Дієта з обмеженням калорій – нормалізує цукор
Найкраща вправа при цукровому діабеті 2-го типу – дієта з обмеженням калорій двічі на тиждень. Цього висновку дійшли дослідники Шанхайського інституту ендокринних та метаболічних захворювань після проведення клінічних випробувань.
За даними нового дослідження, низькокалорійна дієта (790 ккал) двічі на тиждень суттєво знижує рівень глюкози в крові у пацієнтів з діабетом 2-го типу, які також страждають надмірною вагою або ожирінням. Режим 5:2, на думку китайських експертів, є більш ефективним, зручним й простим для більшості людей, ніж щоденне обмеження калорій та висока фізична активність.
Як режим харчування 5:2 може допомогти діабетикам?
Щоденне обмеження калорій та підвищена фізична активність покращують глікемічний контроль та викликають ремісію діабету у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, але дотримуватися цих підходів складно, - стверджують автори дослідження.
Згідно з новим дослідженням вчених із Шанхайського інституту ендокринних та метаболічних захворювань, людям з ожирінням та діабетом 2 типу набагато легше й ефективніше дотримуватися низькокалорійної дієти двічі на тиждень, ніж щодня скорочувати калорії та займатися інтенсивними тренуваннями.
У дослідженні IDEATE взяли участь 326 учасників із цукровим діабетом 2-го типу, які також мали надмірну масу тіла або легкий ступінь ожиріння. Учасників розподілили на 3 групи:
- у першій групі пацієнти дотримувалися низькокалорійної дієти з обмеженням енергії на 790 ккал/день 2 дні на тиждень;
- друга група учасників виконувала високоінтенсивні інтервальні тренування;
- третя контрольна група вела звичайний спосіб життя.
Через 12 тижнів експерти виявили перші результати – зміну глікемічного контролю між групою дієти, фізичних вправ та контрольною групою. Спостереження тривало до 1 року після дослідження.
Пацієнти, які дотримувалися низькокалорійної дієти 2 рази на тиждень, досягли більшого зниження цукру в крові через 12 тижнів, ніж група, яка виконувала фізичні вправи. Її показники A1c суттєво не відрізнялися від контрольної групи.
Дефіцит калорій сприяє метаболічному покращенню
Ймовірність досягнення ремісії діабету була вищою у групі, яка дотримувалася дієти, порівняно з контрольною групою. Маса тіла, індекс маси тіла та рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності також більш ефективно контролювались у групі, яка дотримується дієти.
Тим не менш, у всіх учасників груп, які дотримувалися дієти та фізичних вправ, спостерігалося зниження ожиріння, вмісту жиру в печінці та діастолічного артеріального тиску порівняно з учасниками контрольної групи. "У групі, яка дотримувалась дієти, спостерігався значно більший дефіцит енергії з більш вираженим метаболічним поліпшенням", - пишуть автори дослідження.
"Наше дослідження передбачає, що дієта з обмеженням калорій 5:2 під медичним наглядом може бути альтернативною стратегією поліпшення глікемічного контролю", - зазначають експерти.
Незважаючи на ефективність дієти, дослідники все ж не знецінюють роль регулярних фізичних навантажень, які допомагають підтримувати помірну вагу та підвищують чутливість до інсуліну. Підвищена чутливість до інсуліну дозволяє нашим клітинам ефективніше використовувати доступний цукор у кровотоку. Вправи також допомагають м'язам використовувати цукор у крові для отримання енергії та їх скорочення.
Обмеження калорій 2 рази на тиждень у режимі 5:2 – ще один ефективний інструмент, який на думку експертів, може допомогти людям із діабетом 2 типу нормалізувати рівень цукру в крові та навіть призвести до ремісії. Контроль порцій навіть двічі на тиждень допомагає підтримувати помірну вагу. Отже, контроль ваги сприяє підтримці здорового рівня цукру в крові, знижуючи ризик розвитку діабету 2 типу.