Натуральні методи лікування акне

Вугрі, запалені й нерівні ділянки шкіри, сухість та лущення - саме так проявляється акне, яке часто зустрічається у підлітків, однак й дорослі від нього не застраховані. Основними причинами захворювання шкіри експерти називають гормональні порушення, незбалансоване харчування, дефіцит вітамінів та генетичну схильність.

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Косметичні процедури й засоби догляду за шкірою можуть лише тимчасово приховати зовнішні прояви акне, тому лікарі рекомендують лікувати проблему зсередини, дотримуючись спеціальної дієти, прийому дієтичних добавок та лікарських засобів. Американські дослідники провели огляд наукових досліджень та виявили 4 найефективніші пероральні нутрицевтики, які можуть бути корисними для пацієнтів з акне.

Нутрицевтики як альтернатива

Натуральні методи лікування можуть стати більш ефективною і безпечною альтернативою чи доповненням до рецептурних ліків при терапії акне, - впевнені американські дослідники відділення дерматології Жіночої лікарні імені Бригама у Бостоні.

На думку вчених, які керуються результатами огляду наукових досліджень, вітамін B6, вітамін D, зелений чай та пробіотики – найдієвіші пероральні нутрицевтики при акне.

"Хоч для лікування акне доступні безліч місцевих та системних рецептів, однак деякі пацієнти можуть бути зацікавлені в натуральних методах лікування як доповнення чи альтернатива рецептурним лікам", - пишуть експерти у своєму дослідженні. При цьому вчені визначають нутрицевтики як добавки, які виготовляються із натуральних, рослинних продуктів та мають поживні й лікувальні властивості. Незважаючи на зацікавленість багатьох пацієнтів у рослинних добавках для комплексного лікування прищів, все ж існує невизначеність щодо їх ефективності, - наголошують експерти.

Наскільки ефективними є рослинні формули?

Для аналізу клінічних даних, в яких оцінювалися вітаміни, мінерали, рослинні екстракти, пребіотики та пробіотики при лікуванні акне, дослідники використовували наукові бази PubMed, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials та Web of Science.

Експерти виявили 42 унікальні дослідження з 3346 учасниками. Поміж цих наукових аналізів 27 були визнані поганими, 11 – задовільними та 4 – хорошими. У дослідженнях хорошої якості окремо оцінювали чотири препарати:

11 досліджень середньої якості показали потенційну ефективність пантотенової кислоти (вітаміну B5), жирних кислот омега-3 та омега-6 і пробіотиків. При цьому цинк був найбільш вивченим нутрицевтиком, проте, за словами авторів, результати були суттєво неоднорідними.

Експерти виявили: цинк у невеликих та середніх дозах був малоефективним при лікуванні акне, у високих дозах мінерал хоч і показував ефективність, однак мав найбільше побічних ефектів серед усіх розглянутих нутрицевтиків в огляді.

Цінність і обмеженість огляду

Незважаючи на перелік наукових досліджень, які доводять ефективність кількох нутрицевтиків, дослідники визнали деякі обмеження свого аналізу. Наприклад, в огляді було названо нутрицевтики з доведеною ефективністю, які були оцінені в не більш ніж одному дослідженні. До того ж деякі дослідження мали суперечливі результати залежно від результату, який оцінювався, - стверджують експерти.

"Наприклад, екстракт зеленого чаю хоч і покращив стан шкіри при лікуванні акне, проте добавка не покращила якість життя пацієнтів. Це дозволяє припускати, що зміна стану шкіри, яка спостерігаються, може не мати клінічного значення для пацієнтів", - підкреслюють експерти.

Щодо пробіотиків, то ці добавки найчастіше згадувалися в дослідженнях як ефективний засіб проти акне, але їх вибірка була надто маленькою.

Доктор медичних наук, дерматолог та керівник Центру лікування прищів і розацеа в Університеті Майамі Джонетт Кері, яка не брала участі у дослідженні, вважає огляд своїх колег вичерпним, однак таким, що потребує додаткових досліджень.

"Справжня сила цього чудового огляду в тому, що тепер вся корисна інформація доступна для нас в одному місці, і він стане чудовим ресурсом для догляду за пацієнтами", - поділилася лікарка.

Мета-аналіз, проведений американськими дослідниками, має вагоме значення для клініцистів, адже експерти виявили значну ефективність деяких нутрицевтиків у лікуванні акне. Хоч огляд вимагає більш ретельних досліджень, однак цілком зрозуміло, що харчові добавки рослинного походження, вітаміни та мінерали, а значить – і харчування, безпосередньо впливають на стан шкіри й можуть стати альтернативою чи доповненням до рецептурних ліків.