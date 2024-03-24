Ракетные удары по Украине: что в России с самолетами Ту-95МС?

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По ракетным ударам с немного иного ракурса…

21.03.2024 РОВ задействовали 11 стратегических бомбардировщиков ракетоносцев Ту-95МС для пуска по территории Украины 29 ракет или по 2-3 ракеты с борта.

22.03.2024 РОВ задействовали 13 стратегов Ту-95МС для пуска 40 ракет, или по 3-4 с борта.

24.03.2024 РОВ задействовали 14 стратегов Ту-95МС для пуска 29 ракет, или по 2-3 с борта.

Напомню, что Ту-95МС может нести нагрузку 8 ракет типа Х-101/555/55.

Вопрос с ресурсом и техническим состоянием бортов остаётся актуальным с конца 2022 года, когда РОВ стали снижать ракетную нагрузку на Ту-95МС и очень, очень редко когда выходили за ограничение в 4 ракеты на борт.

Ракеты Х-101 российский ВПК производил, производит и будет производить, они у РОВ никогда не закончатся, а вот с носителями сложнее. Особенно Ту-95МС, производство которых в россии отсутствует. Ведь если у россии не будет боеспособных Ту-95МС, то целая ракетная компонента – крылатые дозвуковые авиационного базирования, сама собою станет бессмысленной.

Хммм…