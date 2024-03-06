'Слабость Запада', 'упадок Америки' и другие мантры российской пропаганды

БЛОГ

Предупреждая разного рода "инсайты", экспертные прогнозы, комментарии "анонимных источников", которые активизировались на очередной волне разговоров о "необходимости достижения консенсуса", "прекращении огня", "поиске мирных путей", "начале консультаций и переговоров", хотел бы сделать несколько концептуальных замечаний.

Далее текст на языке оригинала

Це необхідно для того, щоб протверезіти тих, хто занадто і завчасно увірував у "слабкість Заходу", "занепад Америки", "російську міць", "українську втому" та в інші мантри ефірів типу "раши тудей".