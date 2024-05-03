Что будет с нами дальше?
Питають, що буде з нами далі.
Відповідь, як завжди, треба шукати у голові українців та українок.
Я говорив, що треба викинути звідти залишки комунізму, соціалізму, патерналізму, дирижизму, колоніалізму тощо.
Мені казали, що вже викинули.
Казали люди, які вже навели порядок у себе на горищі. Але їх меншість.
Значна частина населення продовжує вірити у переваги:
- однопартійної системи;
- державної економіки;
- диктатури мудрого вождя;
- системи, коли кум може порішать;
- великої російської культури;
- білої раси;
- чоловічої статі;
- життя без власної держави;
- сильного державного регулювання всіх сфер життя;
- дієвості заборон всього потенційно небезпечного;
- рівних доходів для всіх верств населення.
Список можна продовжити.
Часто в одній голові поєднуються непоєднувані речі, не питайте мене як.
Або кожен і кожна з нас наведе лад на своєму власному горищі.
Або ми допоможемо одне одному через різні просвітні програми, на кшталт Відкритого університету Майдану, вищих народних шкіл (bildung) і таке подібне.
Або цей мотлох визначатиме наше життя протягом наступного покоління.
І не думайте, що від цього можна втекти в іншу країну. Переїжджаючи на постійне проживання, ви перевозите вміст вашого горища з собою. Навіть через океан.