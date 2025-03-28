Дрони атакували російський Енгельс: лунали потужні вибухи, зачинили аеропорт

Російські телеграм-канали повідомляють про вибухи в місті Енгельс та загалом у Саратовській області. У ніч на 28 березня губернатор Саратовської області оголосив про загрозу атаки ударних безпілотників у регіоні. У місті пролунали сирени повітряної тривоги, про що одразу повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Поки що немає інформації про наслідки атаки, але очевидці заявляють про кілька вибухів у місті Енгельс. Відомо, що поблизу міста розташований військовий об’єкт стратегічної авіації російської армії. Про це у Телеграмі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Через атаку українських безпілотників на Енгельс було закрито аеропорт Саратова. Як повідомила Росавіація, для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден було запроваджено тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків в аеропорту.

Варто зазначити, що 20 березня Енгельс вже зазнав повітряної атаки, яку місцеві мешканці назвали наймасовішою з початку війни. На авіабазі сталася пожежа та детонація боєприпасів. За даними Генштабу ЗСУ, тоді було знищено близько сотні крилатих ракет, які російська армія планувала використовувати для атак на Україну.

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Окрім Енгельса, про вибухи вночі повідомляли мешканці міста Розсош у Воронезькій області. Очевидці зазначають, що безпілотники летіли у бік електромеханічного заводу. Також повідомлення про повітряну тривогу надходили з інших регіонів Росії.

Російське Міноборони заявило, що протягом ночі над сімома регіонами було збито 78 українських безпілотників. Зокрема, над Воронезькою областю збили 32 дрони, над Саратовською — 19, над Курською — 17. Решта дронів були ліквідовані над Бєлгородською, Липецькою, Ростовською та Тамбовською областями.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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