В чем опасность ударов оккупантами 'Цирконами' по Украине

По территории Украины с начала 2024 года было нанесено как минимум два удара ракетами 3М22 "Циркон". Первый произошел (а остатки ракеты найдены) в ночь на 7 февраля в Днепровском районе Киева вблизи разрушенной линии электропередачи, второй удар – 25 марта.

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Использование врагом "Цирконов" вызвало много вопросов и сопутствующего недоверия хотя бы по той причине, что эти ракеты, казалось бы, не могли быть применены по Украине ввиду их крайне узкой специфики.

3М22 "Циркон"

Первым делом нужно понимать, что 3М22 "Циркон" – это ракета, которую уже более десяти лет пытаются интегрировать в общую концепцию средств поражения современного российского флота без особо фееричного результата.

3М22 – это условно маневрирующая гиперзвуковая крылатая ракета с центральным корпусом, создающим подъемную силу, и разгонной ступенью с твердотопливными двигателями, дающими ей первичное сверхзвуковое ускорение. После чего прямоточный воздушно-реактивный двигатель на жидком топливе на второй ступени разгоняет ее до гиперзвуковых скоростей – 9 Махов, или более 11 тыс. км/ч.

Дальность полета ракеты – от 250 до 500 км на малых высотах и до 740 км по полубаллистической траектории. Также рассматривался вариант заправки ракеты очень специфическим топливом, созданным специально для нее, которое позволяло увеличить дальность полета до 1 тыс. км.

Особенностью этих ракет было и то, что это в первую очередь ракета класса "море – …" и всё остальное. То есть ее пуск, по базовой задумке, осуществлялся с морского носителя, а затем уже она летела либо на надводную цель, либо на сухопутную.

Носителями же этих ракет должны были стать либо замершие в анабиозе тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан", а именно небоеспособный "Петр Великий" и находящийся в вечном ремонте "Адмирал Нахимов", либо атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" и 949А "Антей". Но важно то, что ни одного из этих носителей нет в Черном море.

Из чего возникает вполне логичный вопрос: а из чего же могли запустить 3М22 "Циркон"?

Стоит отметить, что перспективными носителями "Цирконов" могли стать фрегаты проекта 22350М. Но именно в модификации "М", закладка которых по состоянию на сегодняшний день даже не стартовала!

Между тем 25 марта направление пуска ракет 3М22 "Циркон" было точно зафиксировано из временно оккупированного Крыма, что заставило задуматься над тем, что россияне смогли адаптировать свои ракеты к совершенно другим носителям.

Варианты носителей

Ракета 3М22 "Циркон" точно так же, как и Х47М2 "Кинжал", представляет собой дальнейшее развитие баллистической ракеты 9М723, применяемой оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". То есть в теории она вполне могла быть адаптирована к применению сухопутным носителем.

Стоит вспомнить, что намного раньше Россия уже имела опыт адаптации ракет разного функционала, в частности Club-K – контейнерный комплекс в стандартном 20- и 40-футовом ISO-контейнере, размещающий противокорабельные ракеты 3М-54КЭ, 3М-54КЭ1, Х-35УЭ либо ракеты класса "поверхность – поверхность" 3М-14КЭ, Х-35УЭ.

Но о разработке сухопутных пусковых для 3М22 не сообщалось, и о том, что Россия может производить такие средства, можно было говорить только на уровне слухов.

С другой стороны, 3М22 "Циркон" прилетела второй раз за 2024 год не с северного направления, а именно с южного – что указывает на возможность РОВ применять данные ракеты (или как минимум экспериментировать с их применением) в регионе, где основных носителей нет.

Иными словами, 3М22 "Циркон" получила сухопутный носитель и лишь со временем мы узнаем, что это: или мобильная платформа, которая прошла мимо внимания наших и не только наших структур соответствующего функционала, или стационарный объект, например, контейнерного типа, который отслеживать намного сложнее. Или…

Альтернативный вариант

Не могу исключить из череды вариантов, что РОВ стали проводить не только практическую часть испытаний своих 3М22 "Циркон", но и иранских ракет, в частности – Zolfaghar. Дальность, мощность и концепция отделяющегося разгонного блока от боевой части с учетом базиса 9М723 и наличия уже готовой и функциональной пусковой – вполне могут соответствовать данному средству поражения. Но…

Но все же следует ожидать официальных подтверждений и верификации остатков ракет.

Противодействие

В вопросе противодействия что 3М22 "Циркон", что Х-47М2 "Кинжал", что Zolfaghar или же KN-23 все просто – это ЗРК Patriot или SAMP/T. Эти комплексы прекрасно сбивают данные цели с очень высоким коэффициентом эффективности.

Но проблема в том, что их в Украине очень… Даже не так. КРИТИЧЕСКИ мало. А потому Россия имеет возможности терроризировать Украину и экспериментировать со своими средствами поражения куда активнее, чем наши партнеры нам помогают со средствами противодействия. И в этом катастрофический дисбаланс возможностей, который не меняется уже третий год подряд. Хотя о проблеме прекрасно известно не только нам…

Выводы

Вне зависимости от того, какими ракетами были нанесены последние удары по Киеву и не только, будь то 3М22 "Циркон", Zolfaghar или П-800 "Оникс", суть проблемы не меняется. Украине нужны современные средства противодействия данным ракетам не только на уровне перехвата при приближении к Киеву, а даже на начальной стадии их полета.

Очередные удары по Украине снова напоминают нашим партнерам, что без своевременной и всеобъемлющей поддержки нашей страны им придется думать завтра не о том, как ответить украинцам с их надоедливыми просьбами дать необходимую ПВО для защиты, а о том, как защитить уже свои города от российских ракет.

Выбор не тривиален, но решение, увы, пока не за нами.