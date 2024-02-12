Трамп против безвозмездной помощи Украине и за российскую агрессию против союзников, 'не платящих по счетам'

БЛОГ

ИСТОЧНИК

Я ждал этого заявления Трампа, и он его сделал: никакой безвозмездной помощи Украине и другим странам. Теперь конгрессмены будут три месяца обсуждать, как составить законопроект так, чтобы в нём был прописан порядок возврата средств, которые союзники получают от Америки.

Процесс может затянуться настолько, что в краткосрочном плане не видно горизонта, когда до ВСУ вообще могла бы дойти новая американская помощь. С этой точки зрения выходит, что Такер в Москве у Путина – это спецоперация российских спецслужб при участии Трампа, который делает свой ход в этом спектакле сразу после опубликования интервью Путина (при всей провальности самого интервью).

Тут вопрос в том, готово ли американское государство быть настолько униженным, или там всё-таки осталась какая-то коллективная государственная воля.

Обратите внимание на одобрительный свист трамповской публики после слов о том, что он, Трамп, пообещал способствовать российской агрессии против союзников, "не платящих по счетам". Я почти не сомневаюсь, что мы стоим на пороге эпохальной катастрофы, после которой человечество может не выжить в его нынешней формации.