Россия теряет партнеров по ВПК

БЛОГ

ИСТОЧНИК

После полномасштабного вторжения в Украину российских войск и ввода наиболее жестких санкций Запада против РФ от страны-агрессора стали дистанцироваться многие ее исторические партнеры. Среди таковых оказались Индия и Армения. Причем сегодня Нью-Дели уже становится военным союзником №1 для Еревана, занимая львиную долю поставок вооружений для армянской армии.

Почему Индия "ушла" от России

До 2022 года Индия была одним из основных покупателей российского оружия. Только согласно открытым источникам, вооруженные силы этой страны имеют в своем составе более 60% вооружений советского и российского образца. Тем не менее политика Нью-Дели все больше демонстрирует дистанцирование от российского партнера в вопросах закупок новых вооружений. Причем это обусловлено не только санкционными вопросами.

Индия в прошлые десятилетия покупала советское и российское вооружение, поскольку оно было дешевле западных образцов, могло быть приобретено со скидками и в кредит, который нередко выделялся банками СССР и России, а также она могла иметь льготные условия по срокам оплаты и не только. Но постепенно, по мере становления страны как экономически обеспеченной, Нью-Дели стал все больше внимания уделять развитию своего собственного ВПК и приобретению более высокотехнологичного и современного вооружения. И Россия в этой категории, безусловно, проигрывала.

Примеров отдаления Индии от России множество. Индия отказалась от предложения о покупке истребителей МиГ-35. "Микояновцы" пытались участвовать в конкурсе MMRCA 2011 года с надеждой продать индусам 126 МиГ-35, но этим планам не суждено было осуществиться.

В 2019-м РФ предложила Индии заключить межправительственное соглашение по совместному строительству подводных лодок с воздухонезависимой энергоустановкой – с перспективой постройки шести таких субмарин. Забавно то, что у России на сегодня нет ни одной современной (именно современной, а не доставшейся по наследству от СССР) дизель-электрической подводной лодки подобного типа – за исключением подводной лодки проекта 677 "Лада", известной своими регулярными ЧП. Разумеется, Индия отказалась.

Также Индия предпочла южнокорейские версии французских ЗРК малой дальности Crotale NG – K-SAM Chunma и 30-мм ЗУ K30 Biho – вместо российского предложения в виде ЗРПК 9К22 "Тунгуска".

Продолжать можно долго, но факт в том, что Индия и вправду на протяжении нескольких лет стабильно и системно дистанцируется от российского ВПК. А после полномасштабного вторжения в Украину эти контакты и вовсе были сведены к минимуму, ограничившись в основном вопросами обслуживания той техники, что была приобретена ранее. В частности – очень проблемных Су-30МКИ.

Как потери армии России ударили по Армении

Что самое интересное, Армения аналогично дистанцируется от России последние несколько лет. А если быть точнее, то процесс этот начался с 2020 года – сразу после 44-дневной войны.

В ноябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Россия не поставляет его республике оружие, счета за которое уже оплачены, то есть срывает свои обязательства. Хотя на тот момент он это пояснил тем, что России самой оружие нужно как никогда ранее.

А 1 февраля 2024 года Никол Пашинян открыто заявил, что дальнейшее развитие армянской армии невозможно в сотрудничестве с Россией. При этом не менее 95% армянских вооружений – это либо советское наследие, либо поставки из России. Но в складывающихся на сегодняшний день условиях полагаться на российские поставки не приходится.

В целом ничего удивительного. Россия несет в Украине колоссальные потери. В месяц российская армия теряет больше техники и людей, чем за год в первой или второй чеченской войне, за всю пятидневную войну в Грузии или операцию в Сирии. России сейчас некогда выполнять экспортные контракты, когда весь ее ВПК загружен на компенсацию регулярных потерь.

Более того, неоднократно в зоне боевых действий у российской армии замечалась техника, предназначенная для экспорта. Например, ЗРПК "Панцирь-С1" в иракском камуфляже или экспортная модификация танков Т-90С. Все это говорит о том, что даже экспортные заделы отправляются в бой из-за нехватки техники у российских войск в зоне боевых действий.

А потому дистанцирование Армении и Индии от России в вопросах военно-технического сотрудничества – это комплексный результат как действия санкций, так и снижения экспортных возможностей самой же РФ. Но конкретно у данного дистанцирования есть отличительная черта.

Сближение Индии и Армении

Отдаляясь в вопросах ВТС от России, Армения и Индия сближаются между собой, и сейчас Нью-Дели становится военным союзником №1 для Еревана, занимая львиную долю поставок вооружений для армянской армии.

Индия очень быстро стала осваивать рынок Армении, и уже известно о контрактах на поставку радиолокационных станций обнаружения артиллерийских позиций Swathi Weapon Locating Radar (WLR), 214-мм реактивных систем залпового огня Pinaka, противотанковых ракетных комплексов Naq, 155-мм буксируемых гаубиц ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System), зенитно-ракетных комплексов AKASH, комплексов для борьбы с БПЛА и т. д. Также не стоит забывать и о поставках боеприпасов для стрелкового вооружения и артиллерии.

Военно-техническое сотрудничество между Арменией и Индией начинает исчисляться не сотнями миллионов долларов, а превышать миллиард, постепенно переходя в категорию миллиардов.

Но стоит признать, что быструю и всецелую компенсацию роли России по всей номенклатуре вооружения, которое нужно для пополнения арсенала армянской армии, Индия не сможет осуществить. Процесс такой компенсации и замены роли РФ в армянской армии может занять годы.

С другой стороны, Армении и не нужна полная замена российского оружия в войсках, от него она отказываться не будет, а вот восстановление утраченного потенциала в ходе 44-дневной войны в 2020-м и 24-часовой в 2023-м... Эту потребность растущий и набирающий обороты индийский ВПК полностью сможет удовлетворить уже в ближайшие два-три года. Лишь бы Ереван был платежеспособным. А он, судя по всему, в этом вопросе платежеспособность будет сохранять при любых ситуациях, поскольку милитаризация для Еревана становится основой внутренней политики.