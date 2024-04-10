Москва стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине, посеять хаос и панику среди населения

В течение марта т.г. российские войска возобновили массированные обстрелы украинской энергетики. Ситуация требует срочного разбирательства и вмешательства международного сообщества. Москва изменила тактику, поэтому в отличие от предыдущих лет нынешняя кампания обстрелов приводит к куда большим разрушениям. По состоянию на март, общая сумма ущерба украинской энергосистемы от российских обстрелов составила более 11 миллиардов евро.

Россия стремится не только отключить электроэнергию и нарушить функционирование украинского оборонно-промышленного комплекса, но и уничтожить объекты тепловой генерации, чтобы значительно усложнить Украине следующий отопительный сезон. Это может привести к гуманитарной катастрофе следующей зимой. Восстановление разрушенных ТЭС требует много ресурсов, времени и денег. Кроме того, теперь ясно, что каждый объект генерации должен быть надежно защищен системами ПВО и ПРО, учитывая, что после или даже во время восстановления российские войска могут повторно атаковать их.

Недавно российские войска нанесли разрушительный ракетный удар по Змиевской ТЭС в Харьковской области. В результате электростанция полностью разрушена. В тот же день, 22 марта, российские войска наносили удары по ДнепроГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции Украины, в результате чего она была существенно повреждена, а 29 марта целились по Каневской и Днестровской ГЭС. Усиливая удары по энергетической инфраструктуре Украины, российские оккупанты стремятся создать условия для гуманитарной катастрофы с целью дальнейшей эвакуации населения из-за непригодности условий для жизни. Такие действия Кремля могут классифицироваться как геноцид в соответствии со статьей 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Российские войска создают основу для гуманитарных катастроф как на временно оккупированных территориях, так и на подконтрольных Киеву регионах. Временно оккупированный город Каховка Херсонской области переживает острый гуманитарный кризис, оставаясь без основных коммунальных услуг уже много дней. Отсутствие электричества, отопления, газоснабжения и ограничения доступа к питьевой воде ставят под угрозу жизнь и здоровье местных жителей. Подрыв Каховской ГЭС вызвал проблемы с доступом к воде, санитарии и гигиеническим услугам около 11 миллионов украинцев. Представители ООН не могут до сих пор попасть на левый, оккупированный россиянами берег Днепра в Херсонской области. В оккупированной части Донецкой области наблюдается обострение гуманитарного кризиса в социальной и экономической сфере. Непрерывно обстреливая Харьков, российские войска стремятся создать гуманитарную катастрофу в этом большом городе. После массированной атаки 22 марта в городе была разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура.

В ходе атаки Россия выпустила по Харькову более 20 ракет. Ими она разрушила все трансформаторные подстанции, повредила ТЭЦ. Более 150 тысяч харьковчан остаются без жилья. По данным ООН, через два года после вторжения РФ 14,6 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи в Украине, а это почти 40% населения. В Украине в результате полномасштабной войны с Россией повреждения получила каждая седьмая школа. Более 3,5 тысячи учебных заведений испытали те или иные разрушения, почти 400 полностью разрушены. Около 14 млрд долларов нужно для восстановления образовательной инфраструктуры.

Воздушная атака на украинскую энергетическую инфраструктуру 22 марта с.г. стала самой большой за всё время войны. Больше всего пострадали Харьков, Одесса, Днепропетровщина. Поражения получили до 50% генерирующих объектов ДТЭК, которые имели 80% генерации электроэнергии. Худшая ситуация сложилась в Харькове. Россияне разрушили крупнейшую ТЭЦ в Харьковской области. Без света остались сотни тысяч потребителей. Жертвами атак против украинской энергетики стают прежде всего гражданские лица. Таким образом, Россия сознательно реализует террористическую тактику, пренебрегая международным гуманитарным правом.

Оккупационные войска нарушают Четвертую Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, обстреливая энергетическую инфраструктуру, жилищный фонд, образовательные и медицинские учреждения. Таким образом, Москва стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине, посеять хаос и панику среди населения. Международное сообщество должно срочно реагировать на преступные действия Кремля. Совет Безопасности ООН должен принять решения, осуждающие действия Москвы, требующие прекращения обстрелов энергетических объектов и строений гражданской инфраструктуры, возмещения Москвой причиненного Украины многомиллиардного ущерба, привлечения к суду виновных в издании преступных приказов по бомбардировке украинских городов.