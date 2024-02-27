Какие потери понесла Россия от санкций

БЛОГ

•1•

Одна из крупнейших горнодобывающих компаний России группа "Мечел" отчиталась за 2023 год.

Добыча группы упала на 8% год к году до 10,365 млн. тонн. В основном снижение пришлось на энергоуголь.

Реализация концентрата коксующегося угля за год упала на 21% до 3,1 млн тонн из-за снижения добычи.

Продажа антрацита также снизилась на 16% до 1,07 млн. А реализация энергоугля – на 28% до 2,3 млн. тонн.

Ключевая проблема компании – ограничение логистики, а именно вывоз на восток.

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•2•

Постачання російської міді до країн Євросоюзу (ЄС) у 2023 році скоротилося на 79% порівняно з 2022 роком до 62 372 тонн, йдеться в огляді аналітичного агентства S&P.

Обсяг імпорту міді з росії до ЄС у 2021–2022 роках у середньому становив 296 тисяч тонн на рік, або 36% від загальних закупівель цього металу на зовнішніх ринках.

У 2023 році частка рф знизилася до 9%.

При цьому майже половину з втраченого експорту міді до Європи (111 580 тонн) росія, за даними S&P, змогла перенаправити до Китаю та Туреччини.

За рахунок цього КНР минулого року збільшила імпорт цього металу з росії на 14% порівняно з 2022 року до 370 815 тонн, Туреччина – на 61% до 171 260 тонн.

•3•

Росія хоче взяти кредити у Китаю в юанях.

Росія веде переговори з Китаєм про можливість отримання кредитів у юанях, але остаточного рішення ще не прийнято.

"Переговори з китайськими партнерами йдуть уже давно. Поки що рішення немає. Ми обговорювали цю тему наприкінці минулого року на міжміністерському діалозі", – цитує видання Reuters міністра фінансів росії Антона Силуанова.

Силуанов також додав, що росія готова розпочати тестування платежів у цифрових валютах з Китаєм та країнами Євразійського економічного союзу.

•4•

Росія запропонувала Китаю контракт на 1 млн тонн ЗПГ на рік.

Оператор ЗПГ-проєкту "Сахалін-2" – Сахалінська енергія – пропонує покупцям з Китаю укласти контракт на 12 партій ЗПГ на рік (майже мільйон тонн) терміном від трьох до п'яти років, починаючи з серпня.

Тендер завершиться 5 березня, його ціна пов'язана з ціною на нафту Brent.

Пропонований обсяг можна порівняти з обсягом offtake-контракту Shell, що пішла з проєкту.

•5•

Росія у 2024 планує виготовити 2,7 млн ​​снарядів (торік росіяни виготовили близько 2 млн снарядів 122 мм і 152 мм).

Водночас рф отримала з Північної Кореї 1,5 млн снарядів 122 мм та 152 мм. Це боєприпаси 70-80 років, половина з них не спрацьовує.

•6•

ЄС заплатив росії за купівлю нафти та газу у 2022 році більше, ніж виділив грошей Україні за два роки війни.

Як зазначає видання, санкції Заходу мають безліч недоліків, їх можна обходити за допомогою "лазівок", а частина з них взагалі не виконуються.

•7•

Мер Лондона вимагає конфіскувати нерухомість російських олігархів.

Мер Лондона Садік Хан закликав уряд Великобританії конфіскувати лондонську нерухомість, що належить росіянам, звинуваченим у корупції та зв'язках з Кремлем.

Сумарна вартість цих активів – 1,1 млрд фунтів стерлінгів ($1,26 млрд).

Мер зазначив, що виручені кошти можна направити на фінансування будівництва 4 тис. будинків для малозабезпечених верств населення, зокрема українських біженців.

•8•

QatarEnergy розширить виробництво ЗПГ.

Катарська компанія повідомила, що планує розширити виробництво ЗПГ із західної частини родовища Північне.

Глава Міненерго країни повідомив, що виявлено нові запаси на родовищі Північне та сумарно планується довести потужність понад 140 млн тонн ЗПГ на рік у 2030 році.

На самому початку проєкт розширення родовища Північне був розпланований до 2026 року і передбачав збільшення до 125 млн тонн ЗПГ на рік.

Загальний обсяг запасів оцінюється в 51 трлн куб. м газу.

Катар є лідером із запасів природного газу і займає 3 місце у світі з виробництва ЗПГ.

•9•

Німеччина веде таємні перемовини з Індією щодо закупівлі боєприпасів для України.

Повідомляється, що переговори проходять у неформальній обстановці за участі групи офіцерів, дипломатів і державних службовців з канцелярії, фінансового та економічного відомств країн.

Зустрічі відбуваються у Берліні кожні два тижні. За інформацією з урядових кіл, політичних табу у цих перемовинах майже не існує.

За інформацією видання, в Індії досі зберігаються досить великі запаси артилерійських боєприпасів – за оцінками інсайдерів, це кілька сотень тисяч пострілів. Але уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої снаряди, бо Індія досі підтримує дружні відносини з Москвою.

Подібні угоди, кажуть джерела журналістів, можливі й з арабськими країнами, деякі з яких мають великі запаси.

На думку експертів, на Балканах і в Африці також є держави, які все ще мають достатньо боєприпасів і з якими можна вести перемовини.

•10•

FATF не внесла росію до чорного списку.

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які росія становить для світової фінансової системи, та продовжила призупинення членства рф без запровадження подальших обмежувальних заходів.

"FATF заявила, що "члени організації із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки росії з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів". FATF також закликала всі держави зберігати пильність через вищезгадані ризики", – йдеться у повідомленні.

•11•

У Британії поновили дозвіл на навчання у країні "молодих лідерів рф" коштом держави.