Дроны атаковали российский Энгельс: раздавались мощные взрывы, закрыли аэропорт

Российские телеграмм-каналы сообщают о взрывах в городе Энгельс и в Саратовской области. В ночь на 28 марта губернатор Саратовской области объявил об угрозе атаки ударных беспилотников в регионе. В городе раздались сирены воздушной тревоги, о чем сразу сообщили местные жители в соцсетях.

Пока нет информации о последствиях атаки, но очевидцы заявляют о нескольких взрывах в городе Энгельс. Известно, что вблизи города находится военный объект стратегической авиации российской армии. Об этом в телеграмме сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Из-за атаки украинских беспилотников на Энгельс был закрыт аэропорт Саратова. Как сообщила Росавиация, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту.

Стоит отметить, что 20 марта Энгельс уже подвергся воздушной атаке, которую местные жители назвали самой массовой с начала войны. На авиабазе произошел пожар и детонация боеприпасов. По данным Генштаба ВСУ, тогда были уничтожены около сотни крылатых ракет, которые российская армия планировала использовать для атак на Украину.

Читайте также: Дроны атаковали нефтебазу на Кубани в РФ: загорелся масштабный пожар (фото)

Кроме Энгельса, о взрывах ночью сообщали жители города Россошь в Воронежской области. Очевидцы отмечают, что беспилотники улетали в сторону электромеханического завода. Также сообщения о воздушной тревоге поступали из других регионов России.

Российское Минобороны заявило, что в течение ночи над семью регионами было сбито 78 украинских беспилотников. В частности, над Воронежской областью сбили 32 дрона, над Саратовской - 19, над Курской - 17. Остальные дроны были ликвидированы над Белгородской, Липецкой, Ростовской и Тамбовской областями.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!