Украина провела успешную масштабную операцию по поражению российских НПЗ: последствия

БЛОГ

Видео дня

Стратегическая операция против российской нефтяной промышленности – успех тактики, вооружения и управления.

Далее текст на языке оригинала

За два місяці, з 24 січня по 25 березня 2024-го року, українські сили оборони вперше провели масштабну операцію по ураженню стратегічної галузі російської економіки - нафтопереробним заводам. Російська ППО чинила відчайдушний спротив, але завдяки якісному плануванню, координації та високій якості дронів українського виробництва, наші воїни уразили 10 нафтопереробних заводів, 1 завод скраплення та переробки газу, 1 районная электростанция. Раніше Росія під час війни зазнала тільки одного стратегічного удару по своїй економіці - невідомі у 2022-му підірвали газопроводи Північний потік, з допомогою яких Росія шантажувала Європу та отримувала надприбутки від ЄС.

Але удар українських дронів вікривають набагато нові великі можливості для ведення економічної війни проти РФ, ураження російської інфарструктури та промисловості у набагато більших обсягах.

Результати ударів

Були виведені з ладу частково, або повністю зупинені:

1. Туапсинський НПЗ.

2. Нижегородський НПЗ.

3. Рязанський НПЗ.

4. Новокуйбишевський НПЗ.

5. Сизранський НПЗ.

6. Словянський НПЗ.

7. Ільський НПЗ.

8. Волгоградський НПЗ.

9. Новошахтинський НПЗ.

10. Куйбишевський НПЗ.

11. Усь-Лузський СПГЗ.

12. Новочеркаська ГРЕС (трансформаторні підстанції).

Для високоточних ударів були обрані найвразливіші місця НПЗ - ректифікаційні колони. Прямий збиток від знищення цінного обладнання українські фахівці оцінюють близкьо 1,5 млрд доларів.

Непрямі збитки - падіння потужностей нафтовоі промисловості РФ оцінюється понад 70 млн. тон на рік, що складає понад 25% усіх потужностей РФ. Це призвело до:

- підняття цін в РФ на бензин до 50%;

- ⁠закриття експорту бензину з РФ (збитки для бюджету за півроку 2 млрд доларів США плюс недоотримання 4 млрд доларів нафтовими компаніями);

- ⁠скорочення видобутку на 500 тис барелів на добу (збитки по року можуть скласти до 12 млрд доларів);

- значного скорочення постачання пального в ЗС РФ на території України.

Нова тактика та озброєння

Така висока ефективність стала можливою завдяки чіткій постановці завдання Верховним головнокомандувачем В.Зеленським (так, як би не дивно звучало, але вперше під час війни варто відмітити адекватність та відповідальність у діях очільника Ставки) та поєднанню кількох структур сил оборони та виробника дронів. Вперше у ході війни різні структури влади зорганізувалися, було забезпечено фінансування партії далекобійних дронів, план застосування, координаціі одразу кількох структур сил оборони. Безпрецедентна подія.

Вперше були виділені кошти державного бюджету на фінансування виробництва ударного безпілотника "Лють" - українського аналога іранських "Шахедів".

"Лють" була розроблена ще рік тому у 2023-му, ініціативно, без державного замовлення, але тривалий час уваги до цього проекту та належного фінансування не було. Але з січня 2024-го почалось фінансування і серійне виробництво. Дрони "Лють" з бойовою частиною у 50 кг показали свою високу бойову ефективність та надійність, стійкість до усіх засобів РЕБ ЗС РФ, велику дальність. Куйбишевський НПЗ був уражений на відстані 900 км, причому це дальність по прямій, а дрони по прямій не запускають, тобто реальна дальність значно вище.

Атаки стали ефективними, тому що вперше в ході війни СБУ, ГУР МО, ЗСУ діяли узгоджено та скоординовано як при плануванні операції, так і при проведенні розвідки, підготовці дронів, операторів, визначенні тактики та порядку дій.

Вперше було визначено єдиний координаційний центр управління - і це центр Безпілотних сил ЗСУ, які тільки-но створені, але вже дають перші результати.

Важливо відмітити роль "Армії дронів" та Мінцифри у реалізації програми.

Усіх учасників та керівників операції вітаю, та бажаю наростити масштаби ударів по РФ у десятки разів. І за руйнування української економіки ворог має відповідати. Санкції США та ЄС за два роки не змогли скоротити вартість російського експорту, а ось українські дрони скоротили російський експорт за два місяці. І все це зроблено за мізерні кошти невеличкою кількістю дронів.

Ця успішна операція нашої держави могла б стати прикладом дій і в інших напрямках ведення війни.