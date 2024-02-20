Бастующие польские фермеры первыми перейдут на сторону России в случае вторжения

"Путин разберётся и с Украиной, и с Брюсселем, и с нашим правительством", – написано на плакате польского фермера, приехавшего блокировать украинскую границу.

Очень распространённые настроения среди "глубинного поляка".

Они опасны для польской нации и государства, а также для всего НАТО. Этот контингент – перевёртыш. Первыми перейдут на сторону России в случае вторжения и нанесут удар в спину собственным же войскам. Касается всех восточноевропейских стран и не только.

Недавно в частной беседе я сказал музыканту Эндрю Гаврилову: уверенность Путина в его агрессивных авантюрах связана с тем, что большая часть мира – это и есть Путин.

То, что мы видим сейчас в Польше, Германии, США и многих других "цивилизованных странах мира" (про Глобальный Юг вообще молчу) – это, по сути, куча малых и больших путиных, увидевших в тухлой кремлёвской селёдке свой шанс на исторический реванш. А реванш заключается в большевистской сентенции: "Кто был ничем, тот станет всем".