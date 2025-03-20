Как украинцам в Польше без труда приобрести квартиру: пошаговый гид

Многие украинские рассматривают возможность приобретения недвижимости в Польше как способ инвестирования или закрепления своего положения в стране. Польский рынок жилья стабилен, а цены на недвижимость значительно ниже, чем в других странах ЕС.

Однако есть ли у граждан Украины возможность без труда стать владельцами квартир или домов? Согласно информации портала inPoland, украинцы могут без ограничения покупать квартиры в Польше без необходимости получения специальных разрешений. Это касается жилья в многоквартирных домах.

Однако, если речь идет о:

дом с земельным участком, нужно получить разрешение от Министерства внутренних дел Польши, которое будет действовать в течение двух лет;

жилье в приграничных зонах также требует получения соответствующего разрешения.

Процесс получения разрешения включает проверку наличия связей с Польшей, в частности, имеет ли покупатель родственников-граждан Польши, вид на жительство, бизнес или работает в стране.

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Как произвести оплату за недвижимость

Оплата за покупку недвижимости в Польше возможна только безналичным расчетом и исключительно в злотых. Для этого необходимо получить счет в польском банке.

Если сумма покупки превышает 15 000 евро, следует подтвердить происхождение средств. Для этого можно предоставить следующие документы:

справка о доходах;

продажа недвижимости в Украине;

выписка из банковского счета или депозита. Польская налоговая может в течение пяти лет запросить дополнительные подтверждения источника финансирования.

Нужно ли согласие мужа или жены

Если покупатель состоит в браке, то для покупки жилья необходимо согласие супругов. Для этого личное присутствие не обязательно – достаточно нотариально заверенной доверенности.

Возможность получить ипотеку для украинцев

Чтобы получить ипотечный кредит в польском банке, гражданин Украины должен предоставить:

карту избитую (временную или постоянную);

официальное подтверждение дохода в Польше;

прописку и номер PESEL. Также банки проверяют кредитную историю и наличие других финансовых обязательств. Ставка по кредиту обычно начинается от 7% годовых, а первый взнос составляет 10-20% от стоимости недвижимости.

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Как проверить квартиру перед покупкой

Для того чтобы избежать неприятных ситуаций, следует проверить:

является ли продавец официальным владельцем – это можно узнать через выписку из Księga Wieczysta (земельный кадастр);

есть ли задолженность за коммунальные услуги;

не находится ли квартира под залогом или в процессе судебных разбирательств.

Налоги и дополнительные расходы при покупке недвижимости в Польше

Приобретение жилья в Польше сопровождается следующими дополнительными расходами:

2% налог на гражданско-правовые операции (PCC) – для жилья на вторичном рынке;

нотариальное собрание – от 1 000 до 3 000 злотых;

комиссия риелтора – если сделка проходит через агентство;

регистрационное собрание – около 200 злотых.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько украинцы приобрели недвижимость в Польше.

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