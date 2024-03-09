Шпионы России начали шатать ситуацию в мире: о чем говрит активизация спецслужб

Массовая высылка российских разведчиков, которые орудовали в странах Европы под дипломатическим прикрытием, значительно снизила потенциал кремлевских спецслужб. Однако сейчас они с новой силой начали "шатать" ситуацию в мире, что, конечно же, не осталось без внимания уже западных спецслужб.

О целях и методах работы российской шпионской сети читайте в материале.

Российские "уши" в люфтваффе

Один из последних случаев, вызвавший колоссальный резонанс, – утечка записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров люфтваффе (немецких ВВС), во время которой обсуждалась возможность ударов немецкими дальнобойными ракетами Taurus по Керченскому мосту.

Примечательно, что аудиозапись разговора была опубликована главным редактором российского государственного телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян, что сразу же сняло вопросы относительно причастности российских спецслужб к этому "сливу". Основным выгодополучателем от скандала была именно Москва, тиражирующая нарратив о "вовлеченности Запада в конфликт в Украине".

В итоге этот резонансный "слив" еще сильнее подогрел дискуссию внутри Германии относительно передачи Украине ракет Taurus.

Министр обороны ФРГ назвал произошедшее "гибридной дезинформирующей атакой" со стороны России. И если даже предположить, что утечка информации стала возможной из-за неосторожности самих офицеров люфтваффе, это все равно четко указывает на попытки российских спецслужб внести раскол в странах ЕС относительно помощи Украине и в целом дестабилизировать ситуацию в Европе и США при помощи дезинформации.

Ликвидация неугодных

Операции по устранению Россия также продолжает даже после высылки из стран Запада сотен российских дипломатов, что, как считается, нанесло удар по российским разведывательным возможностям.

По данным главы британской внутренней службы разведки MI-5 Кена Маккаллума, с начала полномасштабного вторжения в Украину Москва потеряла около четырехсот необъявленных сотрудников разведки, дислоцированных на территории Европы. Как считают европейские чиновники, чтобы восполнить эти потери, Путин мог намеренно не закрывать границы РФ на фоне бегства россиян от мобилизации – чтобы вместе с этим потоком в Европу могли попасть российские агенты под прикрытием.

Одновременно с этим многих известных россиян, неугодных Кремлю, начали находить мертвыми при необычных обстоятельствах в разных странах мира. На данный момент насчитывается более 50 подозрительных смертей российских бизнесменов, которых обнаружили упавшими с крыши или повешенными в течение последних двух лет лет.

Наиболее резонансным за последнее время стало убийство в Испании российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вертолет ВС РФ. Получив в качестве вознаграждения 500 тыс. долларов, Кузьминов решил не оставаться в нашей стране, а поехать в Испанию, где его и нашли мертвым с огнестрельными ранениями.

По мнению следователей, это убийство было заказано Кремлем. А череда заявлений российских официальных лиц, которые называли Кузьминова предателем и преступником, лишь усиливали это подозрение. Еще ранее один из офицеров российской разведки открыто заявлял в интервью, что перебежчика найдут и он до суда не доживет.

Безусловно, ликвидация Кузьминова была символичной и выгодной Кремлю, с целью показать, что всех перебежчиков и предателей настигнет смерть, где бы они ни находились. После этого убийства в Европе заговорили о начале новой шпионской войны между РФ и Западом, подобной той, что было во времена холодной войны.

Вербовка иностранцев

Еще одна особенность работы российских спецслужб – это привлечение иностранных граждан для операций за границей. Например, в Великобритании было арестовано пятерых болгар, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Среди полученных ими заданий была в том числе слежка за российскими изгнанниками в Лондоне.

После убийства российского летчика в Испании над проблемой активности российских спецслужб и криминальных групп задумались и в Германии, поскольку и тут может идти охота на бежавших из своей страны россиян. Это касается тех, кто получил убежище от политических преследований в этой стране, – с 2022 года это 1900 человек.

В немецких правоохранительных органах считают, что такие "акты государственного терроризма" представляют серьезную угрозу. Однако насколько Европа готова противостоять такой активности – пока остается под вопросом.

Вмешательство в выборы

Следующая уязвимость, которая ждет многие страны в 2024 году, – марафон выборов, которые пройдут в более чем 50 странах. Естественно, главная интрига – кто же победит в президентской гонке в США. Было бы странно, если бы Кремль не пытался воспользоваться такой ситуацией. Инструменты уже всем известны – от ставки на лояльных России кандидатов до непосредственного вмешательства в избирательный процесс.

Осенью прошлого года был обнародован отчет американской разведки, направленный в более 100 стран и в котором говорится о том, что Москва использует шпионов, соцсети и российские государственные СМИ для подрыва веры общественности в честность демократических выборов в мире.

Также в отчете указывалось, что РФ в течении 2020-2022 годов пыталась подорвать доверие общественности по меньшей мере к 11 выборам в девяти демократических странах, в том числе США. Для этого использовались сети влияния и доверенные лица, которыми руководят российские спецслужбы. К примеру, по отношению к одной из европейских стран использовались методы запугивания работников избирательных комиссий, организация протестов в день голосований и саботаж голосований за рубежом.

Плюс ко всему ранее в Госдепе США называлась сумма в более 300 млн долл., которая с 2014 года была тайно потрачена на попытки России повлиять на политиков в более чем двух десятках стран.

Естественно, приоритетной целью для страны-агрессора станут результаты президентских выборов в США. Тем более что в бэкграунде уже есть вмешательство в американский избирательный процесс 2016 года, расследование которого доказало использование фейковых аккаунтов в информационном поле США для внесения раскола в американскую политическую систему. Сейчас же хоть инструменты российского вмешательства и могут трансформироваться, все равно их основной целью будет победа Дональда Трампа, который, как ожидается, будет настаивать на примирении с РФ и уступках Кремлю.

Говорить о полном сворачивании деятельности российских спецслужб на Западе, мягко говоря, несвоевременно. Ставка Кремля в ближайшее время будет сконцентрирована на попытках дестабилизации в Европе и раскола в НАТО, что подразумевает поиск самых слабых звеньев. Более того, российские спецслужбы модернизируют формы и методы работы, постоянно адаптируясь к новым реалиям противостояния с Западом.