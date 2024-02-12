Страна, которая может спасти Украину. И это не США

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Западная цивилизация находится в смертельной опасности. Ведь война России в Украине является прямой угрозой лидерству и ведущей роли демократических государств в мире. Нынешний отказ конгрессменов от Республиканской партии продолжать дальнейшую помощь Украине, в перспективе открывает дорогу Российской Федерации, Китаю, Ирану и Северной Корее к мировому господству. История строго спросит с тех мировых лидеров, которые со стороны наблюдают, как Украина истекает кровью, и реально мало делают для того, чтобы прекратить российскую агрессивную войну.

Многие на Западе, говоря о помощи Украине в войне с тоталитарным монстром – Российской Федерацией, считают, что они помогают достаточно. А вот соседние европейские государства, якобы, должны помогать больше. Подобное перекидание ответственности на других уже привело к тому, что в такой ответственный момент истории, когда фактически решается судьба мировой цивилизации, кто-то в Европе пытается отсидеться за стенами защиты НАТО, думая, что воевать за них должны другие.

На днях правительство Норвегии предложило парламенту –Стортингу заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) дополнительных 10 пусковых установок и 4 центра управления огнем систем ПВО NASAMS. Чтобы потом передать их Украине. Беда только в том, что для выполнения такого заказа нужно время. А средства ПВО и другая военная техника нужна украинцам не когда-нибудь потом, а прямо сейчас.

Поэтому нужно искать и другие возможности для быстрого предоставления Украине военной помощи. И они есть. На сегодняшний день Норвежский фонд национального благосостояния (NBIM), который является специальным подразделением Центрального банка, уже составляет более 1 триллиона 400 миллиардов долларов.

Цифра государственных накоплений просто огромна, особенно если упомянуть тот факт, что уже почти полгода протрамповские силы в американском Конгрессе никак не соглашаются выделить Украине 61 миллиард долларов ранее согласованной Белым домом помощи.

Ситуацию, которую спровоцировали республиканцы, можно определить как патовую. Ведь уже вполне понятно, что на какие бы дальнейшие уступки не пошла администрация президента Джо Байдена, конгрессмены от Республиканской партии, придумывая все новые и новые требования, не согласятся разблокировать помощь Украине.

А республиканец, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, четко следующий указаниям Дональда Трампа, не поставит вопрос помощи Украине на голосование. Нужно искать другие возможности, как решить проблему помощи Украине, поскольку этот вопрос может затянуться до президентских выборов в Соединенных Штатах в ноябре 2024 года, а дальше еще на неопределенный срок.

В прошлые годы мне удалось побывать в Норвегии в составе небольшой украинской делегации, и я был поражен уровнем жизни и социальной ответственности норвежцев. Ведь эта маленькая страна, с населением всего 5 миллионов человек, благодаря своим высокообразованным, рациональным и профессиональным людям, оказала большое влияние на мировые коммерческие и энергетические рынки.

Можем говорить о "норвежском чуде", когда Норвегия, которая когда-то была одной из самых бедных стран Европы, где люди даже в ХХ веке часто не имели достаточно необходимой для элементарного выживания пищи, а инфраструктура была примитивной, стала одним из экономических лидеров Европы.

И если раньше ее единственным экспортным товаром была рыба, то теперь, за последние 50 лет, Норвегия превратилась в ведущего экспортера газа и нефти. Нефть, газ, отлов лосося и сельди стали основой национального богатства норвежской нации. Однако имея сегодня крупнейший в мире государственный фонд благосостояния, они страдают от угрозы возможного иностранного вторжения. В прошлом веке это была оккупация Норвегии Германией, ныне это опасность вторжения путинской России, которая очень лакома на чужие деньги и ресурсы.

Именно граница Норвегии с Россией является наиболее болезненной проблемой, которая не снимается полностью даже тогда, когда это государство давно уже является членом оборонного альянса НАТО. Но во время пребывания в Норвегии удивило, сколько специалистов, и не только в министерстве иностранных дел или министерстве обороны, свободно владели русским языком. Очевидно, что там считают, что о своем противнике нужно знать все из первоисточников.

По многим показателям Норвегия – это уникальная страна. Сейчас норвежцы занимают четвертое место в мире по уровню валового внутреннего продукта на душу населения. В то же время, Норвегия занимает второе место в рейтинге самых богатых стран мира в денежном выражении, с наибольшим запасом капитала на душу населения среди других стран и стала мощным внешним кредитором.

