Стратегический маркетинг, новый взор. Методика оценки аудиторий для эффективного взаимодействия и исключения базовых ошибок маркетолога

Приветствую вас, дорогие коллеги. Я предлагаю вам познакомиться с моей авторской методикой по стратегическому маркетингу. Она так и называется: "Стратегический маркетинг, новый взгляд. Методика оценки аудиторий для эффективного взаимодействия и исключения базовых ошибок маркетолога". Внутри команды Arizona Games, в которой я работаю почти 10 лет, мы называем ее стратегией Снайпера. За время использования моей методики мы смогли добиться успеха проектов студии, в том числе на рынке США, сделав нашу компанию лидером в сфере Role Play игр и наводя миллионы игроков на наши серверы.

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Эта методика не просто набор инструкций, это мой взгляд на создание успешных стратегий в мире быстро меняющегося геймдева и приглашение вас к дискуссии. Также хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на мои ранние публикации и интервью. Я был рад получить вопросы о вас и по возможности ответил на каждый из них. Возможно, мой опыт стратегического маркетинга и взаимодействия с аудиторией пригодится вам. Рынок и их потребности в высококачественных специалистах возрастают.

Объем мирового рынка цифрового маркетинга достиг 366,1 миллиарда долларов США в 2023 году по данным IMARC Group. По прогнозу организации, к 2032 году рынок достигнет 1029,7 млрд долларов США, демонстрируя темпы роста (CAGR) 11,8% в течение 2024-2032 годов. Рост распространения подключенных устройств, легкий доступ к высокоскоростному Интернету и продолжающиеся технологические достижения являются одними из основных факторов, стимулирующих развитие рынка.

Перед текстом самой методологии я хочу предостеречь вас, что мы живем в очень динамичном мире. И, вероятно, в 2024 году роль искусственного интеллекта значительно усилится. Кроме того, по последним данным Forbes, потенциально значительные изменения коснутся платформ, которыми вы пользуетесь. AdSense вносит важные изменения в способ оплаты издателей (переход от оплаты за клик к оплате за показ). Я веду к тому, что вам следует внимательно следить за изменениями в платформах, которые вы используете, а также в других, которые могут появиться у вас в 2024 году. В целом же готовность к изменениям и умению реагировать и является основой и принципом данной методологии.

Вот так выглядит распределение средств на маркетинг по регионам в 2023 году.

Методология:

Скажу сразу, что когда мы говорим об анализе или определении ЦА, сбор данных мы применяем:

SWOT-анализ этот метод помогает выявить сильные и слабые стороны кампании, а также возможности и угрозы внешней среды. SWOT-анализ обычно включает анализ внутренних факторов (Strengths, Weaknesses) и внешних факторов (Opportunities, Threats). PESTEL-анализ: Анализ макроэкономических факторов (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) помогает оценить влияние внешних факторов на бизнес и маркетинговые стратегии. Анализ конкурентной среды: включает изучение конкурентов, их стратегий, рыночной доли, преимуществ и слабостей. Porter's Five Forces – один из инструментов оценки конкурентной интенсивности в отрасли. Анализ целевой аудитории: Включает в себя исследование демографических, психографических и поведенческих характеристик целевой аудитории. Это помогает лучше понять потребности и предпочтения потребителей. ROI-анализ (Return on Investment): Используется для измерения эффективности маркетинговых кампаний путем оценки возврата инвестиций. Анализ жизненного цикла продукта (Product Life Cycle Analysis): Помогает понять, на какой стадии находится продукт на рынке и как изменить маркетинговые стратегии согласно этой стадии. Сегментационный анализ: Включает разделение рынка на разные сегменты с целью лучшего соответствия потребностям каждого сегмента. Анализ маркетинг-микс (Marketing Mix Analysis): изучение элементов маркетингового микса – продукта, цены, распределения и продвижения, чтобы оптимизировать их сочетание.

Методология "Снайпер"

Итак, первое. Определение целевой аудитории:

Комплексный анализ: Начнём с глубокого погружения в мир данных. Исследуйте демографию, социальные привычки и особенности текущей аудитории. Погружение в мир – это первый шаг к успешному взаимодействию.

Теперь сделайте это снова. Нам нужно бить однажды, но прямо в цель.

Далее произведите сегментацию.

Сегментация: укажите ключевые сегменты аудитории. Узнайте, что заставляет их сражаться сердцем и какие ценности формируют их интересы. В этом обилии есть место для чётких стратегий.

Отказ от Традиций:

Прощай, метод проб и ошибок, повторов, шаблонов и других отбирающих ресурсы методов. Приветствуйте стратегию снайпера – точного, продуманного и эффективного. Основа этого пункта – отказ от широких пробных кампаний в пользу точного попадания в цель.

Изучение поведенческих паттернов:

Каждый клик, каждое взаимодействие – это ваш паттерн успеха. Анализируйте поведение аудитории для точного взаимодействия в ключевые моменты. Используйте различные доступные инструменты, чтобы получить более справедливую общую картину.

Аналитика и Данные:

Систематизация и анализ Соберите не просто данные, а пазлы вашего успеха. Систематизируйте информацию о взаимодействии аудитории, чтобы видеть целый образ.

Применение инструментов:

Ваш арсенал не ограничивается только аналитикой. Используйте современные инструменты для выявления трендов и изменений в поведении аудитории. Ими может быть Google Trends, который предоставит графики и данные о том, как интерес к определенным темам меняется с течением времени. Так и Hootsuite, Buffer или Sprout Social, помогающие отслеживать тренды в социальных сетях. Анализируйте обсуждения, хэштеги и взаимодействия с вашей аудиторией. Аналитика веб-сайта также всегда хорошая идея.

Временная карта действий и оптимальные временные интервалы:

Гибкий график взаимодействия: время – ваш союзник. Разработайте график, гибко реагирующий на изменения. Будьте готовы к неожиданностям, сохраняя эффективность. Время – это также ключ к эффективному взаимодействию. Установите оптимальные временные рамки, чтобы каждый ваш шаг был вовремя.

Проактивное реагирование:

Механизмы предотвращения: Не дайте проблемам возникнуть. Создайте систему механизмов, предотвращающих возможные трудности.

Превентивные мероприятия:

Будьте на шаг впереди. Реализуйте превентивные меры по минимизации реактивных действий при неожиданных ситуациях. Их лучше прописать заранее, чтобы в результате иметь готовый сценарий действий на каждый возникающий риск.