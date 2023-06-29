В Словакии нашли могилу со скелетами 38 человек возрастом 7000 лет, у которых отсутствовали черепа

Археологи уже долгое время проводят исследования доисторического поселения близ города Врабли на юге Словакии. Археологический участок Врабле-Вельке-Лехемби является одним из самых больших поселений раннего неолита в Центральной Европе и датируется периодом между 5250-4950 годами до нашей эры.

Об этом пишет сайт Кильского университета (Германия).

На этом месте было обнаружено 313 домов, расположенных в трех селах. Приблизительно 80 домов были заселены одновременно. Исследователи оценивают, что в трех селах проживало около 590 человек, что является очень высокой плотностью населения для того периода. Артефакты, найденные на месте раскопок, относятся к культуре линейно-ленточной керамики, распространенной в Центральной Европе между 5500-4900 годами до нашей эры.

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Одно из трех деревень было окружено двойным рвом длиной 1,3 километра, что выделяло его от других. В этом рву археологи из Словакии и Германии нашли останки 38 человек, включая маленького ребенка. Скелеты хорошо сохранились, но были перемешаны, и всем, кроме ребенка, не хватало головы.

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Это не первый случай находок безголовых скелетов в районе Врабли. В прошлом году археологи из Кильского университета сообщили о находке скелетов без черепов во рву во Врабли. Тогда ученые считали, что три села, которые располагались близ Врабли, начали войну из-за сокращения ресурсов. Вероятно, это братская могила, где похоронили врагов, если судить по плохому обращению с трупами и отрубленным головам. Или, вероятно, проводился ритуал, где черепа использовали в определенных целях.

Пока это погребение останутся до конца неизученным.

Напомним, на востоке Испании обнаружили древнеримские рисунки непристойного характера в возрасте 2000 лет.

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