Норвежцы обладают огромными запасами нефти, особенно учитывая численность их населения. Норвегия добывает примерно 2 миллиона баррелей нефти в день, в то время как Соединенные Штаты добывают 11 миллионов баррелей. Это при том, что население США в 66 раз больше норвежского. И доходами от нефти владеют все норвежцы, а не так, как в Российской Федерации – Путин и клика наиболее приближенных к диктатору лиц.

Что касается прав человека и энергетической политики, Норвегия является ориентиром для остальной Европы. Во время холодной войны норвежское руководство очень ответственно относилось к военной угрозе со стороны Советского Союза. Истребители F-16 летали низко над водой, ища советские подлодки. Поскольку норвежцы хорошо помнили уроки оккупации своей страны нацистской Германией во время Второй мировой войны.

Норвегия является хорошо управляемой демократией, и они накопили доходы от нефти и газа, инвестируя их так, чтобы их граждане извлекали выгоду сейчас и в будущем. Создав глубоко продуманную систему стабилизации и избегания возможных рисков, норвежцы тщательно руководят своим суверенным фондом благосостояния для межгенерационного сотрудничества между нынешними и будущими поколениями норвежцев.

Но сейчас норвежцы сидят на огромной куче денег, и это очень лакомый кусок для Москвы. Поэтому, вероятно, в Осло уже не раз задавались вопросом, не будет ли именно Норвегия, а не государства Балтии, следующей страной, в которую Путин попробует вторгнуться, чтобы он мог контролировать все поставки нефти и газа в Европе?

И это совсем не риторический вопрос. Ведь может полностью повториться ситуация времен Второй мировой войны, если западные союзники и дальше будут помогать Украине по остаточному принципу. Когда немецкие войска вторглись в Норвегию 9 апреля 1940 г., планируя захватить короля Гокона VII и правительство, чтобы заставить страну капитулировать.

Однако королевская семья, правительство и большинство членов Стортинга успели эвакуироваться до того, как оккупационные силы достигли Осло. Тогда немцы требовали от короля назначить правительство во главе со сторонником нацистов Видкуном Квислингом.

Но король отклонил германский ультиматум. 7 июня 1940 г. король, наследный принц и правительство отправились из города Тромсе в Англию, основав правительство в изгнании в Лондоне, чтобы возглавить усилия сопротивления. Король Гокон стал главным символом борьбы норвежского народа за свободную и независимую Норвегию.

Как учат примеры с истории, все может повториться, если вовремя не сделать из этого нужные выводы. Сегодня каждая нация, которая ценит демократию, должна полностью поддерживать усилия Украины защитить себя от кровавой агрессии Путина, понимая, что при этом она защищает и свое будущее. И эта поддержка должна включать столько оружия, материалов и финансов, чтобы украинцы могли выгнать врага со своих международно признанных территорий и отбить у Кремля всякую надежду захватить новые земли.

На сегодняшний день Норвегия является одним из самых демократических, наиболее политически устойчивых и социально ориентированных государств на земле, с умными лидерами, гендерно сбалансированным представительством в парламенте и долгосрочной, непреклонной преданностью защите мира от потенциальных агрессоров и тиранов.

Учитывая все эти факторы, можно попытаться решить проблему финансирования помощи Украине несколько иным путем. Предложив Европейскому Союзу выступить в качестве гаранта предоставления Норвегией Украине кредитов.

Здесь можно рассмотреть два варианта. Первый – выделение Украине Норвегией краткосрочного кредита, пока не будет решен вопрос с передачей украинской стороне арестованных в Европе и Америке 300 миллиардов российских финансовых активов.

Второй – предоставление долгосрочных межгосударственных кредитов Норвегией Украине, сроком на 10-15 или более лет, что резко изменило бы ситуацию с помощью украинскому народу в национально-освободительной войне с московскими захватчиками.

Сейчас на кон поставлено так много, что необходимо в экстренном порядке донести идею норвежской помощи Украине до тех в Брюсселе, кто принимает решения в Европарламенте и его профильных комитетах.

Целесообразно было бы украинской стороне оперативно, через дипломатические каналы, обратиться к своим союзникам в Евросоюзе – Польше, Литве, Латвии и Эстонии – выдвинуть в ЕС предложение норвежской финансовой помощи Украине. Одновременно начав переговоры с Осло по этому вопросу.

Норвегия может решить судьбу войны России с Украиной. Только нужно быстро принять необходимые соответствующие решение. Норвегия делает много правильных вещей. А решение помочь Украинскому государству в чрезвычайно критический для него момент, может определить дальнейшую судьбу Европы на десятилетия, если не на столетия.