Натуральные методы лечения акне

Угревая сыпь, воспаленные, неровные участки кожи, сухость и шелушение - именно проявляется акне, которое часто встречается у подростков, однако и взрослые от него не застрахованы. Основными причинами заболевания кожи эксперты называют гормональные нарушения, несбалансированное питание, дефицит витаминов, а также генетическую предрасположенность.

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Косметические процедуры и средства по уходу за кожей могут лишь временно скрыть внешние проявления акне, поэтому врачи рекомендуют лечить проблему изнутри, придерживаясь специальной диеты, приема диетических добавок и лекарственных средств. Американские исследователи провели обзор научных исследований и выявили 4 самых эффективных пероральных нутрицевтика, которые могут быть полезны для пациентов с акне.

Нутрицевтики как альтернатива

Натуральные методы лечения могут стать более эффективной и безопасной альтернативой или дополнением к рецептурным лекарствам при терапии акне, - уверены американские исследователи отделения дерматологии Женской больницы имени Бригама в Бостоне.

По мнению ученых, которые руководствуются результатами обзора научных исследований, витамин B6, витамин D, зеленый чай и пробиотики - самые действенные пероральные нутрицевтики при акне.

"Хотя для лечения акне доступны множество местных и системных рецептов, некоторые пациенты могут быть заинтересованы в натуральных методах лечения в качестве дополнения или альтернативы рецептурным лекарствам", - пишут эксперты в своем исследовании. При этом ученые определяют нутрицевтики как добавки, которые получают из натуральных, растительных продуктов, имеющих питательные и лечебные свойства. Несмотря на заинтересованность многих пациентов в растительных добавках для комплексного лечения прыщей, все же существует неопределенность относительно их эффективности, - подчеркивают эксперты.

Насколько эффективны растительные формулы?

Для анализа клинических данных, в которых оценивались витамины, минералы, растительные экстракты, пребиотики и пробиотики при лечении акне, исследователи использовали научные базы PubMed, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials и Web of Science.

Эксперты выявили 42 уникальных исследования с 3346 участниками. Из этих научных анализов 27 были признаны плохими, 11 - удовлетворительными и 4 - хорошими. В исследованиях хорошего качества отдельно оценивались четыре препарата:

11 исследований среднего качества показали потенциальную эффективность пантотеновой кислоты (витамина B5), жирных кислот омега-3 и омега-6 и пробиотиков.

При этом цинк был наиболее изученным нутрицевтиком, но, по словам авторов, результаты были существенно неоднородными.

Эксперты обнаружили: цинк в небольших и средних дозах был малоэффективным при лечении акне, в высоких же дозах минерал хоть и показывал эффективность, но имел больше всего побочных эффектов среди всех нутрицевтиков, оцененных в обзоре.

Ценность и ограниченность обзора

Несмотря на перечень научных исследований, которые доказывают эффективность нескольких нутрицевтиков, исследователи признали некоторые ограничения своего анализа. Например, в обзоре были названы нутрицевтики с доказанной эффективностью, которые были оценены не более чем в одном исследовании. К тому же некоторые исследования имели противоречивые результаты в зависимости от оцениваемого результата, - утверждают эксперты.

"Например, экстракт зеленого чая хоть и привел к статистически значимому улучшению состояния кожи при акне, но добавка не улучшила качество жизни пациентов. Это позволяет предполагать, что наблюдаемые изменения состояния кожи могут не иметь клинического значения для пациентов", - подчеркивают эксперты.

Что касается пробиотиков, то эти добавки чаще всего упоминались в исследованиях как эффективное средство против акне, но их выборка была слишком маленькой.

Доктор медицинских наук, дерматолог и руководитель Центра лечения прыщей и розацеа в Университете Майами Джонетт Кери, которая не участвовала в исследовании, считает обзор своих коллег исчерпывающим, но требующим дополнительных исследований.

"Настоящая сила этого замечательного обзора в том, что теперь вся полезная информация доступна для нас в одном месте, и он послужит отличным ресурсом для ухода за пациентами", - поделилась доктор Кери.

Мета-анализ, проведенный американскими исследователями, имеет весомое значение для клиницистов, ведь эксперты выявили значимую эффективность некоторых нутрицевтиков в лечении акне. Хоть обзор требует более тщательных исследований, но ясно одно: пищевые добавки растительного происхождения, витамины и минералы, а значит - и питание, непосредственно влияют на состояние кожи и могут стать альтернативой или дополнением к рецептурным лекарствам.