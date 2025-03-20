Як українцям у Польщі без труднощів придбати квартиру: покроковий гід

Багато українців розглядають можливість придбання нерухомості в Польщі як спосіб інвестування або закріплення свого становища в країні. Польський ринок житла стабільний, а ціни на нерухомість значно нижчі, ніж в інших країнах ЄС.

Проте чи є у громадян України можливість без труднощів стати власниками квартир чи будинків? Згідно з інформацією порталу inPoland, українці можуть без обмежень купувати квартири в Польщі без необхідності отримання спеціальних дозволів. Це стосується житла в багатоквартирних будинках.

Однак, якщо йдеться про:

будинок із земельною ділянкою, то потрібно отримати дозвіл від Міністерства внутрішніх справ Польщі, який діятиме протягом двох років;

житло в прикордонних зонах також вимагає отримання відповідного дозволу.

Процес отримання дозволу включає перевірку наявності зв'язків з Польщею, зокрема, чи має покупець родичів-громадян Польщі, дозвіл на проживання, бізнес або працює в країні.

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Як здійснити оплату за нерухомість

Оплата за покупку нерухомості в Польщі можлива тільки безготівковим розрахунком і виключно в злотих. Для цього необхідно мати рахунок у польському банку.

Якщо сума покупки перевищує 15 000 євро, потрібно підтвердити походження коштів. Для цього можна надати такі документи:

довідка про доходи;

продаж нерухомості в Україні;

витяг з банківського рахунку чи депозиту. Польська податкова може протягом п’яти років запитати додаткові підтвердження щодо джерела фінансування.

Чи потрібна згода чоловіка чи дружини

Якщо покупець перебуває в шлюбі, то для купівлі житла необхідна згода подружжя. Для цього особиста присутність не обов’язкова – достатньо нотаріально завіреної довіреності.

Можливість отримати іпотеку для українців

Щоб отримати іпотечний кредит у польському банку, громадянин України має надати:

карту побиту (тимчасову або постійну);

офіційне підтвердження доходу в Польщі;

прописку та номер PESEL. Також банки перевіряють кредитну історію та наявність інших фінансових зобов'язань. Ставка за кредитами зазвичай починається від 7% річних, а перший внесок становить 10-20% від вартості нерухомості.

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Як перевірити квартиру перед придбанням

Для того, щоб уникнути неприємних ситуацій, варто перевірити:

чи є продавець офіційним власником – це можна дізнатися через виписку з Księga Wieczysta (земельний кадастр);

чи є заборгованість за комунальні послуги;

чи не знаходиться квартира під заставою або в процесі судових розглядів.

Податки та додаткові витрати при покупці нерухомості в Польщі

Придбання житла в Польщі супроводжується такими додатковими витратами:

2% податок на цивільно-правові операції (PCC) – для житла на вторинному ринку;

нотаріальні збори – від 1 000 до 3 000 злотих;

комісія ріелтора – якщо угода проходить через агентство;

реєстраційні збори – близько 200 злотих.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки українці придбали нерухомості в Польщі.

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