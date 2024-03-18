Граница РФ с Украиной не прикрыта: с какой целью российские добровольцы проводят рейды в Россию

Неделю назад РДК, легион "Свобода России" и другие подразделения, состоящие из россиян, готовых бороться с путинским режимом, развернули очередную волну активных действий в приграничной зоне. И они оказались более масштабными и длительными, чем в 2023 году. Но как далеко они могут зайти и как так получается, что Россия не контролирует свою границу?.

Кем и чем Россия "охраняет" границу

Граница РФ с Украиной российскими войсками практически не прикрыта, как бы это парадоксально ни звучало. Группировка прикрытия границы составляет около 35 тысяч человек личного состава и до тысячи – резерва. Суммарно всю эту массу можно оценить как 45 батальонных тактических групп (БТГр).

При этом группировка оснащена танками в количестве 200 единиц, боевыми бронированными машинами – 600, ствольной артиллерией – 800 и чуть более полусотней РСЗО. Такая комплектация и близко не является штатной для 45 БТГр, которая должна качественно выполнять боевые задачи.

Например, штатно у такой группировки должно быть на вооружении 495 танков, 1485 ББМ, 540 артсистем (последних даже перебор, что обусловлено потребностью РОВ в регулярных террористических обстрелах приграничных сел и городов).

Группировка прикрытия границы делится на три группы войск: "Брянск", "Курск" и "Белгород". Каждая из них укомплектована по-разному и имеет разную степень боеспособности при отражении военных угроз. Например, наименее боеспособные – это ГВ "Курск" и "Брянск", а вот "Белгород" имеет наибольшую численность – около 17,5 тыс. человек и наилучшую комплектацию – более 100 танков, 350 ББМ, более 450 артсистем.

Но все равно этого недостаточно, чтобы контролировать участок границы протяженностью более 750 км.

Все верно. Границу, которую можно смело называть линией фронта протяженностью более 750 км, должны удерживать 45 недоукомплектованных БТГр. Это, мягко говоря, даже для полностью укомплектованной БТГр перебор с функционалом в четыре раза – удерживать 16 км фронта в обороне.

Но Россия ничего поделать с этим не может, ведь ей и так критически не хватает ресурса в зоне боевых действий в Украине, а выделять еще на более надежное прикрытие границы от 60 до 80 тысяч человек, более-менее чем-то укомплектованных... Нет, такой роскоши в нынешнем состоянии военно-промышленного комплекса и мобилизационной системы Москва себе позволить не может. А вот рейдовые группы – могут.

Рейды

То, что мы сейчас можем наблюдать вдоль границы с Россией, это вовсе не поход на Москву и даже не попытка освобождения от путинского ига Белгорода. У этих действий достаточно определенный и легко узнаваемый функционал диверсионно-разведывательных групп. Причем если в 2023 году это была проба пера, то сейчас это полноценный пролог. Но пролог к чему?

Фактически, пользуясь недостаточной защищенностью границы и отсутствием у российских силовиков возможности эффективно реагировать на угрозы в ближней приграничной зоне, рейдовые мероприятия создают тут подобие серых зон. Постепенно эти СЗ будут расширяться, растягиваться вдоль границы и поглощать близлежащие села. К таковым можно отнести Козинку, Заречье Второе, Горьковский, Теткино (хотя оно для быстрого поглощения слишком большое).

Как бы там ни было, но есть такие села, которые в перспективе, после поглощения СЗ, начнут преобразовываться в плацдарм, за границами которого будет "сереть" дальнейшая территория России в ожидании смены окраса.

Самый яркий пример похожей системности действий – Крынки на левом берегу Херсонской области, которые сначала превратились в серую зону, а сейчас это полноценный плацдарм для Сил обороны Украины. Только в случае с территорией РФ это будет плацдарм РДК, легиона "Свобода России" и прочих россиян с холодной головой и горячим сердцем.

Конечной целью и вовсе может стать создание вдоль границы с Украиной (с российской стороны) буферной демилитаризированной зоны глубиной до 10 км, а может и больше. Но пока об этом рано говорить, поскольку мы наблюдаем еще только за прологом, а не за первой главой.

Выводы

Россия неспособна контролировать границу с Украиной. Ей на это попросту не хватает необходимого ресурса, который концентрируется в зоне БД в Украине. Это позволит в ближайшей перспективе вывести рейдовую деятельность на более широкий уровень и создать вдоль границы с Россией подобие серых зон с поступательным их преобразованием в плацдармы.

Такие действия будут оказывать давление на командование российских оккупационных войск, которое в какой-то момент будет вынуждено рассредоточить свой ресурс из зоны боевых действий для усиления ГВ прикрытия границы. Но вряд ли это принесет успех, как не принесло его на примере Крынок.

В настоящее время у российского командования нет единого действенного решения приграничной проблемы, что ставит его в крайне неудобное как репутационное, так и тактическое, а возможно и посерьезнее, положение.