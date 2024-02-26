Орбан расчищает путь российским танкам и ракетам в Европу

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан живет по принципу – ни дня без подлости по отношению к Украине. Украинофобия венгерского премьера превратилась в стойкую антиукраинскую манию, которая скоро уже потребует срочного лечения. Так благодаря Орбану государства Евросоюза не смогли согласовать совместное заявление ко второй годовщине полномасштабной войны России против Украины. Его заблокировала Венгрия.

Феномен премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, желающего изменить порядки в Европе и Европейском Союзе, будут изучать в будущих учебниках по истории европейских стран. Ведь в наиболее критический период истории Украины и Европейского континента он добровольно перешел на сторону противников западной цивилизации и демократии.

Он восхищается не только российским диктатором Путиным, но и бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Которые стали для главного венгерского политика образцом для подражания. Причем Виктор Орбан пытается стать "европейским Трампом" за счет Украины.

Венгерский премьер выступает в поддержку и реализует большинство тех политических платформ, которые поддерживают американские политики правого крыла: продвигать "сильного" лидера с расширенными исполнительными полномочиями. Пропагандировать национализм и его символы.

Орбан контролирует суды, чтобы они не стояли на пути его консервативной политики. Он осуществляет контроль за высшим образованием путем запрещения определенных книг и преподавания определенных предметов. Держит под контролем СМИ, чтобы усилить консервативные взгляды и заглушить противоположные политические взгляды. Контролирует школьные программы, чтобы они отражали консервативное мировоззрение и приоритеты. Пропагандирует "традиционные ценности", которых не придерживается сам и его ближайшие политические соратники.

Однако за всеми его консервативными догматическими убеждениями, пропагандой и навязыванием венгерскому обществу соответствующего поведения и социальных стандартов лежит тот факт, что тоталитарный режим Путина оказывает решающее влияние на Орбана и политику Венгрии.

Виктора Орбана с Путиным объединяет то, что он, как и российский диктатор, не признает право Украины быть независимым государством, в то же время, делая все для того, чтобы отстаивать в Евросоюзе интересы Российской Федерации. Московский ставленник в Европе, прикрываясь интересами своей страны, постоянно вставляет Украинскому государству палки в колеса, убеждая венгров, что он отстаивает их право на проведение самостоятельной политики в ЕС.

Постоянно пользуясь тем, что принятие решений в Европейском Союзе требует единодушного согласия всех его членов, он использует этот принцип в пользу Кремля. И невероятно, что в ЕС считают эту систему жизнеспособной.

Премьер Венгрии, как только ставится вопрос о помощи Украине, сразу же начинает блокировать принятие любого положительного решения по этому вопросу. Имея право вето, он потом шантажом выторговывает у Евросоюза почти все, что пожелает, а в Брюсселе почему-то не учитывают то, что имеют дело с политиком, который у Путина в кармане.

Очевидно, что Орбан уже давно превратил Венгрию в шантажистское, антидемократическое и коррумпированное государство. Тогда, когда Венгрия готовилась к вступлению в Европейский Союз, она выполнила ряд сложно достижимых условий относительно демократии, коррупции, свободы слова и прав человека. В то время она отвечала всем этим высоким критериям.

Однако, усилиями орбановского авторитарного режима, Венгрия явно отказалась от большей части критериев, необходимых ей, чтобы получить место за столом членства ЕС. Поэтому в Евросоюзе должны решить, законно ли кандидатам, только при подготовке к вступлению, отвечать необходимым требованиям. А затем, получив место в ЕС, сеять там политический хаос, одновременно пожиная преимущества, которые дает это членство.

Венгрия стала именно таким досадным случаем, когда она вплотную подошла к черте, за которой уже просматривается освобождение от пребывания в объединенном европейском сообществе, и перевод ее в статус заявителя. В каком она должна находиться именно до тех пор, пока венгерское руководство снова не выполнит все необходимые требования для присоединения к ЕС. Ведь все члены Евросоюза должны осознать, что членство обязывает постоянно соблюдать все необходимые требования.

Другим вариантом может стать приостановка членства Венгрии в ЕС, пока Орбан блокирует помощь Украине. Ведь постоянное потакание требованиям Будапешта, и разрешение оставаться членом Евросоюза, одновременно пренебрегая идеалами и правилами пребывания в нем, создает плохой прецедент.

Кто в Брюсселе может гарантировать, что Венгрия, которая остается членом ЕС, в случае нападения России на одно из государств Евросоюза или НАТО, не предоставила бы Москве конфиденциальную информацию? Не говоря уже о ее участии в военных операциях государств НАТО в случае вторжения Российской Федерации в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу или Норвегию.

