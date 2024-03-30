Ракетный удар по Украине: враг сменил тактику

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В ночь на 29 марта российские оккупанты нанесли четвертый за месяц комбинированный ракетный удар с целью уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. И несмотря на то, что атака была вроде как стандартной, отличительные моменты у нее все же были.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Чем оккупанты били и насколько результативно

В ходе удара в ночь на 29 марта российские оккупационные войска применили:

- 60 дронов-камикадзе Shahed-136/131, из которых было сбито 58;

- 21 крылатую ракету Х-101/555/55, из которых было сбито 17;

- 9 ракет Х-59, из которых было сбито 5;

- 4 ракеты "Искандер-К" – все сбиты;

- 2 баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер";

- 3 гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Таким образом за время мартовского террора РОВ уже применили по Украине в ходе четырех комбинированных ударов:

- 151 дрон-камикадзе Shahed-136/131;

- 119 крылатых ракет Х-101/555/55;

- 11 ракет Х-59;

- 4 ракеты "Искандер-К";

- 16 баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер";

- 10 гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал";

- 5 ракет Х-22;

- 22 ЗУР 5В55 комплексов С-300.

Удары наносились в ночь на 21, 22, 24 и 29 марта. Как видим – с очевидно растущей периодичностью (от суток до 5 дней между атаками), что было вполне ожидаемо. Теперь же о том, чем отличалась сегодняшняя атака.

Особенности

В ходе налета в ночь на 29 марта был зафиксирован самый продолжительный пролет крылатой ракеты Х-101/555, превышающий 2100 км, что стало возможным благодаря постоянному ее маневрированию. А этот своеобразный рекорд и маневрирование ракеты стали возможными из-за отсутствия по траектории полета соответствующих средств перехвата.

Что касается налета дронов-камикадзе Shahed-136, то его также можно отнести к одному из наиболее продолжительных. Взлет первых "шахедов" произошел около 20:30 28 марта, а последний дрон-камикадзе был ликвидирован в Львовской области около 5:00 29 марта. То есть налет суммарно продолжался 8,5 часов.

К особенности, хотя с какой стороны посмотреть, можно также отнести информацию о вхождении в воздушное пространство Молдовы в районе села Наславча двух ракет Х-101/555. Таким образом, в течение марта это второй верифицированный случай вхождения российских ракет в чужое ВП при совершении маневров, что становится уже системным явлением.

С другой стороны, российские ракеты регулярно пересекают воздушное пространство Молдовы, на что Кишинев никак не может отреагировать, хотя бы по той причине, что необходимого для перехвата данных типов ракет ПВО у них попросту нет.

Выводы

Россияне в ходе очередной фазы энергетического террора, во время которой сконцентрировались в основном на центральных и западных регионах Украины, смогли повысить эффективность пребывания в воздушном пространстве как ракетной, так и дроновой компоненты – что является следствием нехватки средств перехвата по регионам. С другой стороны, повышение эффективности нанесения ударов дозвуковой компонентой средств поражения – отсутствует.

Оккупанты продолжают совершенствовать траектории и маршруты полетов, стараясь совершать их над наименее защищенными средствами ПВО регионами, что может говорить о получении ими соответствующей разведывательной информации – как благодаря средствам разведки, так и от агентурных сетей внутри Украины.

РОВ продолжают практику использования воздушного пространства других стран для более безопасного маневрирования и полета своих средств поражения. Фактически за время полномасштабного вторжения в Украину было неоднократно нарушено воздушное пространство Молдовы, Румынии и Польши. Нет сомнений, что данная практика продолжится, более того, пассивная и аморфная позиция НАТО на данные инциденты лишь раззадорит Москву и мотивирует для расширения подобных провокаций.

Еще важный момент – основная часть результативных ударов была нанесена средствами поражения, против которых в соответствующих регионах отсутствуют комплексы ПВО, способные им противодействовать.

Стоит отметить и то, что нынешние удары по энергетической инфраструктуре – это отложенные удары в рамках энергетического террора, который планировался на февраль 2024 года. Но российское командование в связи с потерей двух самолетов ДРЛО А-50 с начала года вынуждено было отложить начало ракетных ударов по территории Украины и перенести на не самый критический сезон.

И, как видим, ракеты Х-47М2 "Кинжал", 9М723 ОТРК "Искандер"/KN-23, Х-22/32, 5В55 С-300 продолжают оставаться бичом для большей части регионов Украины.