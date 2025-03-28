Французький державний банк Bpifrance інвестує 27 мільйонів доларів у цифрові активи

Французький державний інвестиційний банк Bpifrance заявив про намір вкласти 25 мільйонів євро (приблизно 27 мільйонів доларів) у цифрові активи, зокрема у криптовалютні проєкти. Основна мета цієї ініціативи – підтримка молодих блокчейн-стартапів, що розвиваються у Франції, та загальне посилення криптоекосистеми країни. Це рішення може стати важливим сигналом для криптоентузіастів, оскільки воно демонструє зростаюче визнання цифрових активів навіть серед державних фінансових установ. Важливо відзначити, що це також підкреслює прагнення Франції закріпити своє місце серед європейських лідерів у сфері блокчейн-інновацій.

Bpifrance оголосив, що основний фокус інвестицій буде спрямований на придбання і зберігання токенів, пов’язаних із децентралізованими фінансами (DeFi), токенізацією активів та стейкінгом. Це підтверджує, що традиційні фінансові структури прагнуть інтегрувати передові технології у свої стратегії. Участь державного банку у крипторинку може сприяти підвищенню довіри до цифрових активів і стимулювати розвиток суміжних секторів економіки. Крім того, цей крок може слугувати прецедентом для інших європейських банків, які ще вагаються щодо можливості включення криптовалют у свої фінансові стратегії.

Для криптоінвесторів та ентузіастів ця новина має значний вплив. Вона демонструє, що великі фінансові гравці починають сприймати криптовалюту не лише як ризиковий актив, а й як перспективний інструмент фінансової інновації. Інвестиції у DeFi можуть підвищити ліквідність ринку, а зростаючий інтерес до токенізації активів здатен змінити традиційні механізми фінансування та володіння майном. Той факт, що державна фінансова структура бере участь у цьому процесі, може стати ключовим фактором для інституційних інвесторів, які досі уникали криптовалют через високі ризики та регуляторну невизначеність.

Франція вже давно позиціонує себе як європейський центр криптовалютного бізнесу. Завдяки випереджальному регулюванню, зокрема завчасній адаптації до нормативів ЄС щодо цифрових активів (MiCA), країна привертає увагу великих криптокомпаній. Підтримка з боку державних установ лише закріплює цей статус і створює умови для подальшого зростання галузі. Крім того, це може зробити Францію привабливішою для міжнародних інвесторів, які шукають стабільне і передбачуване середовище для розвитку своїх криптовалютних ініціатив.

Очікується, що подібні ініціативи можуть спонукати й інші державні фінансові установи переглянути своє ставлення до крипторинку. Якщо великі банки почнуть активно інвестувати в цифрові активи, це може сприяти розширенню їх використання серед широкого загалу та прискорити інтеграцію блокчейн-рішень у традиційну економіку. У довгостроковій перспективі це може сприяти створенню нових фінансових моделей, які забезпечать більшу прозорість, ефективність і доступність фінансових послуг як для приватних осіб, так і для бізнесу.

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