Вообще то, право вето Венгрии в ЕС, которым она постоянно злоупотребляет, очень напоминает Польшу во времена существования Речи Посполитой. Ведь когда-то Польша была крупнейшей страной в Центральной Европе и больше любого другого государства Западной Европы. Она объединилась с Литвой, и эта Уния поглотила Украину и Белоруссию. Однако была большая проблема, у Польши была уникальная система законотворчества.

Сейм собирался, чтобы договориться о принятии каких-либо решений. Однако, когда один, хотя бы один из присутствующих на этом собрании шляхтичей возражал против закона, который собирались принять, это перечеркивало действия всех остальных членов этого благородного собрания. Что очень похоже на поведение орбановских представителей в ЕС.

Этот способ был совершенно непригоден для того, чтобы управлять страной. В итоге Польша была дважды, в 1772 и 1793 годах разделена между соседями, а в 1795 году, когда произошло третье разделение Польши Австрией, Пруссией и Россией, польское государство исчезло с карты Европы. И только после Первой мировой войны Польша смогла возродить свою государственность.

Нужно быть очень недальновидным, чтобы сделать Евросоюз управляемым "польской демократией". Единодушие или ничего, такой подход уже однажды погубил польское государство. Следует ли снова повторять чьи-то прошлые ошибки?

Венгрия устроила в ЕС и НАТО тиранию меньшинства, и это стало для нее отличным способом достичь желаемого результата. Давно пора прекратить притворяться, что при Орбане Венгрия все еще является демократическим государством. Она должна быть дисквалифицирована как член ЕС, а ее право голоса приостановлено до тех пор, пока Венгрия снова не станет действующей демократией.

Виктор Орбан – сателлитная марионетка Путина, раскинувшего свои щупальца по всему миру. Но когда в Европе действует агент Кремля, который этого и не собирается скрывать, игнорирование этого факта Брюсселем выглядит очень странно. Фанатеющий от российского диктатора венгерский премьер находится на неправильной стороне истории. И выполняет все указания своего кумира.

Результатом подрывной деятельности Виктора Орбана в Европе стало то, что он последовательно и целенаправленно продолжает расчищать путь для доставки российских танков и ракет к порогам государств-членов ЕС. Но в Европе предпочитают не воспринимать венгерского диктатора серьезно, а зря. Для сохранения своего царского образа жизни, миллиардного состояния и безопасности, он продаст кого угодно.

Блокируя любую помощь Украине, Орбан надеется на быстрое поражение украинского народа, распад ее государственности и получение Закарпатья в качестве приза от Москвы за помощь и поддержку российской агрессии.

Реалистическое решение, как избавиться от этой недальновидной политики постоянного доминирования венгерского премьера Орбана в ЕС, это отказаться от принципа единодушия, уже давно дискредитирующего Евросоюз. Когда Украина оказалась в критической ситуации, тратится время и усилия на то, чтобы умиротворить и задобрить миллиардными подачками европейского путиниста, начинающего только еще больше наглеть от очередных уступок.

Венгрия и ее руководство постоянно идут не в ногу с Евросоюзом. А в результате подавления свободных и честных выборов, в итоге, появляются доморощенные тираны, которые своими ошибочными действиями еще больше искажают политические процессы в Европе.

Можно представить такую ситуацию, Российская Федерация нападает на одну из стран ЕС. В Брюсселе начинают решать, что им делать дальше. В то же время Виктор Орбан вполне легитимно, пользуясь несовершенством европейских законов, накладывает вето на защиту Европы от России. Такое развитие событий нельзя исключать. И все вето Орбана относительно помощи Украине – не что иное, как вотирование права Украинского государства на защиту от московского агрессора.

На примере Венгрии прослеживается парадокс терпимости. И Евросоюз, и НАТО рассматривали принятие в свои ряды новых членов, как расширение либерального мира. В результате это привело к толерантности к нетолерантным нациям. Теперь нелиберальные члены вполне легитимно могут шантажировать эти важные организации.

Принятие решений на основе консенсуса является ошибочной формой демократии, поскольку оно требует абсолютного единодушия, почти невозможного в любом руководящем органе.

В либеральном, демократическом порядке каждый имеет право на выражение своего мнения. Однако любая организация перестает быть дееспособной, когда одна страна ЕС может ветировать все, за что голосуют все остальные. Это не демократично и не разумно. Именно на это надеется Путин, рассчитывая победить Украину.

Венгерский прецедент должен подтолкнуть государства Европейского Союза к изменению правил принятия решений во время голосования. Что любое решение будет считаться принятым, когда за него проголосовало не менее 75 процентов представителей стран ЕС.

Из-под ног путинского сателлита – Венгрии, нужно выбить возможность блокирования решений, от которых зависит дальнейшая судьба Европы. И это нужно сделать как можно быстрее.