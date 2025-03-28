Ще одна індексація виплат для українців: кого стосується та коли очікувати на додаткові кошти

У квітні 2025 року українці отримають страхові виплати, які були проіндексовані з 1 березня на коефіцієнт 1,115. При цьому максимальна сума доплати не перевищить 1 500 гривень. Крім того, у березні було проведено індексацію пенсійних виплат.

Як повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ), одним із ключових напрямів соціального захисту є перерахунок страхових виплат для осіб, які постраждали від нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, а також для сімей, що мають право на компенсацію у разі смерті потерпілого. Щороку 1 березня в Україні проводиться індексація виплат, спрямована на їхнє підвищення з урахуванням економічних змін, зокрема зростання середньої зарплати та рівня споживчих цін.

Важливо, що цей процес є автоматичним і не вимагає від одержувачів подання додаткових заяв. Розмір індексації розраховується на основі спеціального коефіцієнта, який визначається відповідно до динаміки цін та середніх доходів населення. Остаточне значення коефіцієнта встановлює уряд, і воно закріплюється в офіційній постанові Кабінету Міністрів України.

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У 2025 році коефіцієнт підвищення щомісячних страхових виплат становитиме 1,115. Це означає, що виплати для осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, зростуть на 11,5% у порівнянні з попереднім рівнем. Таке коригування базується на аналізі статистичних даних щодо інфляції та змін у середньому рівні заробітної плати, що є ключовими факторами для перегляду соціальних виплат.

Індексація проводиться автоматично щороку з 1 березня. Відповідно до чинного законодавства, підвищені виплати надходять у наступному місяці після проведення індексації, тобто в квітні 2025 року за березень. Одержувачам не потрібно подавати жодних додаткових заяв, оскільки всі перерахунки виконуються автоматично.

Максимальна сума підвищення після індексації становить 1 500 гривень. Це обмеження впроваджене для забезпечення збалансованого зростання виплат без надмірного навантаження на державний бюджет. Тобто, навіть якщо застосування коефіцієнта 1,115 передбачає більше збільшення, підвищення виплати не перевищуватиме зазначеного ліміту.

Для багатьох людей такі виплати є основним джерелом доходу, зокрема для сімей, які втратили годувальника, або для осіб, що отримали серйозні виробничі травми, які спричинили інвалідність. Саме тому регулярна індексація є важливим інструментом підтримки їхнього рівня життя з урахуванням економічних змін у країні.

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