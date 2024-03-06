"Слабость Запада", "упадок Америки" и другие мантры российской пропаганды
'Слабость Запада', 'упадок Америки' и другие мантры российской пропаганды
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Предупреждая разного рода "инсайты", экспертные прогнозы, комментарии "анонимных источников", которые активизировались на очередной волне разговоров о "необходимости достижения консенсуса", "прекращении огня", "поиске мирных путей", "начале консультаций и переговоров", хотел бы сделать несколько концептуальных замечаний.
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Це необхідно для того, щоб протверезіти тих, хто занадто і завчасно увірував у "слабкість Заходу", "занепад Америки", "російську міць", "українську втому" та в інші мантри ефірів типу "раши тудей".
- "Українська формула миру" Президента Володимира Зеленського – це документ не загальних декларацій, а практичних реалізацій. Якщо хтось досі цього не зрозумів, варто позбутись ілюзій про українську поступливість у цьому питанні і зрозуміти рівень нашої твердості. Російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей. Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може.
- Відновлення територіальної цілісності України є безумовним і безальтернативним абсолютом української позиції для початку будь-яких пропозицій з урегулювання війни. В Україні землею не діляться, ми в неї закопуємо тих, хто наважився це перевірити.
- Ситуація на фронті важка, але на війні немає статики і все розвивається в стрімкій динаміці. Можна зробити десь крок назад, але потім ми зробимо два кроки вперед. Україна знайде відповіді на виклики, які виникають – і зі "снарядним голодом", і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором. Захід, у свою чергу, пройде всі необхідні демократичні процедури і пов’язані з ними складнощі, перебудує економіку, поміняє стратегії та підходи і "дасть раду" російській економіці, яка дорівнює бюджету одного американського штату.
- Українське суспільство, безумовно, втомилось від війни, але, обираючи між втомою або рабством, ми завжди оберемо свободу, за яку будемо боротися стільки, скільки це буде необхідно. Московські надії, що нас вдасться деморалізувати і розколоти зсередини, – марні. Путін, як завжди, читає не ті підручники історії.
- Зусилля міжнародних посередників, які представляють потужні і могутні країни, необхідно спрямувати не на переконання України, а на повернення росії до дій у рамках міжнародного права, а крім цього, що зараз більш важливо, ліквідацію джерел поставок підсанкційних товарів військового призначення на територію тимчасово існуючої рф.