великобритании и Франции не тысячи единиц на складах, и передавать Украине их могут в ограниченном количестве. Ракеты Taurus также не гипермногочисленные, но в симбиозе со Storm Shadow/SCALP-EG они позволили бы вывести удары по российским объектам в более системный и массированный режим. Но это только на первый взгляд. И все потому, что у Taurus есть свой крайне неприятный "минус", о котором почему-то многие умалчивают, продолжая рефлексировать на волшебное слово "Taurus".

Носитель

Дело в том, что, не будучи уникальной ракетой, Taurus проектировалась так, что может быть использована ограниченным количеством носителей. В то время как Storm Shadow/SCALP-EG после лишь незначительной доработки были интегрированы в украинские фронтовые бомбардировщики Су-24 и многие другие средства поражения, предоставляемые нашими партнерами. Это такие, как AGM-88 HAARM, AASM-250 Hammer, JDAM и прочие, также устанавливались на МиГ-29, Су-27. А с Taurus это невозможно.

Для того, чтобы Су-24 смог применять Taurus, его следует подвергнуть настолько глубокой модернизации, что это попросту будет чуть ли не новая модификация старого советского фронтового бомбардировщика. И еще не факт, что такая модернизация будет эффективной и качественной.

Даже F-16, которые Украина в ближайшее время наконец-то получит, не могут быть носителями Taurus без предварительной модернизации. Не такой глубокой и непредсказуемой, как для Су-24, но просто взять, подвесить на пилон F-16 ракету Taurus и запустить по штабу российских оккупационных войск – не получится.

Возникает вопрос: а какие же самолеты могут быть их носителями без особых проблем?

Ответ прост. Шведский Saab JAS 39 Gripen, Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18, а также Eurofighter Typhoon. И ни один из этих самолетов Украина не планирует получить, хотя Saab JAS 39 Gripen рассматривался как один из вариантов легких истребителей для ВС ВСУ – но скорее нет, чем да.

А потому чрезмерно повышенный хайп на ракетах Taurus у меня всегда вызывал ряд вопросов. В частности: ну передаст их завтра Украине Германия – чем будем запускать?

С другой стороны, ситуация отнюдь не патовая, поскольку на Taurus свет клином не сошелся.

Альтернатива

Если со Storm Shadow и SCALP-EG все более-менее ясно в плане применения той авиацией, что у нас есть в наличии, то стоит вернуться к упомянутым выше F-16. Дело в том, что в номенклатуре этих истребителей есть два очень интересных средства поражения, а именно дозвуковая крылатая ракета класса "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM, а также AGM-154 Joint Standoff Weapon – тактическая планирующая управляемая авиационная бомба с дальностью поражения целей от 100 до 500 км.

AGM-158 JASSM – это все та же дозвуковая крылатая ракета авиационного базирования, которая в зависимости от модификации может применяться как по живой силе/технике, так и по укрепленным объектам. Иными словами, эти ракеты обладают аналогичным функционалом, как и Storm Shadow/SCALP-EG, а также Taurus. Только под них ничего не нужно модернизировать, а спокойно размещать на F-16 и отправлять с наилучшими пожеланиями "здоровья погибшим" в направлении оккупантов.

AGM-154 Joint Standoff Weapon – это планирующая бомба на базе бронебойных WDU-42/B. Базовая дальность применения данных бомб – 130 км. Но модификация с реактивным двигателем превышает дальность 500 км. Таких средств поражения было поставлено армии США более 25 тысяч.

Таким образом, F-16 при соответствующем запросе может прийти в Украину со средствами поражения, которые полностью компенсируют Taurus как количественно, так и качественно. Из чего и возникает вопрос: и к чему вся эта рефлексия?

Выводы

Тут я обычно подвожу итоги всего изложенного в материале, но мне кажется, и так прекрасно понятно: Taurus – это не единственное средство поражения, на котором следует зацикливаться.

Особенно если говорить о предстоящих поставках F-16 и открытых возможностях отправлять запросы в США на соответствующую номенклатуру, применяемую данными истребителями.

И в данном контексте следовало бы еще вспомнить о турецких SOM (Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat), совместимых с F-16. Или о тайваньских ракетах "Божий топор", они же The Wan Chien или 萬劍, ну или bān-kiàm.

В общем перечислять можно не только из числа общемировых аналогов, а хотя бы даже производства тех стран, что поддерживают Украину. А потому – да, свет клином не сошелся на Taurus.

Источник:obozrevatel.com

Война в Украине