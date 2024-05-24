Диета с ограничением калорий - нормализует сахар

Лучшее упражнение при сахарном диабете 2-го типа - диета с ограничением калорий два раза в неделю. К этому выводу пришли исследователи Шанхайского института эндокринных и метаболических заболеваний после проведения клинических испытаний.

По данным нового исследования , низкокалорийная диета (790 ккал) дважды в неделю существенно снижает уровень глюкозы в крови у пациентов диабетом 2 типа, которые также страдают избыточным весом или ожирением. Режим 5:2, по мнению китайских экспертов, более эффективен, удобен и выполним для большинства людей, нежели ежедневное ограничение калорий и высокая физическая активность.

Как режим питания 5:2 может помочь диабетикам?

Ежедневное ограничение калорий и повышенная физическая активность улучшают гликемический контроль и вызывают ремиссию диабета у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, но придерживаться этих подходов сложно, - утверждают авторы исследования.

Согласно новому исследованию ученых из Шанхайского института эндокринных и метаболических заболеваний, людям с ожирением и диабетом 2 типа гораздо легче и эффективнее соблюдать низкокалорийную диету дважды в неделю, чем ежедневно сокращать калории и заниматься интенсивными тренировками.

В исследовании IDEATE приняли участие 326 участников с сахарным диабетом 2-го типа, которые также имели избыточную массу тела или легкую степень ожирения. Участников распределили на 3 группы:

в первой группе пациенты придерживались низкокалорийной диеты с ограничением энергии на 790 ккал/день 2 дня в неделю;

вторая группа участников выполняла высокоинтенсивные интервальные тренировки;

третья контрольная группа вела обычный образ жизни.

Через 12 недель эксперты обнаружили первые результаты - изменение гликемического контроля между группой диеты, физических упражнений и контрольной группой. Наблюдение продолжалось до 1 года после исследования.

Пациенты, которые придерживались низкокалорийной диеты 2 раза в неделю, достигли большего снижения сахара в крови через 12 недель, нежели группа, которая выполняла физические упражнения. Ее показатели A1c существенно не отличалось от контрольной группы.

Дефицит калорий способствует метаболическому улучшению

Вероятность достижения ремиссии диабета была выше в группе, которая придерживалась диеты, по сравнению с контрольной группой. Масса тела, индекс массы тела и уровень холестерина липопротеинов высокой плотности также более эффективно контролировались в группе, соблюдающей диету.

Тем не менее, у всех участников групп, которые придерживались диеты и физических упражнений, наблюдалось снижение ожирения, содержания жира в печени и диастолического артериального давления по сравнению с участниками контрольной группы. "В группе, которая придерживалась диеты, наблюдался больший дефицит энергии с более выраженным метаболическим улучшением", - пишут авторы исследования.

"Наше исследование предполагает, что диета с ограничением калорий 5:2 под медицинским наблюдением может служить альтернативной стратегией улучшения гликемического контроля", - отмечают эксперты.

Несмотря на эффективность диеты, исследователи все же не обесценивают роль регулярных физических нагрузок, которые помогают поддерживать умеренный вес и повышают чувствительность к инсулину. Повышенная чувствительность к инсулину позволяет нашим клеткам более эффективно использовать доступный сахар в кровотоке.

Упражнения также помогают мышцам использовать сахар в крови для получения энергии и сокращения мышц.

Ограничение калорий 2 раза в неделю в режиме 5:2 - еще один эффективный инструмент, который по мнению экспертов, может помочь людям с диабетом 2 типа нормализовать уровень сахара в крови и даже привести к ремиссии. Контроль порций даже дважды в неделю помогает поддерживать умеренный вес. Следовательно, контроль веса способствует поддержанию здорового уровня сахара в крови, снижая риск развития диабета 2 типа.