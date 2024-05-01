Как изменилась тактика ракетных ударов окупантов по Украине за месяц

Апрель 2024 года стал не менее интенсивным, чем март, по нанесению ударов российских оккупантов по энергетическому сектору Украины. Хотя некоторые отличия от мартовских ударов все же есть. В частности, это касается не только масштабов налетов дронов-камикадзе, но и некоторых изменений в применении ракетных средств поражения.

Ракетные удары

В течение апреля российские оккупанты продолжили практику регулярных, системных одиночных ракетных ударов по Украине, а также периодических массированных – ограниченным боекомплектом, но комбинированного типа.

Как и в марте, основной компонентой одиночных ударов стали ракеты Х-59/69, а также 9М723/728 ОТРК "Искандер-М"/KN-23.

Всего за апрель оккупантами было использовано минимум 54 ракеты Х-59/69, из которых было сбито не менее 37. Также было запущено не менее 27 ракет "Искандер", большая часть из которых не была перехвачена из-за отсутствия в регионах, куда пришлись удары этими ракетами, соответствующей ПВО для противодействия баллистике.

Чаще всего от ударов 9М723/728 ОТРК "Искандер-М"/KN-23 и Х-59/69 страдали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области. Также ударам данной компоненты часто подвергались Запорожская, Николаевская и Сумская области.

Как видно по результативности перехватов одиночных целей, ракеты Х-59/69 не имеют высокой эффективности прорыва имеющихся средств ПВО, но у 9М723/728 ОТРК "Искандер-М"/KN-23 этот показатель сохраняется достаточно высоким, а потому они являются самым распространенным средством результативного террора.

Что же до ударов ограниченным боекомплектом, то в апреле были осуществлены следующие пуски средств поражения:

6 апреля

Х-101/555 – 2/2

КРМБ "Калибр" – 1/1

С-300 – 3/0

11 апреля

Х-101/555 – 20/16

Х-47М2 "Кинжал" – 6/0

Х-59/69 – 4/2

С-300 – 12/0

19 апреля

Х-101-55 – 2/2

Х-59/69 – 12/11

Х-22 – 6/2

Искандер-К – 2/0

27 апреля

Х-101/555 – 9/6

Х-59/69 – 9/8

Х-47М2 "Кинжал" – 4/0

Искандер-К – 2/1

КРМБ "Калибр" – 8/6

С-300 – 2/0

Как видим, периодичность ударов выдерживалась в пределах недели, что позволяло оккупантам не только провести доразведку результативности налетов, но и посредством производства пополнить боекомплект тех же ракет Х-101/555.

Особое внимание на себя обращает тот факт, что ракеты Х-59/69 становятся неотъемлемой частью данных ударов, чего ранее практически не было. Это может быть обусловлено попытками российских оккупационных войск компенсировать нехватку авиационной компоненты среди средств поражения. Кроме того, после довольно продолжительного перерыва оккупанты стали чаще применять КРМБ "Калибр", в том числе не одиночно, а полным пусковым пакетом – 8 единиц.

В целом, как и в марте, ракеты со сложной траекторией применялись российскими оккупантами в основном по тем регионам Украины, в которых средств противодействия им нет.

Shahed-131/136

Апрель не стал рекордным месяцем по количеству использованных дронов-камикадзе, как это было в декабре 2023 года, когда РОВ применили 625 Shahed-131/136, или в марте 2024 г. – 603 единицы. Более того, этот месяц по количеству и интенсивности налетов оказался весьма "посредственным".

РОВ, согласно официальным данным и открытым источникам, применили в апреле 292 дрона-камикадзе, из которых было сбито 259.

Это может быть связано с тем, что в апреле Иран осуществил массированный комбинированный удар по Израилю, в состав которого входили и "шахеды". Очевидно, что вместо отправки очередных партий России Иран направил дроны-камикадзе на Израиль (с минимальным результатом) и сейчас занят восстановлением боекомплекта.

Это подтверждает то, что Россия продолжает оставаться острозависимой от поставок из Ирана и неспособна самостоятельно производить то количество Shahed-131/136, которое ее бы удовлетворяло для регулярного террора Украины. А также это доказывает и тот факт, что Иран основную часть производившихся "шахедов" отправлял в Россию, себе оставляя незначительное количество от месяца к месяцу. Это и не позволило Ирану после расходования дронов-камикадзе для удара по Израилю продолжить стабильные поставки РФ.

Выводы

В апреле РОВ продолжили удары по украинской энергетике, хотя и меньшим количеством ракет по сравнению с мартом. Оно и понятно, ведь основной боекомплект был израсходован месяц назад, а сейчас удары происходят по мере накопления. Тем не менее удары были не менее эффективными, ведь оккупанты применяют ракеты со сложной траекторией для перехвата по тем регионам, где нет средств ПВО, способных им противодействовать.

Возвращение в номенклатуру ударов ракет КРМБ "Калибр" говорит о том, что РОВ рискуют своими кораблями, чтобы усиливать налеты данной компонентой – при учете нехватки Х-101/555. Схожую задачу выполняют и Х-59/69. Неприятный момент в том, что КРМБ "Калибр" по состоянию на сегодня накоплено в несколько раз больше, чем Х-101/555.

Очевидно, что в мае российские оккупационные войска продолжат практику комбинированных ракетных ударов, и не исключено усиление налетов Shahed-131/136. Кроме того, в мае есть несколько фетиш-дат, на которые оккупанты могут совершить террористические акты. Это триггерная дата для Одессы – 2 мая, инаугурация Путина – 7 мая и в целом – 9 мая. В эти дни ожидается максимально повышенная опасность ракетных ударов.