Как украинцам в Польше без труда приобрести квартиру: пошаговый гид
Многие украинские рассматривают возможность приобретения недвижимости в Польше как способ инвестирования или закрепления своего положения в стране. Польский рынок жилья стабилен, а цены на недвижимость значительно ниже, чем в других странах ЕС.
Однако есть ли у граждан Украины возможность без труда стать владельцами квартир или домов? Согласно информации портала inPoland, украинцы могут без ограничения покупать квартиры в Польше без необходимости получения специальных разрешений. Это касается жилья в многоквартирных домах.
Однако, если речь идет о:
- дом с земельным участком, нужно получить разрешение от Министерства внутренних дел Польши, которое будет действовать в течение двух лет;
- жилье в приграничных зонах также требует получения соответствующего разрешения.
Процесс получения разрешения включает проверку наличия связей с Польшей, в частности, имеет ли покупатель родственников-граждан Польши, вид на жительство, бизнес или работает в стране.
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Как произвести оплату за недвижимость
Оплата за покупку недвижимости в Польше возможна только безналичным расчетом и исключительно в злотых. Для этого необходимо получить счет в польском банке.
Если сумма покупки превышает 15 000 евро, следует подтвердить происхождение средств. Для этого можно предоставить следующие документы:
- справка о доходах;
- продажа недвижимости в Украине;
- выписка из банковского счета или депозита. Польская налоговая может в течение пяти лет запросить дополнительные подтверждения источника финансирования.
Нужно ли согласие мужа или жены
Если покупатель состоит в браке, то для покупки жилья необходимо согласие супругов. Для этого личное присутствие не обязательно – достаточно нотариально заверенной доверенности.
Возможность получить ипотеку для украинцев
Чтобы получить ипотечный кредит в польском банке, гражданин Украины должен предоставить:
- карту избитую (временную или постоянную);
- официальное подтверждение дохода в Польше;
- прописку и номер PESEL. Также банки проверяют кредитную историю и наличие других финансовых обязательств. Ставка по кредиту обычно начинается от 7% годовых, а первый взнос составляет 10-20% от стоимости недвижимости.
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Как проверить квартиру перед покупкой
Для того чтобы избежать неприятных ситуаций, следует проверить:
- является ли продавец официальным владельцем – это можно узнать через выписку из Księga Wieczysta (земельный кадастр);
- есть ли задолженность за коммунальные услуги;
- не находится ли квартира под залогом или в процессе судебных разбирательств.
Налоги и дополнительные расходы при покупке недвижимости в Польше
Приобретение жилья в Польше сопровождается следующими дополнительными расходами:
- 2% налог на гражданско-правовые операции (PCC) – для жилья на вторичном рынке;
- нотариальное собрание – от 1 000 до 3 000 злотых;
- комиссия риелтора – если сделка проходит через агентство;
- регистрационное собрание – около 200 злотых.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько украинцы приобрели недвижимость в Польше.
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