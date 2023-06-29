У Словаччині знайшли могилу з скелетами 38 людей віком 7000 років, жоден з яких не мав черепа

Археологи вже довгий час проводять дослідження доісторичного поселення поблизу міста Враблі на півдні Словаччини. Археологічна ділянка Врабле-Вельке-Лехембі є одним з найбільших поселень раннього неоліту в Центральній Європі і датується періодом між 5250-4950 роками до нашої ери.

Про це пише сайт Кільського університету (Німеччина).

На цьому місці було виявлено 313 будинків, які були розташовані в трьох селах. Приблизно 80 будинків були заселені одночасно. Дослідники оцінюють, що в трьох селах мешкало близько 590 осіб, що є надзвичайно високою щільністю населення для того періоду. Артефакти, знайдені на місці розкопок, відносяться до культури лінійно-стрічкової кераміки, яка була поширена в Центральній Європі між 5500-4900 роками до нашої ери.

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Одне з трьох сіл було оточене подвійним ровом завдовжки 1,3 кілометри, що виділяло його від інших. У цьому рові археологи з Словаччини та Німеччини знайшли рештки 38 осіб, включаючи маленьке дитя. Скелети добре збереглися, але були перемішані, і всім, крім дитини, не вистачало голови.

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Це не перший випадок знахідок безголових скелетів у районі Враблі. В минулому році археологи з Кільського університету повідомили про знахідку скелетів без черепів у рові у Враблі. Тоді вчені вважали, що три села, які розташовувались поблизу Враблі, розпочали ворожнечу через скорочення ресурсів. Ймовірно, це братська могила, де поховали ворогів, якщо судити з поганого поводження з трупами та відрубаних голів. Або, ймовірно, проводився ритуал, де черепи використовували з певною метою.

Поки що це поховання залишаться до кінця невивченим.

Нагадаємо, на сході Іспанії знайшли давньоримські малюнки непристойного характеру віком 2000 років.

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