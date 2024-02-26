Падение А-50 показало, что российскую авиацию выдавливают не только из украинского неба

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Вечером 23 февраля, в то время как вся Россия готовилась к праздничному салюту, над населённым пунктом Трудовая Армения Краснодарского края состоялся салют с опережением графика. Местные жители в ночном небе наблюдали огненное шоу с отстрелом тепловых ловушек, полётом ЗУР систем ПВО, пытавшихся перехватить некие посторонние воздушные объекты, и в финале этой феерии был взрыв редкого и очень ценного для российских военных самолёта А-50.

В пятницу в глубокой тыловой зоне России, в, казалось бы, безопасном воздушном пространстве, был уничтожен самолёт ДРЛО А-50. Это второй самолёт такого типа, уничтоженный с начала 2024 года. В прошлый раз, 14 января, был сбит в районе временно оккупированного Мариуполя А-50 и повреждён воздушный командный пункт Ил-22. В целом, уникальность ситуации заключается в том, что в современной истории войн и конфликтов уничтожение самолётов ДРЛО не фиксировалось и в тыловом воздушном пространстве это практически невозможно. Но Россия дважды с начала года теряет данные самолёты в своём тылу.

Буквально месяц назад, 17 января, в своём анализе "Уничтожение А-50 и повреждение Ил-22 – очередной эпизод нового этапа войны в Украине" я отмечал, что после уничтожения А-50 и повреждения Ил-22 над Азовским морем можно говорить о новом этапе войны, который будет заключаться в выдавливании российской авиации из воздушного пространства Украины. И в инциденте над Краснодарским краем отличительных черт такой тенденции намного больше, чем в прошлый раз.

Дело в том, что до уничтожения А-50 в воздушном пространстве над временно оккупированными территориями Украины были уничтожены несколько российских самолётов тактической авиации.

Хронология падений ВКС РФ в феврале 2024. 17 февраля почти за 100 км от линии боестолкновений, над оккупированными территориями, были сбиты истребитель Су-35С и два фронтовых бомбардировщика с функцией истребителя Су-34. Российская сторона тогда признала сбитие только Су-35С, при этом заявив, что это был "дружественный огонь" своего же ПВО. Причём признали только после того, как было в открытых источниках опубликовано видео с падением подбитого Су-35.

18 февраля был сбит очередной Су-34, а 19 февраля пара Су-35 и Су-34. Тогда российская сторона признала падение только Су-35 и опять-таки только потому, что в отрытых источниках было опубликовано видео плавающего в Азовском море истребителя. Россияне тут же стали заявлять о том, что самолёт был сбит своим же ПВО. В 150 км от ЛБС свой же самолёт сбивает своё же ПВО?

Хочется отметить, что за время полномасштабной войны Украины и России официально не сообщалось ни об одном инциденте с уничтожением украинского же самолёта украинской ПВО. Аналогичный пример я могу привести и за период 44-дневной войны в Карабахе, где активно применялась азербайджанская авиация, но, несмотря на насыщенность ЛБС, "дружественного огня" по авиации не отмечалось.

21 февраля был сбит ещё один Су-34, а 23 февраля сорван бонус – А-50. И в случае с А-50, уничтожение которого также попало на множество видео, российская сторона стала массово распространять версию "дружественного огня" своей же ПВО.

"Дружественный огонь"

То есть наблюдается определённая последовательность событий. В зоне боевых действий, в тыловой зоне, последнюю неделю регулярно сбивают российскую тактическую авиацию и практически все случаи, которые были верифицированы (есть фото либо видео подтверждение), российская сторона признавала, но с поправкой, что это "дружественный огонь".

А не слишком ли много "дружественного огня" за неделю, с начала года и вообще – это рекорд самоуничтожения российской авиации с 2022 года? В феврале-марте 2022 года не было такого количества "дружественного огня" по ВКС РФ, хотя тогда в воздушном пространстве Украины творилась настоящая вакханалия. В операторы средств ПВО РФ стали набирать сотрудников ЖКХ или московского метрополитена?

Не могу сказать, что данная версия не заслуживает доверия, хотя бы по той причине, что в СССР в ходе учений, например, "Запад-81", коэффициент "дружественного огня" средств ПВО составлял катастрофические 0,2. То есть, 20% дружественных воздушных средств были "сбиты" своим же ПВО. В ряде других учений в СССР данный показатель порою составлял 0,3 или 30%. Не удивительно, что у российской стороны, особенно после понесённых потерь в Украине соответствующих систем, управление и синхронизация войск значительно пострадали и снизили качество.

