Путин готовит очередную аннексию

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Похоже, Путин на следующей неделе планирует "отконсервировать" еще один конфликт, чтобы отвлечь внимание от Украины и под выборы "продать" своему "глубинному народу" хоть какую-то победу.

На 28 февраля в Приднестровье запланировано проведение съезда так называемых депутатов всех уровней. На нем планируется принятие обращения в Москву по поводу присоединения сепаратистского региона к РФ.

Это мероприятие будет проходить за день до обращения Путина в Федеральное собрание. Не исключено, что в тексте может быть зафиксировано намерение в очередную "аннексию".

Как сообщают молдавские СМИ, недавно в Тирасполе был организован протест против так называемого экономического давления со стороны Молдавии. Ничего не напоминает?