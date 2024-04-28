Настолько ли уникальны Taurus, что без них не обойтись?

На этой неделе на фоне утверждения помощи Украине от США канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Берлин не будет передавать Киеву Taurus – ракеты, которые мы пытаемся получить уже очень, очень долгое время. Но стоит ли вообще заострять внимание на Taurus и настолько ли они уникальны, что без них не обойтись? Давайте разберемся.

Чудо-ракета?

Для начала разберемся, что же это за чудо-ракета Taurus, которую так хотелось бы получить Украине, чтобы изничтожать российских оккупантов и объекты их военной инфраструктуры на временно оккупированных территориях.

Ракеты Taurus, а если точнее, то KEPD-150/350 (Kinetic Energy Penetrating Destroyer), предназначены для уничтожения высокозащищенных объектов бункерного типа на больших расстояниях. Данные ракеты могут поражать цели на расстояниях до 500 км и более, в зависимости от модификации, но для экспортных вариантов – не более 300 км. Это полезная информация для любителей рефлексировать по поводу такой составляющей тактико-технических характеристик, как дальность.

Я уже третий год подряд и порою одним и тем же журналистам вынужден пояснять, что все ракетное вооружение, которое отправляется любой страной на экспорт, подвержено ограничениям – не более 300 километров. Это золотой стандарт для экспорта ракетного вооружения, который запрещено нарушать. А потому забудьте о том, что Украина или любая другая страна получит ракеты с дальностью более 300 км, даже если в модификациях имеется версия на 1000 км.

А теперь самое интересное. Ракета Taurus является совместным германо-шведским проектом, но по своему функционалу идентична Storm Shadow/SCALP-EG. То есть все та же самая дозвуковая крылатая авиационная ракета типа "воздух-поверхность" с рядом разнообразных модификаций боевой части (БЧ), в зависимости от которых ее можно применять по скоплению живой силы и техники либо по укрепленному объекту бункерного типа.

Иными словами, Taurus – это не уникальная Wunderwaffe, за которую следует отбивать поклоны Олафу Шольцу, имея доступ к Storm Shadow/SCALP-EG. Тогда возникает вопрос: зачем? И ответ предельно прост.

Storm Shadow/SCALP-EG у Великобритании и Франции не тысячи единиц на складах, и передавать Украине их могут в ограниченном количестве. Ракеты Taurus также не гипермногочисленные, но в симбиозе со Storm Shadow/SCALP-EG они позволили бы вывести удары по российским объектам в более системный и массированный режим. Но это только на первый взгляд. И все потому, что у Taurus есть свой крайне неприятный "минус", о котором почему-то многие умалчивают, продолжая рефлексировать на волшебное слово "Taurus".

Носитель

Дело в том, что, не будучи уникальной ракетой, Taurus проектировалась так, что может быть использована ограниченным количеством носителей. В то время как Storm Shadow/SCALP-EG после лишь незначительной доработки были интегрированы в украинские фронтовые бомбардировщики Су-24 и многие другие средства поражения, предоставляемые нашими партнерами. Это такие, как AGM-88 HAARM, AASM-250 Hammer, JDAM и прочие, также устанавливались на МиГ-29, Су-27. А с Taurus это невозможно.

Для того, чтобы Су-24 смог применять Taurus, его следует подвергнуть настолько глубокой модернизации, что это попросту будет чуть ли не новая модификация старого советского фронтового бомбардировщика. И еще не факт, что такая модернизация будет эффективной и качественной.

Даже F-16, которые Украина в ближайшее время наконец-то получит, не могут быть носителями Taurus без предварительной модернизации. Не такой глубокой и непредсказуемой, как для Су-24, но просто взять, подвесить на пилон F-16 ракету Taurus и запустить по штабу российских оккупационных войск – не получится.

Возникает вопрос: а какие же самолеты могут быть их носителями без особых проблем?

Ответ прост. Шведский Saab JAS 39 Gripen, Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18, а также Eurofighter Typhoon. И ни один из этих самолетов Украина не планирует получить, хотя Saab JAS 39 Gripen рассматривался как один из вариантов легких истребителей для ВС ВСУ – но скорее нет, чем да.

А потому чрезмерно повышенный хайп на ракетах Taurus у меня всегда вызывал ряд вопросов. В частности: ну передаст их завтра Украине Германия – чем будем запускать?

С другой стороны, ситуация отнюдь не патовая, поскольку на Taurus свет клином не сошелся.

Альтернатива

Если со Storm Shadow и SCALP-EG все более-менее ясно в плане применения той авиацией, что у нас есть в наличии, то стоит вернуться к упомянутым выше F-16. Дело в том, что в номенклатуре этих истребителей есть два очень интересных средства поражения, а именно дозвуковая крылатая ракета класса "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM, а также AGM-154 Joint Standoff Weapon – тактическая планирующая управляемая авиационная бомба с дальностью поражения целей от 100 до 500 км.

AGM-158 JASSM – это все та же дозвуковая крылатая ракета авиационного базирования, которая в зависимости от модификации может применяться как по живой силе/технике, так и по укрепленным объектам. Иными словами, эти ракеты обладают аналогичным функционалом, как и Storm Shadow/SCALP-EG, а также Taurus. Только под них ничего не нужно модернизировать, а спокойно размещать на F-16 и отправлять с наилучшими пожеланиями "здоровья погибшим" в направлении оккупантов.

AGM-154 Joint Standoff Weapon – это планирующая бомба на базе бронебойных WDU-42/B. Базовая дальность применения данных бомб – 130 км. Но модификация с реактивным двигателем превышает дальность 500 км. Таких средств поражения было поставлено армии США более 25 тысяч.

Таким образом, F-16 при соответствующем запросе может прийти в Украину со средствами поражения, которые полностью компенсируют Taurus как количественно, так и качественно. Из чего и возникает вопрос: и к чему вся эта рефлексия?

Выводы

Тут я обычно подвожу итоги всего изложенного в материале, но мне кажется, и так прекрасно понятно: Taurus – это не единственное средство поражения, на котором следует зацикливаться.

Особенно если говорить о предстоящих поставках F-16 и открытых возможностях отправлять запросы в США на соответствующую номенклатуру, применяемую данными истребителями.

И в данном контексте следовало бы еще вспомнить о турецких SOM (Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat), совместимых с F-16. Или о тайваньских ракетах "Божий топор", они же The Wan Chien или 萬劍, ну или bān-kiàm.

В общем перечислять можно не только из числа общемировых аналогов, а хотя бы даже производства тех стран, что поддерживают Украину. А потому – да, свет клином не сошелся на Taurus.