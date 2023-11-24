Bayer переживає рекордне падіння

Один із найбільших гравців фармацевтичного ринку компанія Bayer AG переживає не найкращі часи. Корпорація втратила рекордні 8,3 млрд доларів після численних судових позовів та невдалих розробок препаратів. Поглинання компанії Monsanto Co. обійшлося німецькому конгломерату у 63 млрд доларів.

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Експерти називають угоду руйнівною, оскільки вона завдала компанії чималих збитків через численні судові позови на засіб для знищення бур'янів Monsanto Roundup. За оцінками аналітиків, компанії Bayer доведеться використати близько 16 млрд. доларів лише на судові процеси.

Bayer зазнає збитків

Криза, з якою зіткнувся Bayer у фармацевтичному підрозділі, пов'язана з розробкою важливого експериментального препарату. Компанії довелося зупинити первинні дослідження ліків через недостатню ефективність. У зв'язку з цим акції корпорації впали на 21% на торгах у Франкфурті, внаслідок чого ринкова вартість Bayer знизилася приблизно до 37 мільярдів доларів. Це становить менше половини тієї суми, яку компанія заплатила за Monsanto для вирішення юридичних проблем. На думку аналітиків, ці події підвищують ставки для Білла Андерсона, який приєднався до компанії цієї весни та обійняв посаду головного виконавчого директора у червні.

За даними агентства Bloomberg, Андерсон обмірковує потенційний розпад конгломерату фармацевтики, сільського господарства та здоров'я споживачів. Інвестори сподіваються, що новий виконавчий директор зможе вивести Bayer з тіні та вирішити проблеми, створені його попередником Вернером Бауманом.

Зазначимо, Бауман організував угоду з Monsanto лише за кілька тижнів після того, як отримав посаду виконавчого директора. Рішення купити сільськогосподарську компанію із сумнівною репутацією викликало різку критику серед інвесторів. Більшість із них хотіли, щоб компанія Bayer посилила свій фармацевтичний підрозділ, розподіливши гроші саме у дану сферу.

Чому Асундексіан не спрацював?

На фармацевтичний підрозділ Bayer чекають невтішні зміни: закінчується термін дії патентів препарату для розрідження крові Ксарелто та очні ліки Ейлеа. Компанія також заявила про припинення випробувань антитромботичного препарату Асундексіан через недостатню ефективність.

"Асундексіан був перлиною фармацевтичного портфоліо Bayer", - вважає акціонер та портфельний менеджер Union Investment Маркус Маннс.

"Компанія мала знайти партнера, з яким можна було б розділити витрати і ризики на розробку", - зазначив він, додавши: "Як і у випадку з угодою з Monsanto, Bayer обрав найбільш ризиковану стратегію".

Акції компанії Bristol-Myers Squibb Co., який розробляє аналогічний препарат під назвою Мільвексіан, впали на 4,1% на відкритті Нью-Йоркського ринку. Лікарський засіб отримав прискорене схвалення регулюючих органів США та розробляється у співпраці з Johnson & Johnson.

Судові позови Roundup: у гербіциді виявили канцерогени

Присяжні штату Міссурі зобов'язали підрозділ Monsanto виплатити понад 1,5 млрд доларів трьом користувачам Roundup – засобу для знищення бур'янів. Вони звинуватили виробника в недоброякісному продукті, який нібито викликав рак. За даними кількох вердиктів присяжних, гербіцид містить канцерогени.

Вирок на суму понад 1,5 мільярда доларів є однією з найбільших компенсацій за збитки, винесені корпоративному відповідачу зі США цього року.

Bayer наполягає на тому, що продукт є безпечним, тому має намір оскаржити вирок. Два роки тому компанія виділила 16 млрд доларів на врегулювання понад 100 000 випадків, пов'язаних із впливом Roundup на здоров'я клієнтів. Наразі конгломерату загрожує друга хвиля судових позовів. На думку аналітика Berenberg Себастьяна Брея, юридичні ризики можуть ускладнити зусилля виконавчого директора Андерсона для розвитку сільськогосподарського підрозділу, якщо він обере цей шлях.

Наразі триває ще одна судова справа з компанією Bayer у суді штату Філадельфія. Засіб від бур'янів Roundup знову звинувачують у канцерогенності, вважаючи його причиною раку. За словами адвокатів, заключні аргументи у справі очікуються на початку грудня.

Bayer не має наміру здаватися

Спочатку виробник покладав великі надії на експериментальний препарат із протитромботичною дією Асундексіан. З його допомогою компанія мала намір стимулювати зростання продажів після закінчення терміну дії патентів на препарати Ксарелто та Ейлеа. Однак незалежна комісія виявила неефективність Асундексіану для запобігання інсульту та системній емболії у пацієнтів з фібриляцією передсердь.

Незважаючи на це, Bayer продовжить ще одне дослідження Асундексіана, присвячене запобіганню інсультам. За словами експертів, компанія має намір остаточно вирішити, чи варто продовжувати тестування пацієнтів похилого віку. Враховуючи рекордне падіння акцій корпорації, а також численні судові позови та розробки не найефективніших формул, аналітики поки лише у роздумах: як компанія Bayer зможе подолати кризу.