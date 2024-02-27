Какие потери понесла Россия от санкций
БЛОГ
•1•
Одна из крупнейших горнодобывающих компаний России группа "Мечел" отчиталась за 2023 год.
- Добыча группы упала на 8% год к году до 10,365 млн. тонн. В основном снижение пришлось на энергоуголь.
- Реализация концентрата коксующегося угля за год упала на 21% до 3,1 млн тонн из-за снижения добычи.
- Продажа антрацита также снизилась на 16% до 1,07 млн. А реализация энергоугля – на 28% до 2,3 млн. тонн.
- Ключевая проблема компании – ограничение логистики, а именно вывоз на восток.
Далее текст на языке оригинала
•2•
Постачання російської міді до країн Євросоюзу (ЄС) у 2023 році скоротилося на 79% порівняно з 2022 роком до 62 372 тонн, йдеться в огляді аналітичного агентства S&P.
- Обсяг імпорту міді з росії до ЄС у 2021–2022 роках у середньому становив 296 тисяч тонн на рік, або 36% від загальних закупівель цього металу на зовнішніх ринках.
- У 2023 році частка рф знизилася до 9%.
- При цьому майже половину з втраченого експорту міді до Європи (111 580 тонн) росія, за даними S&P, змогла перенаправити до Китаю та Туреччини.
- За рахунок цього КНР минулого року збільшила імпорт цього металу з росії на 14% порівняно з 2022 року до 370 815 тонн, Туреччина – на 61% до 171 260 тонн.
•3•
Росія хоче взяти кредити у Китаю в юанях.
- Росія веде переговори з Китаєм про можливість отримання кредитів у юанях, але остаточного рішення ще не прийнято.
- "Переговори з китайськими партнерами йдуть уже давно. Поки що рішення немає. Ми обговорювали цю тему наприкінці минулого року на міжміністерському діалозі", – цитує видання Reuters міністра фінансів росії Антона Силуанова.
- Силуанов також додав, що росія готова розпочати тестування платежів у цифрових валютах з Китаєм та країнами Євразійського економічного союзу.
•4•
Росія запропонувала Китаю контракт на 1 млн тонн ЗПГ на рік.
- Оператор ЗПГ-проєкту "Сахалін-2" – Сахалінська енергія – пропонує покупцям з Китаю укласти контракт на 12 партій ЗПГ на рік (майже мільйон тонн) терміном від трьох до п'яти років, починаючи з серпня.
- Тендер завершиться 5 березня, його ціна пов'язана з ціною на нафту Brent.
- Пропонований обсяг можна порівняти з обсягом offtake-контракту Shell, що пішла з проєкту.
•5•
Росія у 2024 планує виготовити 2,7 млн снарядів (торік росіяни виготовили близько 2 млн снарядів 122 мм і 152 мм).
- Водночас рф отримала з Північної Кореї 1,5 млн снарядів 122 мм та 152 мм. Це боєприпаси 70-80 років, половина з них не спрацьовує.
•6•
ЄС заплатив росії за купівлю нафти та газу у 2022 році більше, ніж виділив грошей Україні за два роки війни.
- Як зазначає видання, санкції Заходу мають безліч недоліків, їх можна обходити за допомогою "лазівок", а частина з них взагалі не виконуються.
•7•
Мер Лондона вимагає конфіскувати нерухомість російських олігархів.
- Мер Лондона Садік Хан закликав уряд Великобританії конфіскувати лондонську нерухомість, що належить росіянам, звинуваченим у корупції та зв'язках з Кремлем.
- Сумарна вартість цих активів – 1,1 млрд фунтів стерлінгів ($1,26 млрд).
- Мер зазначив, що виручені кошти можна направити на фінансування будівництва 4 тис. будинків для малозабезпечених верств населення, зокрема українських біженців.
•8•
QatarEnergy розширить виробництво ЗПГ.
- Катарська компанія повідомила, що планує розширити виробництво ЗПГ із західної частини родовища Північне.
- Глава Міненерго країни повідомив, що виявлено нові запаси на родовищі Північне та сумарно планується довести потужність понад 140 млн тонн ЗПГ на рік у 2030 році.
- На самому початку проєкт розширення родовища Північне був розпланований до 2026 року і передбачав збільшення до 125 млн тонн ЗПГ на рік.
- Загальний обсяг запасів оцінюється в 51 трлн куб. м газу.
- Катар є лідером із запасів природного газу і займає 3 місце у світі з виробництва ЗПГ.
•9•
Німеччина веде таємні перемовини з Індією щодо закупівлі боєприпасів для України.
- Повідомляється, що переговори проходять у неформальній обстановці за участі групи офіцерів, дипломатів і державних службовців з канцелярії, фінансового та економічного відомств країн.
- Зустрічі відбуваються у Берліні кожні два тижні. За інформацією з урядових кіл, політичних табу у цих перемовинах майже не існує.
- За інформацією видання, в Індії досі зберігаються досить великі запаси артилерійських боєприпасів – за оцінками інсайдерів, це кілька сотень тисяч пострілів. Але уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої снаряди, бо Індія досі підтримує дружні відносини з Москвою.
- Подібні угоди, кажуть джерела журналістів, можливі й з арабськими країнами, деякі з яких мають великі запаси.
- На думку експертів, на Балканах і в Африці також є держави, які все ще мають достатньо боєприпасів і з якими можна вести перемовини.
•10•
FATF не внесла росію до чорного списку.
- Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які росія становить для світової фінансової системи, та продовжила призупинення членства рф без запровадження подальших обмежувальних заходів.
- "FATF заявила, що "члени організації із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів". FATF також закликала всі держави зберігати пильність через вищезгадані ризики", – йдеться у повідомленні.
•11•
У Британії поновили дозвіл на навчання у країні "молодих лідерів рф" коштом держави.
- Британський уряд зіткнувся зі звинуваченнями у пособництві режиму путіна через плани витратити сотні тисяч фунтів стерлінгів грошей платників податків на підготовку наступного покоління російських лідерів.
- Британія заборонила росіянам подавати заявки на стипендіальну програму Chevening – повністю фінансовану урядом магістерську програму для "нових лідерів" з усього світу – після російського вторгнення в Україну два роки тому.
- Але, незважаючи на те, що війна все ще триває – і Британія посилила санкції проти Москви у відповідь на смерть опозиційного лідера Навального – The Independent стало відомо, що програма знову відкрита для заявників з росії.