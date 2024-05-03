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Что будет с нами дальше?

Валерий Пекарь

Что будет с нами дальше?
Что будет с нами дальше?

Питають, що буде з нами далі.

Відповідь, як завжди, треба шукати у голові українців та українок.

Я говорив, що треба викинути звідти залишки комунізму, соціалізму, патерналізму, дирижизму, колоніалізму тощо.

Мені казали, що вже викинули.

Казали люди, які вже навели порядок у себе на горищі. Але їх меншість.

Значна частина населення продовжує вірити у переваги:

  • однопартійної системи;
  • державної економіки;
  • диктатури мудрого вождя;
  • системи, коли кум може порішать;
  • великої російської культури;
  • білої раси;
  • чоловічої статі;
  • життя без власної держави;
  • сильного державного регулювання всіх сфер життя;
  • дієвості заборон всього потенційно небезпечного;
  • рівних доходів для всіх верств населення.

Список можна продовжити.

Часто в одній голові поєднуються непоєднувані речі, не питайте мене як.

Або кожен і кожна з нас наведе лад на своєму власному горищі.

Або ми допоможемо одне одному через різні просвітні програми, на кшталт Відкритого університету Майдану, вищих народних шкіл (bildung) і таке подібне.

Або цей мотлох визначатиме наше життя протягом наступного покоління.

І не думайте, що від цього можна втекти в іншу країну. Переїжджаючи на постійне проживання, ви перевозите вміст вашого горища з собою. Навіть через океан.

Источник:facebook.com

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