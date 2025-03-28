Українці штурмують ринок нерухомості в одній із країн: через що виник такий попит та які там ціни

У 2024 році громадяни України придбали понад 1600 об’єктів нерухомості в Туреччині, посівши третє місце серед іноземців за кількістю купівель. Щоб отримати посвідку на проживання, мінімальна вартість житла має становити 200 тисяч доларів. При цьому середня ціна квартир у найпопулярніших регіонах варіюється в межах 120–250 тисяч доларів.

Такі дані наводить Інститут статистики Туреччини (TUIK), пише OBOZ.UA. Останніми роками ця країна стала популярним напрямком для іноземців, зокрема й для громадян України. Причини зростаючого інтересу цілком зрозумілі:

вигідне місцерозташування: Туреччина знаходиться на стику Європи та Азії, що робить її привабливою як для інвесторів, так і для тих, хто шукає житло для відпочинку або постійного проживання. М’який клімат лише посилює цей інтерес;

динамічний ринок нерухомості : у Туреччині представлений широкий спектр житлових об’єктів – від доступних квартир до елітних вілл біля моря, що дає змогу знайти варіант для будь-яких потреб і бюджету;

: у Туреччині представлений широкий спектр житлових об’єктів – від доступних квартир до елітних вілл біля моря, що дає змогу знайти варіант для будь-яких потреб і бюджету; можливість отримати посвідку на проживання : іноземці, які купують нерухомість вартістю від 200 тисяч доларів, можуть оформити посвідку на проживання в Туреччині;

: іноземці, які купують нерухомість вартістю від 200 тисяч доларів, можуть оформити посвідку на проживання в Туреччині; вигідні інвестиції : завдяки статусу Туреччини як одного з найпопулярніших туристичних напрямків, нерухомість, придбана для оренди, забезпечує стабільний прибуток;

: завдяки статусу Туреччини як одного з найпопулярніших туристичних напрямків, нерухомість, придбана для оренди, забезпечує стабільний прибуток; сприятливі умови для інвесторів: турецький уряд активно підтримує іноземних покупців, створюючи комфортні та надійні умови для придбання житла, що сприяє зростанню інтересу з боку інвесторів.

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У 2024 році українці посіли третє місце за кількістю придбаних об'єктів нерухомості, поступившись лише громадянам РФ та Ірану. Росіяни вже третій рік поспіль утримують лідерство, оформивши покупку 4867 об’єктів, хоча їхня активність значно знизилася порівняно з минулими роками. Для порівняння, у 2022 році громадяни РФ встановили рекорд, придбавши 16,3 тисячі об’єктів, що було спричинено оголошеною "мобілізацією".

Другу сходинку посіли громадяни Ірану, які оформили покупку 2166 об’єктів нерухомості. Українці ж упевнено утримують третю позицію, демонструючи стійкий інтерес до турецького ринку навіть на тлі економічної нестабільності. У грудні 2024 року українці придбали 181 об'єкт, що лише трохи менше, ніж у іранців, які купили 239 об’єктів.

У 2023 році турецький уряд збільшив мінімальну вартість нерухомості, яка дає право на отримання посвідки на проживання. Раніше цей поріг складав 50 тисяч доларів у малих містах і 75 тисяч доларів у великих мегаполісах. Тепер для оформлення посвідки необхідно придбати житло вартістю щонайменше 200 тисяч доларів.

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Попри ці зміни, інтерес українців до турецької нерухомості не зменшився, оскільки більшість розглядає її як перспективну довгострокову інвестицію. До того ж постійне зростання цін робить житло ще привабливішим способом збереження капіталу. Очікується, що попит на нерухомість у Туреччині серед українців залишатиметься високим і в 2025 році. Головними чинниками, які цьому сприятимуть, є:

вигідне географічне положення Туреччини та її статус одного з найпопулярніших туристичних напрямків;

спрощені умови для оформлення посвідки на проживання;

перспективність інвестицій у динамічно зростаючий ринок нерухомості.

Разом з тим, підвищення мінімальної вартості нерухомості для отримання посвідки на проживання може звузити коло покупців із середнім рівнем доходу. Ті, хто не готовий інвестувати 200 тисяч доларів, сприйматимуть Туреччину переважно як місце для відпочинку або джерело прибутку від оренди, без наміру оселитися там на постійній основі.

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