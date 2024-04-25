Цього чекали півроку: на що в першу чергу піде військова допомога США

Сенат США во вторник, 23 апреля (ночью 24 апреля по Киеву), поддержал законопроект о предоставлении помощи Украине на сумму около 61 млрд долларов. Подписание документа президентом США Джозефом Байденом тоже не проблема, но как скоро настолько необходимое Украине оружие окажется у нас и как это повлияет на ход боевых действий? Давайте разберемся.

Долгожданная помощь

Этой помощи Украина ждала полгода. Отсутствие поддержки от США серьезно повлияло на ход боевых действий. У Сил обороны Украины возник дефицит боеприпасов и артиллерии, что не позволило удержать оборону Авдеевки, а нехватка средств ПВО привела к доминированию российской тактической авиации в воздухе, что позволило российским оккупационным войскам (РОВ) сохранять стабильный ритм наступления.

Как известно, помощь Украине составляет $60,84 млрд, и они распределены таким образом:

$49,9 млрд – оборонные расходы;

$7,8 млрд – потенциальная бюджетная поддержка;

$1,57 млрд – экономическая помощь;

$400 млн – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Также предусмотрены траты на контролирующие и логистические мероприятия.

В целом эта помощь превышает по своему объему ту, что была выделена Украине в 2022 и 2023 годах, являясь самой крупной за весь период полномасштабной войны.

Также следует понимать, что данная помощь рассчитана на реализацию в течение нынешнего финансового года. С учетом того, что он в США заканчивается осенью, а задержка принятия законопроекта затянулась на полгода, реализация выделенных средств начнется с конца апреля в более интенсивном режиме.

Не думаю, что США отойдут от традиции каждый месяц выделять по два пакета помощи – разница будет только в их объеме, чтобы полностью закрыть финансовый год к осени, когда будет поднят вопрос о поддержке Украины на 2025-й.

Сроки поступления помощи

Логистика отправки соответствующих грузов заработает в течение следующих 24-48 часов после подписания президентом США, но следует понимать, что есть три основных способа отправки помощи Украине.

Первый – это морская логистика, с использованием военно-транспортной компоненты ВМС США и не только. Такой способ позволяет одновременно перевозить большое количество грузов, но это занимает и больше времени. Вероятнее всего, эта компонента будет применяться для перевозки тяжело-, средне- и легкобронированной техники.

Второй способ – военно-транспортной авиацией. В данном случае будет применяться авиационная компонента ВВС США, позволяющая в течение суток перевозить грузы меньшего объема в Европу, где уже будет работать сухопутная логистика стран ЕС. В целом тут вопрос считаных дней.

Третий способ – использование ресурса в Европе. То есть определенную механизированную компоненту страны ЕС могут передать Украине в счет будущей компенсации от США. Так уже неоднократно делалось: например, с передачей от Польши Украине танков Т-72М1, которые позже Вашингтон компенсировал Варшаве, либо с американских баз в ЕС с последующим в будущем пополнением комплектации.

То есть первую американскую военную помощь мы сможем увидеть в Украине через несколько дней после подписания документа Джозефом Байденом, а все звенья логистических цепочек будут работать уже в конце апреля.

Влияние на ход боевых действий

Силы обороны Украины в течение полугода титаническими усилиями сдерживали натиск российских оккупационных войск по всей линии боестолкновений, используя ограниченные возможности поставок от Европы, которых с трудом хватало для обороны. Поставки от США, особенно в нынешнем объеме, значительно простимулируют возможности украинской армии, но все же первым этапом будет стабилизация линии обороны.

Для СОУ сейчас крайне важно стабилизировать ее, особенно в районе Часова Яра, Очеретино и т. д. Закрепление позиций и отражение наступления РОВ, особенно с учетом планов российского командования катализировать его с конца мая – начала июня, может занять несколько месяцев. После этого этапа может наступить второй – формирование резервов.

Только после стабилизации линии обороны и отражения очередной волны наступления РОВ может быть начат процесс формирования резервов и штатной доукомплектации подразделений – с учетом перспектив систематизации контратак и подготовки контрнаступления.

Кроме того, стоит учитывать и формирование резервов на будущее. В конце 2023 года Конгресс уже продемонстрировал свою непредсказуемость и ненадежность, а осень 2024-го будет еще более непредсказуемой из-за активной борьбы на президентской арене. Не исключено, что даже при наличии готового и согласованного документа о помощи Украине, его подписание может быть отложено до начала 2025 года – после инаугурации нового президента США.

А потому выделяемая США поддержка Украине должна быть распределена сбалансированно – с учетом стабилизационных мер, формирования резервов для контрнаступления и с учетом непредсказуемости событий рубежа 2024-2025 годов.