Вітаю вас, дорогі колеги. Я пропоную вам познайомитися з моєю авторською методикою зі стратегічного маркетингу. Вона так і називається: "Стратегічний маркетинг, новий погляд. Методика оцінки аудиторій для ефективної взаємодії та виключення базових помилок маркетолога". Всередині команди Arizona Games, у якій я працюю вже майже 10 років, ми називаємо її стратегією Снайпера. За час використання моєї методики ми змогли досягти успіху проектів студії, у тому числі на ринку США, зробивши нашу компанію лідером у сфері Role Play ігор та наводячи мільйони гравців на наші сервери.

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Ця методика не просто набір інструкцій, це мій погляд на створення успішних стратегій у світі геймдева, що швидко змінюється, і запрошення вас до дискусії. Також хочу подякувати всім, хто відгукнувся на мої ранні публікації та інтерв'ю. Я був радий отримати запитання про вас і наскільки можна відповів на кожен з них. Можливо, мій досвід стратегічного маркетингу та взаємодії з аудиторією стане вам у нагоді. Ринок та його потреби у високоякісних фахівцях зростають.

Обсяг світового ринку цифрового маркетингу досяг 366,1 мільярда доларів США в 2023 році за даними IMARC Group. За прогнозом організації, до 2032 року ринок досягне 1029,7 мільярда доларів США, демонструючи темпи зростання (CAGR) 11,8% протягом 2024-2032 років. Зростання поширення підключених пристроїв, легкий доступ до високошвидкісного Інтернету і технологічні досягнення, що продовжуються, є одними з основних факторів, що стимулюють розвиток ринку.

Перед текстом самої методології я хочу застерегти вас, що ми живемо в надзвичайно динамічному світі. І ймовірно, що у 2024 році роль штучного інтелекту значно посилиться. Крім того, за останніми даними Forbes, потенційно значні зміни торкнуться платформ , якими ви користуєтесь. AdSense вносить важливі зміни у спосіб оплати видавців (перехід від сплати за клік до сплати за показ). Я веду до того, що вам слід уважно стежити за змінами у платформах, які ви використовуєте, а також у інших, які можуть з'явитися у вас у в 2024 році. У цілому ж, готовність до змін та вміння реагувати і є основою та принципом даної методології.

Ось так виглядає розподіл коштів на маркетинг по регіонах у 2023 році.

Методологія:

Скажу відразу, що коли ми говоримо про аналіз або визначення ЦА, збор даних ми застосовуємо:

SWOT-аналіз, цей метод допомагає виявити сильні та слабкі сторони кампанії, а також можливості та загрози зовнішнього середовища. SWOT-аналіз зазвичай включає аналіз внутрішніх факторів (Strengths, Weaknesses) і зовнішніх факторів (Opportunities, Threats). PESTEL-аналіз: Аналіз макроекономічних факторів (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) допомагає оцінити вплив зовнішніх факторів на бізнес та маркетингові стратегії. Аналіз конкурентного середовища: Включає вивчення конкурентів, їхніх стратегій, ринкової частки, переваг і слабкостей. Porter's Five Forces – один із інструментів для оцінки конкурентної інтенсивності в галузі. Аналіз цільової аудиторії: Включає дослідження демографічних, психографічних і поведінкових характеристик цільової аудиторії. Це допомагає краще зрозуміти потреби та переваги споживачів. ROI-аналіз (Return on Investment): Використовується для вимірювання ефективності маркетингових кампаній шляхом оцінки повернення інвестицій. Аналіз життєвого циклу продукту (Product Life Cycle Analysis): Допомагає зрозуміти, на якій стадії знаходиться продукт на ринку та як змінити маркетингові стратегії відповідно до цієї стадії. Сегментаційний аналіз: Включає поділ ринку на різні сегменти з метою кращої відповідності потребам кожного сегмента. Аналіз маркетинг мікс (Marketing Mix Analysis): вивчення елементів маркетингового міксу – продукту, ціни, розподілу та просування, щоб оптимізувати їхнє поєднання.

Методологія "Снайпер"

Отже, перше. Визначення цільової аудиторії:

Комплексний аналіз: Почнемо з глибокого занурення у світ даних. Досліджуйте демографію, соціальні звички та психологічні особливості поточної аудиторії. Занурення у їхній світ – це перший крок до успішної взаємодії.

Тепер зробіть це ще раз. Нам треба бити один раз, але прямо в ціль.

Далі проведіть сегментацію.

Сегментація: визначте ключові сегменти аудиторії. Дізнайтеся, що змушує їх битися серцем та які цінності формують їхні інтереси. У цьому різноманітті є місце для точних стратегій.

Відмова від Традицій:

Прощавай, метод спроб і помилок, повторів, шаблонів та інших методів, що відбирають ресурси. Вітайте стратегію снайпера – точного, продуманого та ефективного. Основа цього пункту – відмова від широких пробних кампаній на користь точного влучення в ціль.

Вивчення поведінкових патернів:

Кожен клік, кожна взаємодія – це ваш патерн успіху. Аналізуйте поведінку аудиторії для точної взаємодії в ключові моменти. Використовуйте різні доступні інструменти, щоб отримати справедливішу загальну картину.

Аналітика та Дані:

Систематизація та аналіз: Зберіть не просто дані, а пазли вашого успіху. Систематизуйте інформацію про взаємодію аудиторії, щоб бачити цілий образ.

Застосування інструментів:

Ваш арсенал не обмежується лише аналітикою. Використовуйте сучасні інструменти для виявлення трендів та змін у поведінці аудиторії. Ними може бути Google Trends, який надасть графіки та дані про те, як інтерес до певних тем змінюється з часом. Так і Hootsuite, Buffer або Sprout Social, які допомагають відстежувати тренди в соціальних мережах. Аналізуйте обговорення, хештеги та взаємодії з вашою аудиторією. Аналітика веб-сайту також завжди гарна ідея.

Тимчасова карта дій та оптимальні часові інтервали:

Гнучкий графік взаємодії: час – ваш союзник. Розробте графік, який гнучко реагує на зміни. Будьте готові до несподіванок, зберігаючи ефективність. Час – це також ключ до ефективної взаємодії. Встановіть оптимальні часові рамки, щоб кожен ваш крок був вчасно.

Проактивне реагування:

Механізми запобігання: Не дайте проблемам виникнути. Створіть систему механізмів, що запобігають можливим труднощам.

Превентивні заходи:

Будьте на крок попереду. Реалізуйте превентивні заходи для мінімізації реактивних дій за несподіваних ситуацій. Їх краще прописати заздалегідь, щоб в результаті мати готовий сценарій дій на кожен ризик, що може виникнути.