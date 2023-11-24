Bayer переживает рекордное падение

Один из самых крупных игроков фармацевтического рынка компания Bayer AG переживает на самые лучшие времена. Корпорация потеряла рекордные 8,3 млрд долларов после многочисленных судебных исков и неудачных разработок препаратов. Поглощение компании Monsanto Co. обошлось немецкому конгломерату в 63 млрд долларов.

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Эксперты называют сделку разрушительной, поскольку она принесла компании немалые убытки из-за многочисленных судебных исков на средство для уничтожения сорняков Monsanto Roundup. По оценкам аналитиков, Bayer придется использовать около 16 млрд долларов лишь на судебные процессы.

Bayer терпит убытки

Кризис, с которым столкнулся Bayer в фармацевтическом подразделении, связан разработкой важного экспериментального препарата. Компании пришлось остановить первичные исследования лекарства из-за недостаточной эффективности. В связи с этим акции корпорации упали на 21% на торгах во Франкфурте, в результате чего рыночная стоимость Bayer снизилась примерно до 37 миллиардов долларов. Это составляет менее половины той суммы, которую компания заплатила за Monsanto для решения возникших юридических проблем. По мнению аналитиков, эти события повышают ставки для Билла Андерсона, который присоединился к компании этой весной и занял пост главного исполнительного директора в июне.

По данным агентства Bloomberg, Андерсон обдумывает потенциальный распад конгломерата фармацевтики, сельского хозяйства и здоровья потребителей. Инвесторы надеются, что новый исполнительный директор сможет вывести Bayer из тени и решить проблемы, созданные его предшественником Вернером Бауманом.

Отметим, Бауман организовал сделку с Monsanto всего через несколько недель после того, как занял должность исполнительного директора. Решение купить сельскохозяйственную компанию с сомнительной репутацией вызвало резкую критику инвесторов. Большинство из них хотели, чтобы компания Bayer вместо этого использовала средства для усиления своего фармацевтического подразделения.

Почему Асундексиан не сработал?

В фармацевтическом подразделении Bayer грядут не самые оптимистичные перемены: истекает срок действия патентов препарата для разжижения крови Ксарелто и глазное лекарство Эйлеа. Компания также заявила о прекращении испытаний антитромботического препарата Асундексиан из-за недостаточной эффективности.

"Асундексиан был жемчужиной фармацевтического портфолио Bayer", - считает акционер и портфельный менеджер Union Investment Маркус Маннс.

"Компания должна была найти партнера, с которым можно было бы разделить затраты и риски на разработку", - отметил он, добавив: "Как и в случае со сделкой с Monsanto, Bayer выбрал наиболее рискованную стратегию".

Акции компании Bristol-Myers Squibb Co., которая разрабатывает аналогичный препарат под названием Милвексиан, упали на 4,1% на открытии Нью-йоркского рынка. Лекарственное средство получило ускоренное одобрение регулирующих органов США и разрабатывается в сотрудничестве с Johnson & Johnson.

Судебные иски Roundup: в гербициде выявили канцерогены

Присяжные штата Миссури обязали подразделение Monsanto выплатить более 1,5 млрд долларов трем пользователям Roundup - средства для уничтожения сорняков. Они обвинили производителя в недоброкачественном продукте, который якобы вызвал у них рак. По данным нескольких вердиктов присяжных, гербицид содержит канцерогены.

Приговор на сумму более 1,5 миллиардов долларов является одной из крупнейших компенсаций за ущерб, вынесенных корпоративному ответчику из США в этом году.

Bayer настаивает на том, что продукт безопасен, поэтому намерен обжаловать приговор. Два года назад компания выделила 16 млрд долларов на урегулирование более 100 000 случаев, связанных с воздействием Roundup на здоровье клиентов. Сейчас конгломерату грозит вторая волна судебных исков. По мнению аналитика Berenberg Себастьяна Брея, юридические риски могут осложнить усилия исполнительного директора Андерсона для развития сельскохозяйственного подразделения, если он выберет этот путь.

В настоящее время проходит еще одно судебное дело с компанией Bayer в суде штата Филадельфия. Средство от сорняков Roundup снова обвиняют в канцерогенности, считая его причиной возникновения рака. По словам адвокатов, заключительные аргументы по делу ожидаются в начале декабря.

Bayer не намерен сдаваться

Изначально производитель полагал большие надежды на экспериментальный препарат с противотромботическим действием Асундексиан. С его помощью компания была намерена стимулировать рост продаж после истечения срока действия патентов на препараты Ксарелто и Эйлеа. Но независимая комиссия обнаружила неэффективность Асундексиана для предотвращения инсульта и системной эмболии у пациентов с фибрилляцией предсердий.

Несмотря на это, Bayer продолжит еще одно исследование Асундексиана, посвященное предотвращению инсультов. По словам экспертов, компания намерена окончательно решить, стоит ли продолжать тестирование пожилых пациентов. Учитывая рекордное падение акций корпорации, а также многочисленные судебные иски и разработки не самых эффективных формул, аналитики пока лишь задаются вопросом: как компания Bayer может преодолеть кризис.