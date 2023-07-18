Красивые локоны без плойки: пять простых способов самостоятельно накрутить волосы

Многие женщины задумываются, как без плойки накрутить волосы в домашних условиях. UAportal поделился несколькими простыми советами, которые помогут вам сделать аккуратные и стойкие локоны.

Влажные волосы в пучке

Это самый простой способ. Закрутите влажные волосы в тугую шишку и закрепите все резинкой. Для лучшего результата предварительно смажьте пряди гелем для укладки. Оставьте пучок на ночь или несколько часов.

Косички

Заплетите слегка влажные волосы. Помните, что чем тоньше косички, тем мельче будут кудри. Оставьте так локоны на ночь и расплетите их утром. Если у вас мало времени, подсушите влажные косички теплым феном, затем сразу распустите.

Самодельные папильотки

Так называют тонкие жгуты, на которые дамы когда-то накручивали волосы. Папильотки можно сделать по любым длинным предметам. Например, из полосок ткани, бумаги, ленты и даже носков или колготок.

Накрутите прядь мокрых волос на выбранный предмет, зафиксируйте и завяжите на голове в узел. Ходите так, пока оно не высохнет (лучше несколько часов). Затем аккуратно распустите волосы. Запомните: чем меньше прядь, которую вы накручиваете, тем более выраженными будут локоны.

Резинки для волос

На коротких волосах локоны можно сделать с помощью множества тонких резинок для причесок. Небольшие влажные пряди закрутите в плотные жгуты. Для этого необходимо накрутить локоны несколько раз вокруг своей оси и закрепить такие "дульки" резинками. После этого желательно сбрызнуть голову лаком. Ходите так несколько часов, а затем распустите волосы.

Заколки

С помощью шипов, можно сделать упругие и устойчивые кудри. Разделите влажные волосы на тонкие пряди и намотайте каждое на конце шпилек в форме восьмерки. Закрепите закрученные локоны резинкой. Дождитесь полного высыхания волос и осторожно снимите шпильки.

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