Но всё же есть система "свой-чужой", самолёты типа А-50 и Ил-22 летают по установленным маршрутам, всем прекрасно известным, и это глубокий, очень глубокий тыл. К тому же, А-50 – это не истребитель, на радарах видно, насколько этот массогабаритный объект не соответствует уровню тактической авиации. Но раз за разом в глубоком тылу, куда проникнуть украинская авиация априори не может, якобы "дружественным огнём" сбивается один самолёт за другим.

Но другой вопрос, а есть ли и вправду возможность у украинских средств ПВО сбивать российскую авиацию в глубоком тылу?

Украинское ПВО или…

На сегодняшний день у Украины на вооружении самое дальнобойное ПВО – это ЗРК Patriot. Дальность фиксации и пуска по А-50 составляла в промежутке 210-250 км от ЛБС. Но самая современная ракета ЗРК Patriot – SkyCeptor (PAAC-4) имеет дальность перехвата 180 км, хотя, при определённых условиях её можно увеличить, правда, для этого в комплексе необходим самолёт ДРЛО типа AWACS, который должен был бы находиться в воздушном пространстве Украины. А его не было.

Именно на это российские "эксперты" и делают акцент, что сбить А-50 Украине было просто нечем на таких расстояниях. С другой стороны, видео, которые публиковались в сети, чётко запечатлели работу российской ПВО по двум ракетам, одну из которых им удалось перехватить, а другую – нет. Что же выходит, российское ПВО, согласно российской же версии, работала по российским ракетам ПВО?

И вот тут на арену выступило ГУР МО Украины, которое через неназванного представителя заявило ресурсу "Украинская Правда", что сбит А-50 был одной из модификаций ракет комплекса С-200.

С-200 – это старый советский комплекс ПВО, который заменили на ЗРК С-300. В Украине данные комплексы были сняты с вооружения в 2013 году при содействии преступного режима Виктора Януковича, годами ослаблявшего обороноспособность Украины. Но снятие с вооружения не означает утилизацию. Кроме того, ракеты к данным комплексам пытались модернизировать и довести их КПД до уместного в современных условиях.

В 2023 году и вовсе появилась информация о том, что Украина адаптировала данные ракеты для нанесения ударов по поверхности, увеличив их дальность поражения. Это неудивительно, поскольку сама по себе ракета может казаться архаичной, но при полной замене внутренней начинки возможно не только улучшение ей ТТХ, с учётом современных технологий, но и расширение функционала.

Стоит отметить, что ещё в 2011 году была презентована полная раскладка характеристик ракеты С-200М Вега-M — модернизированный вариант ракеты 5В28 с осколочно-фугасной боевой частью. Данные ракеты имели возможность поражать барражирующие воздушные объекты, схожие по характеристикам с самолётом ДРЛО, на расстояниях до 255 км и высотах от 300 метров до 40 км. Причём показатели эти были установлены в 1971 году.

Украина при доступе к необходимым технологиям могла значительно повысить эффективность данных ракет, а так в их свойствах прорыва ПВО противника сомневаться не приходится. Но действительно ли это была именно С-200? Можно рассматривать вариант прорыва эшелонированной ПВО противника неким авиационным средством на сверхнизкой высоте, чтобы быть незамеченным. Тем более что в этих целях можно применять ракеты типа Р-27ЭР (дальность до 130 км) или же уникальную пока AARGM-ER (дальность до 300 км), о поставках Украине которых не сообщалось. Хотя, когда-то и о поставках AGM-88 HARM не сообщалось, но они успешно применялись по российским РЛС.

Выводы: 2024 год начался именно так, как и ожидалось. Российскую авиацию выдавливают из воздушного пространства Украины точно так же, как российский флот выдавили из северо-западного Черноморья, а затем и вовсе заставили бежать из оккупированного Севастополя.

Разумеется, российская пропаганда может описывать происходящее как "дружественный огонь". Пускай. Даже если это "дружественный огонь", то нас он прекрасно устраивает. Благодаря ему российская авиация теряет не только самые современные Су-35 и Су-34, но и редкие, уникальные А-50, которые современная Россия уже не может производить, и каждая их потеря – невозвратная, критическая.

Как говорят в Украине: "Далі буде!"