Принуждение Москвы к переговорам

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Пока Такер Карлсон в Москве допрашивал “путина" журналист Би-Би-Си Стивен Сакур вёл допрос небензи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Видеозапись допроса “путина" появилась 8 февраля, а небензи – 9 февраля. Песков, пытаясь ответить на вопрос, что это было, которым задались росиянцы в СМИ после просмотра беседы Карлсона с “путиным", заявил 10 февраля – “США не демонстрируют желания к переговорам с расеей". Песков, как обычно, опровергает очевидное.

Более чем очевидно, США и Великобритания синхронно провели информационную операцию по принуждению Москвы к переговорам с Украиной, выбрав для этого формат интервью. Этот формат имеет много удобств. Позволяет задавать вопросы, а не ждать, когда докладчик закончит считывать с суфлёра двухчасовое послание, и спросит: может быть есть вопросы, у зала, которому давно хочется покурить и размять ноги. Интервью своей динамикой лучше привлекает внимание, делает видимой глупость каждого и т.д.

Де-факто Карлсон и Сакур заставили “путина" и небензю обстоятельно высказаться, так сказать, по “жгучим вопросам современности". Но Карлсон плыл по волнам фантазий “путина", а Сакур жёстко вёл небензю и не позволял отклонятся. В результате небензя дёргался как чёрт на сковородке.

Не будем разбирать, как Сакур гонял небензю, не выказывая при этом никаких эмоций. Высокий британский пилотаж. Сакур дважды загнал его в угол вопросом, что пошло не по плану, в отношении отвода войск в марте 2022 г. и тонущих в Чёрном море кораблей РФ. Небензя, выйдя из себя, заявил, что он не военный тактик, чтобы такое комментировать и воскликнул, что РФ вышла из зерновой сделки, так как за время её действия вывезла ноль зерна. Ни зёрнышка.

В итоге Сакур вывел небензю на финишную тему о переговорах. Сначала спросил, как бы между прочим, – в Москве делают ставку на победу Трампа? Небензя после некоторых выкрутасов, признал, для него Трамп не лучше Байдена, а затем сделал два категоричных заявления: Москва никогда не начнёт переговоры в копенгагенском формате и никогда не вернёт Украине отнятые территории, так как “что сделано, то сделано". Даже не будет это обсуждать. Копенгагенским форматом небензя назвал серию совещаний в Дании, Мальте и Саудовской Аравии по подготовке саммита мира, известных и как украинская формула. Небензя потребовал, чтобы Зеленский отменил указ, запрещающий ему вести переговоры с “путиным" и вернулся к стамбульскому соглашению, сорванному Борисом Джонсоном. После этого облегчённо вздохнул, решив, что долг перед отечеством выполнил и можно прекращать беседу.

Но Сакур с нажимом спросил, правда ли, что на выборах подавляющим большинством победит “путин"? Небензя посмотрел на него с подозрением, как будто британец знает что-то о других вариантах, или хочет спросить о валдайском холодильнике и двойниках или готовит смысловую ловушку с долгим разговором о честных выборах и автократии. Поэтому небензя изобразил бодрячок, ответил, правда, “путин" победит на выборах, но сжался и приготовился к неприятностям.

Сакур спокойно сказал, это будет означать войну, а экономика Запада в 25 раз больше экономики РФ, которая сравнима с экономикой Италии, но вы почему-то продолжаете думать, что можете выиграть войну. Небензя вспылил, не только РФ свои нападением на Украину разбудила Европу, но и Европа своей поддержкой Украины разбудила РФ. Вы потратите все деньги на закупку оружия у США, и экономика у вас входит в стагнацию, а экономика РФ, несмотря на 10 тыс. санкций выстояла и растёт. От того, чтобы рассказать о полезности санкций для экономики РФ небензя, всё же воздержался, и с обречённостью добавил, будем делать то, что должны делать.

После этого Сакур иронично посмотрел на небензю сквозь большие очки и вежливо поблагодарил за беседу, дав понять, что допрос в формате интервью закончен. Сакур мог бы ещё погонять небензю по горячей сковородке. Для этого достаточно было задать ему вопрос о политике “Разворота на восток" и её фиаско. Можно было поинтересоваться также о том, в курсе ли небензя, как Байден и Си Цзиньпин нашли в Сан-Франциском формат распада РФ, устраивающий США и Китай. Но это пока оставили на сладкое и не для формата интервью.

Интервью, сделанные Карлсоном и Сакуром, можно назвать выносом на публику тех секретных консультаций, которые шли после встречи в Турции осенью 2022 г. директора ЦРУ Уильяма Бёрнса и главы СВР нарышкина. Шли в формате командно-штабных учений, когда их участники говорят друг другу – на это ваш шаг мы ответит так, и вообще вам мат через три хода потому и потому.

Интересно, что 12 февраля нарышкин вновь вернулся в эфир и сообщил, в США и Великобритании опасаются перехода украинской элиты под руку царя РФ. Громкая заявка, свидетельствующая, США и Великобритания серьёзно достали чем-то Москву, вероятно, своими ходами с интервью. Но произнесёт ли нарышкин “Б", после того как сказал “А", или всё будет как у Кирилла Буданова, заявившего в 2023 г., что у него есть агенты в кабинете “путина". Разоблачение генерала Сырского, как агента спецслужб РФ на основании его биографии в Википедии, вызывает лишь иронию, как и запутинские родственники главкома. Такие родственники и экс-друзья есть не только у него, и не факт, что в мае они ещё будут запутинцами. То, как Москва “палит" Сырского показывает, она ждала не его на должности главкома.

Между тем Карлсон прилетел в Дубай на Всемирный правительственный саммит и целый час там рассказывал о своей поездке в Москву и интервью с “путиным". По его словам, “путин" не для интервью, а приватно якобы сказал Карлсону, что готов пойти на компромисс с Украиной. В чьём именно, Карлсон не раскрыл. Возможно, в вопросе о половцах и вернёт Украине всю степь половецкую до Дона или до Волги. Троллинг Карлсоном продолжается. Сам этот саммит в Дубае представляет собой продолжение саммитов в Давосе в страны, которые Москва называет “глобальным югом". Несмотря на громкое название саммита, на нём из президентов был только лидер Руанды. Всего было 4 тыс. участников, которых организаторы развели по разным секциям, где обсуждали, кому что ближе – кому климат, а кому школьное образование.

Процесс принуждения Москвы к переговорам продолжается и не в формате небензи – что сделано, то сделано, и обсуждению не подлежит.