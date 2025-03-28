Еще одна индексация выплат для украинцев: кого касается и когда ожидать дополнительные средства

В апреле 2025 года украинцы получат страховые выплаты, проиндексированные с 1 марта на коэффициент 1,115. При этом максимальная сумма доплаты не превысит 1500 гривен. Кроме того, в марте была проведена индексация пенсионных выплат.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), одним из ключевых направлений социальной защиты является перерасчет страховых выплат для лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также для семей, имеющих право на компенсацию в случае смерти потерпевшего. Ежегодно 1 марта в Украине проводится индексация выплат, направленная на их повышение с учетом экономических изменений, в частности, роста средней зарплаты и уровня потребительских цен.

Важно, что этот процесс автоматический и не требует от получателей подачи дополнительных заявлений. Размер индексации рассчитывается на основе специального коэффициента, определяемого в соответствии с динамикой цен и средними доходами населения. Окончательное значение коэффициента устанавливает правительство и закрепляется в официальном постановлении Кабинета Министров Украины.

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В 2025 году коэффициент повышения ежемесячных страховых выплат составит 1,115. Это означает, что выплаты для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, возрастут на 11,5% по сравнению с предыдущим уровнем. Такая корректировка базируется на анализе статистических данных по инфляции и изменениям в среднем уровне заработной платы, что является ключевым фактором для пересмотра социальных выплат.

Индексация производится автоматически ежегодно с 1 марта. Согласно действующему законодательству повышенные выплаты поступают в следующем месяце после проведения индексации, то есть в апреле 2025 года за март. Получателям не нужно подавать никаких дополнительных заявлений, поскольку все перерасчеты выполняются автоматически.

Максимальная сумма повышения после индексации составляет 1500 гривен. Это ограничение введено для обеспечения сбалансированного роста выплат без чрезмерной нагрузки на государственный бюджет. То есть даже если применение коэффициента 1,115 предполагает большее увеличение, повышение выплаты не будет превышать указанного лимита.

Для многих людей такие выплаты являются основным источником дохода, в частности для семей, потерявших кормильца, или для лиц, получивших серьезные производственные травмы, повлекшие инвалидность. Именно поэтому регулярная индексация является важным инструментом для поддержания их уровня жизни с учетом экономических изменений в стране.

Напомним, ранее мы рассказывали, как самостоятельно узнать, на сколько вырастет пенсия после индексации.

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