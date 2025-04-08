Біткоїн тремтить через стрибок облігацій США

Світові фінансові ринки цього тижня відчули сильний поштовх: дохідність 10-річних облігацій США раптово зросла до 4,22% — найвищий показник за останні місяці. Причини лежать на перетині геополітики та макроекономіки: загострення торговельної напруги між США та Китаєм, ріст інфляційних очікувань, а також рекордне зміцнення долара. Все це не могло не вплинути на крипторинок, який, попри децентралізовану природу, дедалі більше залежить від глобального фінансового клімату.

У криптоспільноті подібні новини викликають занепокоєння не дарма. Біткоїн, який донедавна демонстрував ознаки стабільності, за добу втратив до 10% від своєї вартості, лише частково відігравши падіння ближче до вечора. Така волатильність на фоні зростання дохідності Treasuries свідчить про одне — великі інвестори починають перерозподіляти ризики. І криптовалюти в цій грі, як би не хотілося протилежного, досі залишаються у групі "високоризикованих активів", від яких позбавляються першими.

Зміцнення долара — ще один чинник, що додає тиску. Коли індекс DXY стрімко зростає, іноземним інвесторам стає менш вигідно купувати криптовалюту, бо вона автоматично дорожчає у перерахунку з локальних валют. Це не лише знижує попит, а й відштовхує нових учасників ринку. Ба більше, сильний долар часто супроводжується зменшенням ліквідності на глобальному ринку — а це те середовище, в якому крипта почувається особливо вразливою.

Цікаво, що серед аналітиків немає єдиної думки щодо причин цього стрибка на ринку облігацій. Частина фахівців припускає, що Китай міг масово продавати Treasuries — мовляв, у межах торговельного тиску на США. Інші, зокрема аналітик Джим Б’янко, переконані: причина в інфляції і внутрішньому тиску на американську економіку, а не в зовнішньому впливі. Якщо маємо справу саме з другим варіантом, то це відкриває цікаву перспективу для криптовалют — як альтернативного активу, незалежного від монетарної політики ФРС та глобальних банків.

Для криптоінвесторів цей момент критичний. Світ фінансів швидко змінюється, і ідея про біткоїн як "цифрове золото" знову проходить випробування. Чи зможе крипта встояти в умовах зміцнення долара, зростання облігаційних ставок і загального охолодження до ризику? Час покаже. Але вже зараз зрозуміло: ті, хто слідкує за новинами лише в межах блокчейну, ризикують упустити важливі сигнали ззовні.

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